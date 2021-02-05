Самые полезные растительные масла для женщин

Растительные масла помогают лучше усваиваться большинству продуктов, полезны для нервной системы, улучшают работу мозга и память, и, что немаловажно, замедляют процессы старения. Читайте, зачем их необходимо включать в ежедневный рацион и какое выбрать?





Как выбирать растительное масло?

Оливковое масло

Кунжутное масло

Тыквенное масло

Кедровое масло

Горчичное масло

Льняное масло

Конопляное масло

Масло чёрного тмина

Лучше нерафинированное: в рафинированных маслах полезных веществ намного меньше.Лучше органическое: количество витаминов и минералов в продукте часто определяется тем, где и в каких условиях растения вырастили.Лучше масло холодного отжима: такой метод позволяет сохранить все полезные вещества и витамины живыми и невредимыми. При горячем отжиме семена обрабатываются механически и термически, а процесс холодного отжима совершенно другой. Здесь нет необходимости обрабатывать семена, то есть, никакого измельчения, перемешивания с водой или обжаривания. При холодном отжиме целые семена просто отжимаются на прессе. Масло получается светлее и менее вязкое.Оливковое масло — самое распространенное растительное масло во всем мире. Мировыми лидерами по производству оливкового масла являются Испания, Италия, Греция и Тунис. В Испании производится 40 % всех мировых поставок, но при этом 80% масла первого холодного отжима делают в Греции.Секрет пользы оливкового масла в его уникальном составе. Все компоненты усваиваются человеческим организмом почти на 100%. Доказано, что оливковое масло снижает уровень холестерина и риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. В оливковом масле содержится большое количество антиоксидантов и витамина Е, который помогает усваивать витамины А, К. Оливковое масло очень полезно для пищеварительной системы. Оно улучшает работу желудка, кишечника, поджелудочной железы и печени, а также обладает желчегонным действием. Благодаря высокому уровню олеиновой кислоты оливковое масло считается отличным натуральным средством для восстановления и увлажнения кожи. Оно способствует нормализации липидного обмена, что полезно для профилактики целлюлита, а также повышенной сухости кожи.В холодное время года его можно использовать как защитный бальзам для губ и крем для шелушащихся участков кожи, а летом в качестве восстанавливающего средства после загара. Масло оливы активно используют в косметологии, делая на его основе массу косметических продуктов, от шампуней до крема для лица.Выбирая масло, ищите на бутылке надпись «Extra virgin olive oil».В кунжутном масле содержатся полезные жирные кислоты Омега-3, Омега-6, Омега-9, витамины А, В, С и Е. Кроме кого, кунжутное масло — рекордсмен по содержанию кальция, необходимого для прочности костей и суставов, так что его стоит ввести в рацион и детям, и взрослым, и пожилым людям. Масло и семена кунжута нормализуют работу ЖКТ и выводят токсины при отравлении, а также снижают риск заболеть гриппом и простудой. Содержащиеся в растении фитоэстрогены позволяют женщинам в период менопаузы надолго сохранить молодость и красоту и послужить профилактикой остеопороза.Вкус у масла ореховый, но при производстве его часто разбавляют другими ингредиентами или подвергают термической обработке, поэтому масло, скорее всего, не будет иметь запаха. Хранится масло в течение 9 лет. Его можно добавлять в салаты, овощи, лапшу, рис и т.д. Главное, запомнить разницу между двумя видами масла: светлое делается из сырых семян, а темное из обжаренных.Кунжутное масло — традиционный ингредиент азиатской кухни, а в индийской медицине его используют для массажа и лечения кожных заболеваний. Масло традиционно использовалось для улучшения здоровья волос.Оно помогает сохранить их естественный цвет и минимизировать выпадение. Масло может повысить эластичность и гладкость кожи и уменьшить появление пигментных пятен. А ещё считается, что кунжутное масло помогает поднять настроение благодаря тирозину, который в нём содержится.На сегодняшний день стоимость масла из семян тыквы одна из самых высоких. Виной тому – ручной способ производства и высокая себестоимость. Тыквенное масло имеет тёмно-зелёный цвет, потому что делают его не из мякоти тыквы, а из семечек. На вкус масло сладковатое, с нежным ароматом семечек. Благодаря полезному составу (самый ценный элемент в тыквенном масле – витамин F), оно улучшает кровь, работу почек и мочевого пузыря. Масло из тыквенных семечек полезно при нарушении липидного обмена, прежде всего, при ожирении, оно активно участвует в лечении заболеваний сердца, сосудов и вен. В осенний период его используют для профилактики и лечения простуды, принимая по 1 ч.л. три раза в день. Наибольшей популярностью тыквенное масло пользуется в Австрии, там его смешивают с уксусом и сидром, делая заправки для салатов. Кроме того, масло можно добавлять в маринады и соусы, но жарить на тыквенном масле нельзя.Благодаря содержанию кукурбитина, тыквенное масло применяется и как антипаразитарное средство. Его принимают на протяжении 10-15 дней по чайной ложке перед едой.Ещё одно из самых дорогих масел – кедровое. Когда-то его экспортировали в Англию и другие страны Европы, как один из деликатесов Сибири, а целители называли «лекарством от 100 болезней». Также этот продукт считают альтернативой рыбьему жиру, т.к. витамина F нём в три раза больше, кроме того, кедровое масло богато фосфатидами, витаминами A, B1, B2, B3 (PP), E и D. Продукт активно способствует нормализации работы репродуктивных органов. Его часто рекомендуют употреблять в целях снижения интенсивности менструальных болей. Масло легко усваивается даже самым «капризным» желудком, поэтому его смело можно добавлять в пищу людям с желудочно-кишечными заболеваниями. Кедровое масло оказывает тонизирующее, общеукрепляющее и оздоравливающее действие; нормализует сердечную деятельность и стимулирует иммунную систему. Также регулярное употребление масла помогает бороться с синдромом хронической усталости, повышает физическую и умственную работоспособность и благоприятно сказывается на росте ногтей и волос.В нерафинированном масле из семян горчицы содержатся полиненасыщенные кислоты, фитостеролы, витамины различных групп, хлорофилл, фитонциды. Горчичное масло стоит не так дорого, но оно самое спорное. В середине ХХ века его даже запрещали в США, Канаде и Европе из-за высокого содержания эруковой кислоты. У горчичного масла островатый вкус, поэтому людям, страдающим гастритом, колитом, язвой и другими заболеваниями ЖКТ его употреблять не рекомендуется. Также в продукте содержатся эфирные масла и прочие вещества, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию, но в целом масло горчицы богато биологически активными веществами: калием, фосфором, а также витаминами А, D, Е, В3, В6. Его используют в блюдах французской кухни и в азиатских странах. Если же вы страдаете сердечно-сосудистыми заболеваниями, перед покупкой горчичного масла обязательно проконсультируйтесь с врачом.Одно из самых полезных и при этом низкокалорийных масел, поэтому часто используется в различных диетах. В его состав входят полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6, витамин Е и другие витамины. Льняное масло – один из рекордсменов по содержанию лигнанов – веществ, помогающих бороться с окислительным стрессом, обладающих защитным действием на печень и даже противоопухолевой активностью. Масло способствует улучшению восприятия инсулина при диабете, уменьшает воспалительные процессы в суставах, помогает снижать уровень холестерина в крови и поддерживать в норме артериальное давление. А ещё в льняном масле есть антиоксидант тиопролин, или ТСА, нейтрализующий нитраты, которые могут содержаться в покупных фруктах и овощах.Конопляное масло является славянским продуктом. Его ценили с давних времен, из конопляного семени пекли хлеб, а масло использовали для приготовления разных блюд. Масло конопли является настоящей находкой для вегетарианцев, веганов и сыроедов, так как оно служит богатым источником жиров. К примеру, такое сочетание Омега 3 и Омега 6 (1:3) встречается только в морской рыбе и рыбьем жире. Польза конопляного масла в несколько раз выше других растительных масел. Это прекрасный источник антиоксидантов, которые помогают омолаживать тело внутри и снаружи. Масло обладает превосходными увлажняющими, восстанавливающими и укрепляющими свойствами, прекрасно воздействует на обезвоженную кожу и отлично взаимодействует с другими компонентами, поэтому часто применяется для домашнего ухода.Это необычное масло с ярким пряным ароматом и терпким вкусом популярно в азиатской кухне и широко применяется в аюрведе. Масло пригодится и тем, кто мечтает похудеть без ущерба для здоровья. Оно выводит из организма лишнюю жидкость, а вместе с ней токсины, шлаки и другие вредные вещества, а также нормализует работу кишечника. В масле черного тмина больше 10 аминокислот, цинк, селен, фосфор, витамины группы B, витамины С и A, Омега -3,6,9 и т.д. Его состав считается уникальным, а само масло многие называют лекарством от всех болезней.