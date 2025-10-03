Цветы для дома по фэн-шуй

Как выбрать и куда поставить.







Все знают, как красивые цветы улучшают настроение, но не многие понимают, что они играют роль и в фэн-шуй. Известно, что цветы добавляют в пространство светлую и позитивную энергию и олицетворяют определенные аспекты жизни, которые вы, возможно, хотите улучшить. Независимо от того, верите ли вы в традиции фэн-шуй, вам точно не повредят в доме прекрасные цветочные букеты, которые еще и станут отличным украшением.

Главное правило фэн-шуй

Орхидеи

Лаванда

Хризантемы

Пионы

Лотосы

Лилии

Розы

В идеале, цветы должны быть живыми и здоровыми — в горшках. Если это невозможно, постарайтесь выбрать самые свежие из доступных цветов и меняйте их как можно чаще.«Другой вариант, как ни удивительно, по китайской версии — качественные искусственные цветы, например, выполненные из дорогого шелка вручную. Это лучше для пространства дома, чем увядшие и засохшие бутоны и пожухлые стебли и листья, которые несут негативную энергию», — объясняет дизайнер интерьера и специалист по фэн-шуй и васту Светлана Пашкова. Итак, какие цветы выбираем в первую очередь?Символизируют плодородие, а также чистоту, красоту и любовь. Считается, что наличие орхидей в доме повышает уровень счастья и способствует хорошим отношениям между членами семьи. Хотя это основные преимущества, орхидеи также могут способствовать росту благосостояния и карьеры.«Однако учтите, что размещение цветочного букета из орхидей тоже имеет значение. Например, вам нужно найти денежный угол вашего дома, обычно в дальнем левом углу от входной двери, и поместить туда орхидеи, чтобы улучшить благосостояние», — говорит Светлана.Лаванда, обладающая пленительной красотой и восхитительным ароматом, служит не только декоративным растением.Этот очаровательный цветок также способен привлекать удачу и защищать от негативных энергий.Кроме того, лаванда не требует особого ухода, что делает ее отличным выбором для тех, кто стремится к процветанию без лишних усилий. Поставьте ее в гостиной, в спальне или на кухне, она еще и отгоняет неприятных насекомых.Хризантемы, славящиеся своим изысканным цветением, — еще один лучезарный цветок, тесно связанный с понятиями долголетия и богатства в практике фэн-шуй. «Золотые и желтые хризантемы, в частности, считаются символами удачи и финансового благословения.Также считается, что они приносят удачу в дом и уравновешивают жизнь. Поставьте их в гостиной на видном месте, например, на обеденный стол, за которым собирается вся семья», — предлагает Светлана.Пионы используются в фэн-шуй для усиления любви и романтики, но у каждого цвета есть своя символика. Букет из розовых пионов рекомендуется, если вы хотите привлечь жениха, а вот белый и красный цвета подходят лучше для семейных людей.«Как и орхидеи, букет пионов также требует правильного размещения: одинокие люди могут поставить букет в гостиной, чтобы привнести романтику, но парам следует избегать размещения цветов в спальне, чтобы избежать влюбленностей на стороне, которые могут навредить отношениям», — предупреждает Светлана.Лотосы — высший символ чистоты и совершенства, ведь они обычно растут в мутной воде, а распускаются умопомрачительно красивыми. Помимо укрепления гармонии в семье, они также могут способствовать увеличению благосостояния.«Благодаря положительной энергетике, связанной с лотосами, их можно без опасений размещать в любом месте дома. Понятно, что в наших прохладных широтах с этими капризными азиатскими цветами может быть очень сложно — в этом случае есть смысл купить картину с изображением лотоса или фигурку из хрусталя, например», — предлагает эксперт по фэн-шуй.Успокаивающие и умиротворяющие цветы, поэтому они отлично подходят для улучшения самочувствия обитателей дома. Они также символизируют изобилие, богатство и гармонию.«Составьте благоприятный цветочный букет из лилий, смешивая и сочетая цвета, но воздержитесь от сочетания белого и красного, так как они могут создать напряжение и поле для конфликтов», — говорит Светлана.Когда говорят о счастливых цветах, на ум сразу же приходят розы и они действительно приносят удачу!«Каждый цвет символизирует что-то свое — розовый и красный символизируют любовь и брак по фэн-шуй, персиковый способствует стабильности, а желтый означает счастье и радость», — объясняет Светлана. Поставьте их в сектор любви, расположенный в юго-западном углу ба-гуа, это привлечет в вашу жизнь романтику и умиротворение.