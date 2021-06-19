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Как собрать своими руками простенький индукционный нагреватель


Как собрать своими руками простенький индукционный нагреватель

Индукционный нагреватель - простое и полезное устройство, которое можно весьма быстро сделать своими руками. Функционирует он за счет использования магнитных свойств металлов. В первую очередь применять подобный гаджет можно для закалки различных деталей. В последствии из него можно даже сделать небольшой домашний отопитель.

Что понадобится. /Фото: youtube.com.

Что понадобится. /Фото: youtube.com.

 

Что понадобится: проволока медная (диаметр 1-1.5 мм), два полевых транзистора с радиаторами IRF44N, два резистора (10 Ком и 470 Ом), набор конденсаторов (2-2.5 мкф)

 
Вот схема. /Фото: svoimirukami.ru.

Вот схема. /Фото: svoimirukami.ru.

 

Собирать индукционный нагревать необходимо в полном соответствии со схемой (приведена выше). Все элементы конструкции будут крепиться на небольшом деревянном бруске. Во время сборки необходимо обязательно помнить о том, что при последовательном соединении резисторов их мощность не меняется. А это значит, что в случае замены детали должны иметь требующуюся мощность рассеивания.
Делаем катушки. /Фото: youtube.com.

Делаем катушки. /Фото: youtube.com.

 

Первым делом изготавливаем индуктор. На стальной гладкий стержень с диаметром 70 мм наматывается 3 витка медного провода. Концы оставляются под прямые отрезки. Такие катушки нужно сделать две. После этого делаем еще одну с тонким стержнем в 20-25 мм на 10 витков провода.

Собираем конструкцию. /Фото: youtube.com.

Собираем конструкцию. /Фото: youtube.com.

 

Теперь можно устанавливать транзисторы на радиаторы, предварительно осуществив смазку внутренней части корпуса термопастой. Сразу после этого собирается конденсаторная батарея, в качестве проводников используется такой же медный провод. Центральные выводы транзисторов соединяются с конденсаторной батареей.
Все по схеме. /Фото: youtube.com.

Все по схеме. /Фото: youtube.com.

 

С другой стороны устанавливаем индуктор. Соединяем все части в соответствии со схемой. Можно ставить клеммник питания. Вот устройство и готово к работе.
Вот, что получится. /Фото: youtube.com.

Вот, что получится. /Фото: youtube.com.

 

Видео:


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Как собрать своими руками простенький индукционный нагреватель

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Как собрать своими руками простенький индукционный нагревательПодписаться на мой Instagram
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