Самые грязные предметы в доме

Составили список предметов домашнего быта, на которых скапливается больше всего бактерий.







Кухонная разделочная доска

Мобильный телефон

Губка для мытья посуды

Душевая занавеска

Мусорные корзины

Посудомоечная машина

Первое место присуждается не самому очевидному предмету в доме, а именно разделочной доске, чистоте которой уделяют внимание в последнюю очередь. Мыть доску необходимо в горячей воде с моющим средством до и после использования.Также необходимо иметь различные доски для сырого мяса, рыбы, овощей и фруктов, для готовых продуктов и хлеба. В противном случае вас может ждать отравление.Мы пользуемся им в транспорте, на работе, учебе, в гостях, да где угодно. Только вот руки, приходя с улицы, мы моем, а телефон, который набрал не меньше бактерий — нет. Время от времени телефон необходимо протирать антибактериальным составом. Лучше, конечно, это делать каждый день.Мыть губку для мытья посуды вы вряд ли будете, поэтому просто не оставляйте их надолго во влажных местах и меняйте как можно чаще.Все просто: вы моетесь, она загрязняется, тем более влажное и теплое место — лучшая среда для размножения бактерий. Не забывайте менять занавеску каждый месяц.Думаем, нет ничего удивительного, что мы поместили этот предмет в наш рейтинг. Мусорные корзины — идеальное место для существования и долгой жизни микробов. Помните, что необходимо не только как можно чаще выбрасывать наполненные мусорные мешки, не давая продуктам там затухнуть, но и мыть сами корзины — в горячей воде и с моющим средством. Также раз в год стоит покупать новый контейнер.Влага, тепло, множество различных мелких деталей, где могут обитать микробы. Необходимо мыть ее не только внутри, но и снаружи, например, те же клавиши и ручку.Стиральная машинаРезиновые уплотнители – вот место, где скапливается огромное количество вредоносных микробов. Протирайте их раз в неделю, а раз в месяц запускайте машину стирать без вещей.