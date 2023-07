Богемный шик: маленький и очень колоритный домик в Калифорнии

Богемный шик

Небольшой домик в Калифорнии

Лёгкая обстановка

В интерьере много предметов, выполненных из натуральных материалов

В основу лёг белый цвет, который сбалансировали оттенками серого







Бордовые элементы в спокойной цветовой гамме

Маленькая кухня с холодильником пастельного зелёного оттенка

Зона столовой

Спальная зона

Простой и незатейливый декор

Колоритные этнические элементы декора

Геометрические рисунки присутствуют даже на цветочных горшках

Старая гладильная доска теперь выполняет роль столика

Детали, которые делают интерьер колоритным

Ванна находится на кухне

Зона расслабления

Как создать в интерьере расслабляющую обстановку, а пространство сделать динамичным? Для этого понадобятся творческие силы, большой энтузиазм и несколько колоритных предметов интерьера. Сегодня мы заглянули в один маленький калифорнийский домик, где обнаружили нечто среднее между этническим и богемным стилем . Это именно то, что нужно для создания идеальной размеренной атмосферы.Площадь этого домика не превышает 50-ти квадратных метров. Он находится недалеко от калифорнийского природного заповедника. Строение окружено деревьями и здешняя атмосфера сама по себе располагает на отдых. Поэтому стиль оформления интерьера специалистами дизайн-бюро We are in our element был определён сразу. Дизайнеры решили, что богемный стиль с примесью этнического колорита будет смотреться в этом домике идеально.Богемный стиль любит разноцветие. Так как площадь пространства ограничена, то его не стали перегружать яркими сочетаниями. В основу лёг белый цвет , его оттенили серым, смешали с бордовым и приправили пастельными оттенками зелёного и оранжевого.Одним из самых явных отличий богемного стиля является его разнообразие. В таком интерьере никогда не придётся скучать, именно поэтому такое направление нравится творческим людям. В нём могут соседствовать предметы из дерева, металла, пластика, стекла, бархата, шёлка и грубой мешковины. Его прелесть заключается в контрастах, как цветовых, так и тактильных. В этом доме мы можем наблюдать много натуральных плетёных пледов, корзин, панно и гобеленов.Важна также и разноплановость в рисунках и орнаментах. Вот почему дизайнеры прибегли к этническому стилю. Здесь нет отсылки к отдельной народности, есть еле уловимые знаки, указывающие на цыганские, мексиканские и индийские корни. Вместе они и образуют необходимую расслабляющую атмосферу. Динамику интерьера держат зигзагообразные и ромбовидные узоры.Главный экономический плюс интерьера в богемном стиле – мебель можно купить на барахолке или обставить дом винтажными предметами, доставшимися от бабушки. Большего шика интерьеру этого домика придают мебель и декор, изготовленные вручную из старых досок. Стиль бохо позволяет творить на любом этапе создания интерьера своей мечты. Это позволяет сэкономить средства и раскрыть свой потенциал.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: