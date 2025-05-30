Сон с ключом в руках и запах гнили для вдохновения: какие нетривиальные привычки были у известных лю

1. Альберт Эйнштейн

Альберт Эйнштейн был убежден, что носки ему ни к чему. /Фото: naked-science.ru, bowandtie.ru

2. Иосиф Сталин

Сталин занашивал и одежду, и обувь донельзя. /Фото: topwar.ru, kp.ru

3. Фридрих Шиллер

Вдохновение Шиллера можно назвать, скорее, антиароматерапией. /Фото: mc.eduirk.ru, poembook.ru

4. Александр Суворов

Русский полководец вставал с первым криком петухов и сам ехал будить солдат. /Фото: genfamily-matters.com, diletant.media

5. Рихард Вагнер

У Вагнера была особая предрасположенность к шёлковому белью и хорошим запахам. /Фото: ru.wikipedia.org, silksecret.lv

6. Наполеон Бонапарт

Наполеон любил швырять свои треуголки и отмокать в ванной. /Фото: st3.depositphotos.com, facebook.com

7. Сальвадор Дали

Сальвадор Дали использовал странный способ для сна с использованием медного ключа. /Фото: viktoria-latka.com, bing.com

8. Бенджамин Франклин

Франклин любил экстравагантно закаляться. /Фото: wikipedia.org, prelest.com

9. Лев Толстой

Лев Николаевич Толстой постоянно гулял пешком, а зимой любил рубить дрова. /Фото: russiainphoto.ru, pech-center.ru