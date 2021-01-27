Что такое «выброс пути» на железной дороге, и чем он чреват

Железная дорога - далеко не такой безопасный вид транспорта, как может показаться на первый взгляд. Здесь существуют свои подводные камни и достаточно тревожные особенности. Одной из таких является понятие «выброс пути». Большинство людей даже никогда не слышало о подобном происшествии. А значит самое время разобраться с тем, что же данное явление все-таки из себя представляет.
Еще это называют рельсовой грыжей. /Фото: yandex.ru.
В большинстве случаев температурный выброс пути происходит тогда, когда на железной дороге нет состава. Однако, если подобное случается перед прохождением поезда или на участке железной дороги, по которому состав движется непосредственно в момент происшествия, то страшной катастрофы не избежать. Последний раз такое происшествие случилось с поездом «Аврора» в 1988 году. Что же это такое?
Крушение Авроры 1988 года. /Фото: pikabu.ru.
Итак, температурный выброс пути – это изменение железнодорожного пути в результате самопроизвольной разрядки температурного напряжения в рельсах. Под действием температурного перепада происходит искривление рельс в ширине и длине. Искажение достигает 0.3-0.5 метров и может происходить на участке от 20 до 40 метров. Негативный процесс протекает всего за 0.2 секунды.
Ничего хорошего. /Фото: m.fishki.net.
Для того, чтобы подобного не случалось, во время монтажа железнодорожных путей между рельсами (в местах соединения) необходимо оставлять зазор. Параметры защитной щели рассчитываются исходя из климатических условий той местности, где проходит железная дорога. Кроме того, железнодорожные пути должны постоянно проверяться сотрудниками дороги. Чаще всего выброс пути происходит в жаркую погоду на тех участках дороги, которые или уже имеют представительный возраст или были проложены с ошибками.
Приводит к печальным последствиям. /Фото: fototelegraf.ru.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии