Зачем Советский Союз массово скупал венгерские «Икарусы», если своих было достаточно

Венгерские автобусы марки «Икарус» с 1970-х годов можно было увидеть на улицах всех крупных городов Советского Союза. Некоторые граждане даже ошибочно полагали, что эти автобусы делали где-то в СССР. В Союзе действительно делали немало автобусов, многие из которых были вполне себе неплохи. Вот и возникает вопрос: зачем СССР в принципе покупал автобусы, сделанные в другой стране?
План был отличным. Надежным, как швейцарские часы. Но его решили не придерживаться. |Фото: rosgod.ru.
Во Второй мировой войне Венгрия выступала на стороне Третьего рейха. Когда война для немцев пошла «не так как планировалось», тогдашнее руководство Венгрии попыталось выскочить из дружной арийской компании и заключить сепаратный мир с СССР. Однако, это все эти начинания пресёк Третий рейх, по сути, организовав в Венгрии государственный переворот, посадив в руководство прямо своих людей. В итоге до европейской страны добралась Красная армия. Еще до штурма Будапешта было сформировано временное правительство будущей республики. Когда война закончилась, в Венгрии были проведены выборы и на них с относительным большинством набрав 22% голосов победили местные коммунисты.
Одну войну сменила другая. |Фото: bitnovosti.com.
В 1946 году между СССР и США началась холодная война. План о разделение сфер влияния между Советском Союзом, Соединенными Штатами и Великобританией, сформированный Сталиным и Рузвельтом, отправился в помойку во многом из-за смерти последнего. Мир застыл в ожидании Третий мировой войны, а Советский Союз был вынужден поддерживать коммунистические режимы в тех обществах и государствах, где условия для социалистической революции еще и близко не созрели.
Венгерское восстание. 1956 год. |Фото: gazetaingush.ru.
К чему это все? К тому, что с 1946 по 1989 год Венгрия так или иначе оказалась в сфере влияния восточного социалистического блока. А так как «большевики» и «буржуи» мерялись не только танками и бомбами в странах третьего мира, но и обменивались протекционистскими мерами в торговле (экономике), страны, входившие в тот или иной военно-политический блок, были вынуждены тяготеть или к СССР, или к США. Потому что эти страны обеспечивали своим патронам и перспективные рынки сбыта, и доступные кредиты. У них НАТО - у нас ОВД, у них МВФ - у нас СЭВ (Совет экономической взаимопомощи) и так далее. Только страны третьего мира от Швеции до Замбии, и от Марокко до Индии сидели смотрели на все это безобразие и крутили пальцем у виска.
Примечание: понятие «Третий мир» изначально применялось не к экономически неразвитым странам, а к странам, открыто не присоединившихся ни к социалистическому, ни к западному блоку.
Мир треснул на две части. |Фото: thepresentation.ru.
А потому нет ничего удивительного в том, что автобусы из социалистической Венгрии в первую очередь оказывались в странах социалистического лагеря. Разработанная еще в 1966 году 260-ая серия автобусов «Икарус» в самой Венгрии заслуженно считается легендарной. В первую очередь автобусы шли в ГДР и СССР. Венгры, к слову, 260-ой серией очень гордятся. Чтобы убедиться в этом, достаточно открыть статью об «Икарусах» на какой-нибудь «Википедии», выбрав язык венгерский (Magyar). Именно этой статье администрация ресурса присвоила золотую звезду. 260-ые «Икарусы» действительно были хорошими машинами и поставлялись во многие страны. В 1980-е годы они даже продавались в Израиль!
Кто с кем дружит, то с тем и торгует. |Фото: karro-technic.ru.
Вот только в других капиталистических государствах были собственные производства автобусов. И местные власти прогибались под бизнес, который в силу объективных экономических интересов был вынужден защищать собственные производства, лоббируя соответствующие законы, санкции в отношении других производителей и манипулируя с тендерами. Ну, а так как Венгрия была «советской», тамошние автобусы покупал СССР. И это было удобно со всех сторон. С одной стороны, торговля с союзной страной позволяла удержать на плаву тамошние производства, а значит и экономику. А где стабильная экономика, там и стабильный политический курс. С другой стороны, закупка «Икарусов» позволяла снять лишнюю нагрузку с отечественного производства и развивать что-нибудь еще.
