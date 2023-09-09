Ну вот, а ты даже зарядку не делаешь

Тренировки

Силовые тренировки в основном объемные. Чисто билдерские тренировки, многоповторные. Группа мышц раз в неделю. Спина две тренировки в неделю – один день на «ширину», один на «толщину». Силовые тренировки стала делать совсем недавно, только перед соревнованиями. Практически не встает на мост. Перед соревнованиями убирает большинство упражнений, тренируясь не чаще 3 раз в неделю. В обычное время тренировок больше – 5-6 в неделю.