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Мистические животные: 15 завораживающих кадров таинственной жизни черных котов


Мистическая жизнь котов в черно-белом свете.

Мистическая жизнь котов в черно-белом свете.

"Говорят не повезёт, если чёрный кот дорогу перейдёт", - пелось в одной популярной песенке. Но на самом деле, глядя на этих милых и загадочных созданий, хочется распрощаться с разного рода суевериями - уж очень хороши эти мурлыки.

1. Черные близнецы


Маленькие озорники в синхронном движении.

Маленькие озорники в синхронном движении.

 

2. Кошачьи глаза


Уникальное черно-белое фото с таинственными глазами.

Уникальное черно-белое фото с таинственными глазами.

 

3. Острые коготки


Лапа с острыми когтями

Лапа с острыми когтями

 

4. Сумеречный кот


Силуэт кота-призрака увеличен в несколько раз.

Силуэт кота-призрака увеличен в несколько раз.

 

5. Багира


Мурлыкать я тоже умею.

Мурлыкать я тоже умею.

 

6. За вами следят


Редкий кадр, который вызывает чувства страха и безысходности.

Редкий кадр, который вызывает чувства страха и безысходности.

 

7. Таинственная красота


Ощущение таинственной красоты и царской гордости одновременно.

Ощущение таинственной красоты и царской гордости одновременно.

 

8. Черное пятно в конце туннеля


Прямо как на заставках к кинофильмам про Джеймса Бонда, агента 007.

Прямо как на заставках к кинофильмам про Джеймса Бонда, агента 007.

 

9. Водные процедуры


Некоторые люди поговаривают, что семейство кошачьих боится воды. Так ли это?

Некоторые люди поговаривают, что семейство кошачьих боится воды. Так ли это?

 

10. Черно-белый портрет


Мордочка кошки с суженными в тонкую щелку зрачками.

Мордочка кошки с суженными в тонкую щелку зрачками.

 

11. Кошка, которая гуляет сама по себе


Своенравный кот прячется за решетками окна.

Своенравный кот прячется за решетками окна.

 

12.Усатый-полосатый


Глаза котенка полны слез.

Глаза котенка полны слез.

 

13. Котята в горшочке


Маленькие черненькие озорники похожи на чертят.

Маленькие черненькие озорники похожи на чертят.

 

14. Бесшерстное создание


Сфинкс, вытягивающий лапу вверх.

Сфинкс, вытягивающий лапу вверх.

 

15. Таинственная жизнь


Жизнь котов и кошек коротка, но она полна сюрпризов и приключений.

Жизнь котов и кошек коротка, но она полна сюрпризов и приключений.

 

По материалу сайта boredpanda.com

источник

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