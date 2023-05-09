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Какой чай от чего помогает?

Ещё лет пятнадцать назад все пили, в основном, чёрный чай, ну и зелёный иногда можно было встретить, и на этом всё. А сейчас в магазинах такое разнообразие чаёв и чайных напитков, что глаза разбегаются.
Какой чай от чего помогает?
ФОТО: RUDY AND PETER SKITTERIANS / PIXABAY

Но чай — это не просто напиток, это очень полезное средство от разных проблем со здоровьем. Кроме того, чай — естественный стимулятор, так как содержит кофеин.

Какой чай от чего помогает? Давайте разбираться.

Ромашковый чай — для спокойного сна


Ромашковый чай оказывает успокаивающий эффект, не содержит кофеина и богат биофлавоноидом апигенином, который уменьшает стресс и способствует спокойному сну.

Мятный чай — для пищеварения


Если вас мучают симптомы раздражённого кишечника — боль в животе, вздутие, метеоризм и прочие «радости» — вам может помочь чай с перечной мятой. Он эффективен против любых кишечных расстройств, но не должен приниматься на постоянной основе, так как может усугублять кислотный рефлюкс — изжогу.

Имбирный чай — от тошноты и изжоги


Тёплый имбирный чай — настоящее спасение в дороге если вас постоянно укачивает. Беременные, страдающие от токсикоза, также могут принимать его для облегчения состояния. Да и просто при тошноте и/или изжоге — пейте имбирный чай, можно даже с мёдом.

Зелёный чай матча — против старения


В этом модном порошкообразном сорте чая содержится огромное количество мощных антиоксидантных веществ, связывающих свободные радикалы. Что такое свободные радикалы и почему они вызывают целый ряд проблем со здоровьем, от преждевременного старения до рака, мы писали здесь, обязательно почитайте. Количество антиоксидантов в матче примерно в сто раз превышает их содержание в других сортах зелёного чая. Но как и все зелёные чаи он содержит кофеин, так что будьте осторожны с его приёмом на ночь.

Чёрный чай — для здоровья костей


Самый популярный напиток в мире чая, известный всем и каждому с малых лет, оказывается, здорово укрепляет кости, особенно у пожилых людей, у которых они с возрастом истончаются. Специалисты приписывают этот эффект определённым флавоноидам, содержащимся в чёрном чае.

Зелёный чай — для бодрости


Если вы не любите кофе, но нуждаетесь в дополнительном приливе бодрости в рабочий полдень, пейте зелёный чай. В нём не так много кофеина, как в кофе, но значительно больше, чем в чёрном чае. Выбирая зелёный чай вместо кофе, раздражающего стенки кишечника, вы подпитываете своё тело антиоксидантными веществами, продлевающими молодость и снижающими уровень вредного холестерина в крови. Ну разве это не прекрасно?

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