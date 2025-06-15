Куда делись глаза у античных статуй и почему они смотрят пустыми глазницами

У них были живые глаза /Фото:sibved.livejournal.com

Они были не только с глазами, но и цветные /Фото:flectone.ru

Воин из Риаче /Фото:mavink.com

Разные глаза /Фото:shakko.ru

Глаза были утеряны /Фото:nashaplaneta.su

Статуй с глазами сохранилось крайне мало /Фото:stranabolgariya.ru

Сейчас остались лишь пустые глазницы. Статуя "Квиринальский боец"/Фото:yandex.ru

Глаза статуи Эфеба были инкрустированы камнями /Фото:lostworlds.mirtesen.ru

Прекрасно сохранившаяся статуя Афины /Фото:artklassl3.bibliowiki.ru

Голова философа /Фото:ppt-online.org