Правила этикета, которые нужно знать каждому

Этикет подразумевает под собой правила поведения людей в обществе, поддерживающие представления данного общества о подобающем. Этикет может значительно отличаться в разных условиях, в зависимости от конкретной эпохи и культурной среды. Его также можно условно разделить на ситуационный и профессиональный, светский и деловой, хотя чётких границ между ними зачастую провести невозможно. Каждый уважающий себя человек обязан быть осведомленным о всех нюансах поведения, чтобы не выглядеть невеждой в глазах других людей.







1. Никогда не приходите в гости без звонка. Если вас навестили без предупреждения, можете позволить себе быть в халате и бигуди. Одна британская леди говорила, что при появлении незваных гостей она всегда надевает туфли, шляпку и берет зонтик. Если человек ей приятен, она воскликнет: «Ах, как удачно, я только что пришла!

» Если неприятен: «Ах, какая жалость, я должна уходить».2. Зонт никогда не сушится в раскрытом состоянии — ни в офисе , ни в гостях.Его нужно сложить и поставить на специальную подставку или повесить.3. Сумку нельзя ставить на колени или на свой стул.Маленькую нарядную сумку-клатч можно положить на стол, объемную сумку повесить на спинку стула или поставить на пол, если нет специального стульчика (такие часто предлагаются в ресторанах). Портфель ставят на пол.4. Целлофановые пакеты допустимы только по возвращении из супермаркета, так же как и бумажные фирменные пакеты из бутиков.Носить их потом с собой в качестве сумки — жлобство.5. Мужчина никогда не носит женскую сумку. И женское пальто он берет только для того, чтобы донести до раздевалки.6. Домашняя одежда — это брюки и свитер, удобные, но имеющие приличный вид. Халат и пижама предназначены, чтобы утром дойти до ванной, а вечером — из ванной в спальню.7. С того момента, как ребенок поселяется в отдельной комнате, приучитесь стучать, заходя к нему. Тогда и он будет поступать так же, прежде чем войти в вашу спальню.8. Женщина может не снимать в помещении шляпу и перчатки, но не шапку и варежки.9. Общее количество украшений по международному протоколу не должно превышать 13 предметов, причем сюда включаются ювелирные пуговицы.Поверх перчаток не надевают кольцо, но браслет позволителен. Чем темнее на улице, тем дороже украшения. Бриллианты раньше считались вечерним украшением замужних дам, однако в последнее время стало позволительно носить бриллианты и днем. На молодой девушке серьги-гвоздики с бриллиантом около 0,25 карата вполне уместны.10. Правила оплаты заказа в ресторане: если вы произносите фразу «Я вас приглашаю», это значит, вы платите.Если женщина приглашает делового партнера в ресторан, платит она. Другая формулировка — «А давайте сходим в ресторан» — предполагает, что каждый платит за себя, и только если мужчина сам предлагает заплатить за женщину, она может согласиться.11. Мужчина всегда первым входит в лифт, но выходит первым тот, кто ближе к двери.12. В автомобиле наиболее престижным считается место позади водителя, его занимает женщина, мужчина садится рядом с ней, и когда он выходит из машины, то придерживает дверцу и подает даме руку. Если мужчина сидит за рулем, женщине тоже предпочтительнее занять место за его спиной. Однако, где бы женщина ни сидела, мужчина должен открыть перед ней дверцу и помочь выйти. В деловом этикете в последнее время мужчины все чаще нарушают эту норму, пользуясь девизом феминисток «В бизнесе нет женщин и мужчин».13. Говорить во всеуслышание о том, что вы сидите на диете — дурной тон.Тем более нельзя под этим предлогом отказываться от блюд, предложенных гостеприимной хозяйкой. Обязательно похвалите ее кулинарные таланты, при этом вы можете ничего не есть. Так же следует поступать с алкоголем. Не стоит сообщать всем, почему вам нельзя пить. Попросите белого сухого вина и слегка пригубите.14. Темы-табу для светской беседы: политика, религия, здоровье, деньги. Неуместный вопрос: «Боже, какое платье! Сколько вы заплатили?» Как реагировать? Мило улыбнитесь: «Это подарок!» Переведите разговор на другую тему. Если собеседник настаивает, мягко скажите: «Я не хотела бы об этом говорить».15. К каждому человеку, достигшему 12 лет, полагается обращаться на «вы». Отвратительно слышать, когда люди говорят «ты» официантам или шоферам. Даже к тем людям, с кем вы хорошо знакомы , в офисе лучше обращаться на «вы», на «ты» — только наедине. Исключение — если вы сверстники или близкие друзья. Как реагировать, если собеседник упорно «тыкает» вам? Сначала переспросите: «Простите, вы ко мне обращаетесь?» Иначе— нейтральное пожатие плечами: «Простите, но мы не переходили на „ты"».16. Обсуждать отсутствующих, то есть попросту сплетничать, недопустимо. Непозволительно говорить плохо о близких, в частности обсуждать мужей, как это у нас принято. Если муж плох — почему ты с ним не разведешься? И точно так же непозволительно с презрением, с гримасой говорить о родной стране . «В этой стране все жлобы…» — в таком случае вы тоже относитесь к этому разряду людей.17. В кино, театре, концертном зале идти к своим местам следует только лицом к сидящим. Первым проходит мужчина.18. Девять вещей следует держать в тайне: возраст, богатство, щель в доме, молитву, состав лекарства, любовную связь, подарок, почет и бесчестье