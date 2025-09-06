Как бороться с трещинами на яблоне

Наверняка каждый дачник хоть раз сталкивался с тем, что на фруктовых деревьях начинается отслаиваться кора, особенно на яблоне. На первый взгляд в этом нет ничего необычного – возможно, дерево просто стареет или переживает зиму.







Но на самом деле трещины и отслойки могут многое рассказать о состоянии растения.

1. Опасны ли трещины и отслойка

2. Что нужно для диагностики

3. Причины

4. Профилактика

И, к сожалению, новости не всегда бывают утешительными. Поэтому важно вовремя провести «диагностику» деревьев, разобравшись в причинах, дабы понять, чем именно вызвана проблема, а после – безотлагательно заняться лечением.Яблоня.Ни для кого не секрет, что кора играет важную роль, поскольку именно она защищает дерево от излишнего испарения влаги, механических повреждений и неблагоприятных погодных явлений. Во время отслойки появляются трещины (в том числе и микро), которые со временем могут привести к гибели растения, поскольку через них попадают патогенные грибы и вредители, приводящие к заражению древесины. Постепенно болезнь прогрессирует, передаваясь с дерева на дерево и таким образом, происходит заражение всего сада. Помимо вредоносных грибов и паразитов, через трещины в коре внутрь ствола попадает влага. И если в жаркий период времени это не опасно, то с приходом холодов и морозов начинается необратимый процесс, из-за чего ствол буквально может «разорвать» в щепки.Чтобы выявить причину, необходимо провести диагностику.Чтобы понять, почему происходи отслойка и растрескивание коры, необходимо провести тщательную диагностику.Процесс достаточно простой, но требует внимательности, сосредоточенности и аккуратности, поскольку важно учитывать даже мелкие детали. Прежде всего необходимо определить глубину, направление и расположение трещин на стволе. Далее важно оценить состояние тканей под корой: у здоровых деревьев древесина, как правило, светлая и плотная. Также стоит проверить её и на наличие следов насекомых – в норме не должно быть отверстий или скопления живности.Растрескивание коры может происходить по нескольким причинам.При диагностике следует уделить особое внимание времени, когда появляются трещины. В жаркий период кора чаще всего повреждается из-за активного роста патогенов и вредителей, а в холодное время года причина кроется в сильных ветрах, морозах и прямых солнечных лучах. Помимо всего этого не забудьте осмотреть крону и корневую систему на наличие признаком болезней, гнили, увядания или других отклонений. Как только вся информация будет собрана, важно провести анализ – это позволит не только подобрать оптимальные методы лечения, а предотвратить дальнейшее развитие трещин и отслаивания коры.Существует множество причин, из-за которых страдает древесная кора. Рассмотрим одни из самых распространённых.Морозобоины — одна из причин растрескивания коры.Одним из главных факторов повреждения коры являются сильные морозы. В холодный период времени, влага, накопившаяся в древесине, начинает замерзать и расширяться. В итоге под действием давления внутренние ткани разрываются, и кора трескается или постепенно отслаивается, а со временем и вовсе может отойти большими пластами. Морозобоины отличаются глубиной, формой и направлением трещин. Чаще всего они поражают молодые, ещё неокрепшие деревца и саженцы. Кроме того, такого рода повреждения нередко возникают у сортов, выведенных для более тёплых регионов, где перепады температур не так резки.Кора может трескаться и из-за механических повреждений.Отслойка или растрескивание коры нередко возникает из-за механических факторов. Чаще всего подобные повреждения наблюдаются в местах соединения ветвей со стволом, где нагрузка особенно велика. Причиной могут стать и сильные ветра, налипание мокрого снега, проливные дожди, обильный урожай или слишком тяжёлая крона. Нередко подобное происходит также из-за человеческого фактора – неправильная обрезка, удары садовым инвентарём, небрежно обращение с деревом, детские шалости и т.д. Повреждения механического типа опасны тем, что через трещины в ткани легко проникают патогены, вредители и грибковые споры, в том числе плесень. Поэтому все повреждённые участки требуют немедленной обработки и защиты.Палящее солнце также оставляет свой след на яблочной коре.К сожалению, деревья, как и люди, не застрахованы от ожогов. Наиболее уязвимы они в период ранней весны, когда солнце уже поднимается достаточно высоко и светит особенно ярко, от ещё лежащего на земле снега. Днём стволы деревьев сильно нагреваются, а с наступлением ночи температура резко снижается. Такие перепады пагубно сказываются на общем состоянии деревьев.Неправильный уход также плачевно сказывается на состоянии дерева.Ещё одна распространённая причина повреждения коры – неправильный уход. Чаще всего проблема связана с недостатком влаги, нехваткой питательных веществ, а также неправильной обрезкой или обработкой деревьев. Однако существует и обратная сторона медали: переизбыток удобрений. Слишком раннее внесение подкормки, неправильно подобранный состав или превышение дозировки также могут ослабить дерево и привести к трещинам и отслоению коры. Поэтому регулярное наблюдение за состоянием деревьев, сбалансированный полив и грамотный выбор удобрений – залог здорового состояния растений.Вредители, как и болезни также наносят весомый урон яблоне.Не менее распространённая причина повреждения коры – это болезни и вредители, поражающие не только крону и корневую систему, а и древесину. Важно помнить, что грибковые инфекции ослабевают ткани, провоцируя гниль и постепенное разрушение ствола. Насекомые, прогрызая стволы – нарушают целостность древесины, тем самым способствуя появлению вторичных инфекций. В результате дерево теряет прочность, замедляется рост и развивается уязвимость к другим неблагоприятным факторам.Не забывайте о профилактике, чем она качисвенне, тем эффективнее результат.Прежде всего важно определить причину проблемы, а уже потом приступать к её решению и лечению. Для начала возьмите острый нож или садовый инструмент, тщательно обработайте его со всех сторон обеззараживающим средством. Отслоившуюся кору необходимо аккуратно поддеть и снять, а повреждённый участок зачистить до здоровой, светлой древесины. Если на стволе виднеются следы грибка или плесени, следует провести дезинфекцию. Для этого используют специальные препараты – в основном фунгициды. Ими обрабатывается вся зачищенная поверхность (важно чтобы раствор впитался и высох), после наносится защитный слой (садовый вар, паста и т.д.). В случае поражения вредителями нужно использовать инсектициды, уделяя особое внимание как повреждённым, так и здоровым участкам при обработке, дабы избежать повторного заражения. Поэтому важно соблюдать своевременные меры, тем самым препятствуя развитию проблем и сохраняя деревья здоровыми.