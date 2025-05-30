Сон с ключом в руках и запах гнили для вдохновения: какие нетривиальные привычки были у известных лю

За выдающимися умами в истории человечества, да и просто за известными личностями следят пристально и знают о них многое. Тем более, что это ещё и очень интересно, ведь они не просто публичные, но и нередко довольно эксцентричные. Так что их поведение частенько выходит за рамки традиционности, а иногда их действия или занятые оказываются ну совсем уж странными.
1. Альберт Эйнштейн
Альберт Эйнштейн был убежден, что носки ему ни к чему. /Фото: naked-science.ru, bowandtie.ru
Эйнштейн никогда не отличался степенным поведением на людях, одно его самое знаменитое фото чего стоит - он высунул язык репортёрам, когда ехал в машине. Но было у него ещё одно необычное убеждение: физик всегда считал, что носки являются бесполезным предметом одежды из-за их быстрой изнашиваемости, так что вообще их не носил. А если требовалось выйти в высокое общество, то в качестве обуви он использовал пару высоких ботинок, чтобы не смущать людей голыми лодыжками.
2. Иосиф Сталин
Сталин занашивал и одежду, и обувь донельзя. /Фото: topwar.ru, kp.ru
Вождь советских народов на людях вроде бы не демонстрировал каких-то уж слишком странных привычек, но приближённые знали о паре его необычных пристрастий. Например, известно, что в поздние годы боли в ногах заставляли Сталина даже во время совещаний ходить туда-сюда, вот только при этом он ещё и нередко останавливался спиной к остальным, а говорить громче не начинал. Поэтому визитёрам приходилось даже дышать через раз, соблюдая тишину, чтобы не пропустить, что сказал первый человек в государстве.
Не менее известной, правда, ставшей публичной уже после кончины Иосифа Виссарионовича, была его привычка изнашивать вещи до абсолютно непригодного состояния. То есть, если он не заносит вещь до дыр, он не откажется от неё, какой бы ветхой она не выглядела. Его охранники припоминали случай, когда они попробовали ночью заменить туфли шефа на более новые, ведь он носил старую, ссохшуюся пару, в которой другому уже было бы стыдно на людях показаться. Но Сталин считал иначе, и обнаруженная утром попытка подмены закончилась грандиозным скандалом и требованием вернуть старые туфли.
3. Фридрих Шиллер
Вдохновение Шиллера можно назвать, скорее, антиароматерапией. /Фото: mc.eduirk.ru, poembook.ru
Знаменитого поэта и философа Фридриха Шиллера вряд ли кто-то сможет превзойти в странности выбранного им источника вдохновения для своих мыслей и произведений. И даже не потому, что это был запах - вопрос в том, каким именно он был. Оказывается, Шиллер мог продуктивно работать только в случае, если ощущал в рабочем кабинете «аромат»... гнилых яблок. В итоге и его супруга, и слуги регулярно клали в его стол несколько испорченных плодов.
4. Александр Суворов
Русский полководец вставал с первым криком петухов и сам ехал будить солдат. /Фото: genfamily-matters.com, diletant.media
Легендарный русский военачальник имел не пару полезных привычек, например, закаливание обливанием холодной водой, а ещё налаженный режим дня. И если с первым всё понятно, то вот вторая была немного необычной. А всё потому, что Суворов был фактически полуночником: ставал он за пару часов до восхода Солнца, поэтому обед у него проходил тогда, когда многие ещё вообще спят, около семи часов утра. Зато ко сну Александр Васильевич отходил уже в шесть вечера.
5. Рихард Вагнер
У Вагнера была особая предрасположенность к шёлковому белью и хорошим запахам. /Фото: ru.wikipedia.org, silksecret.lv
Выдающийся композитор Рихард Вагнер имел весьма занятные требования к оборудованию собственного творческого пространства. Согласно словам его биографов, создавать свои великие произведения знаменитый немец мог только если находился в комнате с массой подушек в наволочках из шёлка и мешочков с лепестками цветов. Но на этом ароматерапия Вагнера не ограничивалась: в том же помещении стояла ванна, наполненная водой, в которую композитор обязательно добавлял целую бутылочку любимого одеколона.
6. Наполеон Бонапарт
Наполеон любил швырять свои треуголки и отмокать в ванной. /Фото: st3.depositphotos.com, facebook.com
Ещё одним любителем ванны оказался самый известный корсиканец в истории, Наполеон Бонапарт. Правда, он любил в ней лежать, и любовь эта с годами приобрела весьма неадекватные масштабы. Мало того, что в ней всегда должна была быть одна температура - хоть в мирное время, хоть в условиях военного похода, так он ещё и мог в таком положении разговаривать с посетителями. К концу жизни он сидел в воде большую часть дня, считая, что так он облегчает свой хронический геморрой.
Были у полководца и другие странные привычки. Одна была связана с его головным убором: по информации редакции novate.ru, носить треуголки он любил, а вот обращался с ними неряшливо, частенько швыряя их в грязь, если был чем-то недоволен, поэтому меняли их десятки раз. Ещё более неопрятным он был во время первого приёма пищи: Бонапарт всегда завтракал только один, заставлял ставить все блюда на стол сразу, и ел из каждой тарелки чуть ли не одновременно - мог запить десерт супом, а потом съесть ложку второго.
7. Сальвадор Дали
Сальвадор Дали использовал странный способ для сна с использованием медного ключа. /Фото: viktoria-latka.com, bing.com
Один из самых известных художников-сюрреалистов прошлого столетия в принципе был известен весьма эксцентричными поступками. Но некоторые его привычки уж совсем выбиваются из понимания адекватного. Например, он превратил популярный среди испанцев послеобеденный сон в странный ритуал, который сам же и назвал «секундной сиестой». Для этого нужно было сесть в кресло, взять в левую ладонь медный ключ, удерживая его большим и указательным пальцем, а возле левой ноги разместить стальную миску.
В итоге, когда живописец засыпал и его мышцы расслаблялись, ключ выпадал из ладони и оказывался в миске. Самой собой, это действие сопровождалось жутким звоном, срабатывающим как будильник, и Сальвадор вставал. Самое интересное, что вот такой вот кратковременный отдых Дали считал прекрасным способом взбодриться на вторую половину дня, ещё и помочь своему воображению разыграться - видимо, столь странным методом художник призывал вдохновение.
8. Бенджамин Франклин
Франклин любил экстравагантно закаляться. /Фото: wikipedia.org, prelest.com
Бенджамин Франклин был настолько выдающейся личностью, насколько и эксцентричной. Например, он ещё раньше Наполеона Бонапарта был известен как страстный любитель тёплой ванны, и как Суворов, рано вставал - правда, не настолько, как русский полководец, а около пяти часов утра. Но самой впечатляющей его привычкой было ежедневное принятие воздушных ванн, вот только делал он это, стоя перед распахнутым окном абсолютно без одежды. Самого Франклина его нагота, судя по всему, не смущала, а вот его соседей - наверняка.
9. Лев Толстой
Лев Николаевич Толстой постоянно гулял пешком, а зимой любил рубить дрова. /Фото: russiainphoto.ru, pech-center.ru
Лев Николаевич вошёл в историю не только как выдающийся писатель, но и как дворянин с весьма странными, даже плебейскими привычками. Но мало кто знает, что многие из них походят от простого стремления двигаться. Физическая динамичность была Толстым очень любима, и в какой-то момент превратилась в подобие зависимости, потому что отсутствие хотя бы одной пешей прогулки в день превращала писателя в раздражительного ворчуна. Так что летом он ходил много, а вот зимой, когда не всегда удавалось победить стихию, Лев Николаевич рубил дрова и заготавливал воду.
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