Куда делись глаза у античных статуй и почему они смотрят пустыми глазницами

Глаза имеют особое значение в искусстве различных времен и культур, часто символизируя различные аспекты человеческой природы и мира в целом. Например, в египетском искусстве глаз имел божественное знание и защиту, изображаясь как глаз Хоруса или глаз Ра. В исламском искусстве глаз в виде служит защитой от злых духов и сглаза., но сейчас они выглядят «пустыми» - без зрачков или иных деталей, которые придают реалистичность. Почему же такое произошло?
У них были живые глаза /Фото:sibved.livejournal.com
Долгое время преобладало мнение, что античные скульптуры дошли до наших дней в неизменном виде. Мастера классицизма, стремясь к подражанию непреклонной цветовой палитре и величественной холодности мраморных статуй, были убеждены, что таким образом они воссоздают подлинность древних произведений.
Они были не только с глазами, но и цветные /Фото:flectone.ru
Тем не менее, исследования показали, что мастера Древней Греции не оставляли свои творения лишенными жизни — напротив, они придавали им цвет. Исследователи девятнадцатого века обнаружили на статуях девушек остатки краски, указывающие на то, что волосы, губы и глаза были окрашены. С применением рентгеновских и ультрафиолетовых исследований было подтверждено, что статуи были окрашены, и благодаря современным технологиям удалось воссоздать первоначальный цветовой облик скульптур.
Со временем доказательства окрашивания были найдены и на других античных скульптурах. В начале двадцать первого века немецкие исследователи предприняли попытку восстановить первоначальный облик дюжины мраморных скульптур, что привело к созданию выставки, названной «Пестрые боги», демонстрирующей яркость и разнообразие цветов, которыми были украшены древние изображения божеств.
Воин из Риаче /Фото:mavink.com
В отличие от мраморных изваяний, глаза бронзовых статуй древней Греции часто были не просто нарисованы, а вставлены в виде инкрустаций. В 1972 году у побережья Калабрии были подняты бронзовые статуи, известные как «воины из Риаче». Эти статуи имели высокое художественное качество и были выполнены с большим мастерством. Однако, в результате времени и воздействия окружающей среды, из статуй выпали оригинальные глаза, которые, как предполагается, были сделаны из кристаллов или стекла. Пустоты, оставшиеся вместо глаз, свидетельствуют о том, что в свое время в этих местах были использованы материалы более хрупкие и подверженные разрушению. Это историческое открытие помогло лучше понять технику и подходы мастеров того времени к созданию самих скульптур.
Разные глаза /Фото:shakko.ru
Мнение о том, что древнегреческие скульптуры были лишены цвета и глаз, является заблуждением. Древние греки, мастера своего дела, придавали большое значение взгляду, вдыхая жизнь в свои творения с помощью красочных деталей. Все статуи античности изначально украшались яркими красками, включая глаза, но со временем эти цвета исчезли, оставив после себя лишь бледные оттенки.
Глаза были утеряны /Фото:nashaplaneta.su
Малоизвестный, но весьма значимый аспект античной скульптуры заключается в том, что большинство мраморных статуй, известных сегодня, являются римскими копиями, созданными по знаменитым греческим оригиналам. Самих греческих скульптур, высеченных из камня, сохранилось крайне мало. Это связано с тем, что древние греки предпочитали использовать мрамор не для создания статуй, а для отделки зданий. В качестве основного материала для скульптур они выбирали бронзу — материал, который был не только дороже, но и обладал большей прочностью и пластичностью, позволяя художникам воплощать более сложные и выразительные идеи. Бронзовые статуи часто украшались золотыми элементами и деталями из слоновой кости, а в качестве глаз использовались кристаллы или драгоценные камни.
Статуй с глазами сохранилось крайне мало /Фото:stranabolgariya.ru
Со временем многие из этих бронзовых произведений искусства были утрачены. Сегодняшние бронзовые статуи, дошедшие до нас, часто имеют пустые глазницы — следствие действий вандалов, которые вырывали вставленные драгоценности. Кроме того, количество сохранившихся статуй сильно сократилось из-за того, что в периоды войн и разграблений греческие города лишались своих бронзовых сокровищ, которые отправлялись на переплавку.
Сейчас остались лишь пустые глазницы. Статуя "Квиринальский боец"/Фото:yandex.ru
Однако, спасенные от времени древнегреческие скульптуры, хоть и весьма редки, были обнаружены археологами в местах древних морских катастроф. Благодаря тому, что до них не смогли добраться ни охотники за античными драгоценностями, ни простые вандалы, сегодня имеется уникальная возможность любоваться их великолепием и глубиной мысли. Изучение фотографий этих статуй позволяет по-новому взглянуть на искусство древних греков. Особенно впечатляет точность и детализация изображения глаз.
Бронзовая статуя Эфеба, созданная в триста сороковом году до нашей эры, является удивительным образцом древнегреческого искусства. Особенно привлекает внимание детальная работа над глазами статуи, выполненными из карнеола и янтаря. Этот материал придает глазам особую глубину и выразительность. Бронзовые ресницы дополняют образ, придавая ему изящность и реализм. В целом, статуя излучает удивительную живость и эмоциональную глубину, что делает ее одним из величайших произведений искусства древней Греции.
Глаза статуи Эфеба были инкрустированы камнями /Фото:lostworlds.mirtesen.ru
Бронзовая скульптура возничего, хранящаяся в коллекции дельфийского археологического музея, привлекает внимание своими уникальными деталями. Особенно выделяется изысканная радужка глаз этой фигуры, которая выполнена из оникса, придавая ей особую глубину и выразительность. Головной убор возничего украшен серебряной инкрустацией, что придает скульптуре элегантность и изысканность. Возможно, он был также дополнен драгоценными камнями, хотя точная информация об этом отсутствует. В целом, эта скульптура представляет собой прекрасный пример древнего искусства и тщательной проработки деталей.
Ресницы и губы, выполненные из меди, добавляют изображению выразительности. Одно из самых значимых археологических открытий второй половины двадцатого века произошло в 1959 году в порту Пирей, Греция, где во время ремонтных работ канализационной системы были найдены несколько упакованных бронзовых статуй, предположительно предназначенных для морской транспортировки. Среди них особо выделяется статуя Афины высотой почти два с половиной метра с сохраненными янтарными глазами и тонко проработанными бронзовыми ресницами.
Прекрасно сохранившаяся статуя Афины /Фото:artklassl3.bibliowiki.ru
Исследователи обнаружили отдельную голову статуи философа в районе острова Антикитера. Особенностью этой находки является то, что глаза статуи выполнены из стекловидной массы, а радужные оболочки были изготовлены из бледной шпинели. Это говорит о том, что мастера, создавшие эту статую, использовали различные материалы и техники для придания реалистичности и выразительности портрету философа. Найденная голова является одним из ключей к раскрытию тайны истории глаз древних статуй и частично проливает свет на культуру и искусство, которые присущи тому времени и месту, где она была создана.
Это касается мраморных скульптур, то существуют редкие экземпляры с глазами, инкрустированными полудрагоценными камнями, хотя их количество в мире не превышает десяти. В то время как большинство античных произведений искусства смотрят с высоты своих постаментов, имея белые, лишённые жизни глаза.
Голова философа /Фото:ppt-online.org
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