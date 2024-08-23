Мистические животные: 15 завораживающих кадров таинственной жизни черных котов

Мистическая жизнь котов в черно-белом свете.
"Говорят не повезёт, если чёрный кот дорогу перейдёт", - пелось в одной популярной песенке. Но на самом деле, глядя на этих милых и загадочных созданий, хочется распрощаться с разного рода суевериями - уж очень хороши эти мурлыки.
1. Черные близнецы
Маленькие озорники в синхронном движении.
2. Кошачьи глаза
Уникальное черно-белое фото с таинственными глазами.
3. Острые коготки
Лапа с острыми когтями
4. Сумеречный кот
Силуэт кота-призрака увеличен в несколько раз.
5. Багира
Мурлыкать я тоже умею.
6. За вами следят
Редкий кадр, который вызывает чувства страха и безысходности.
7. Таинственная красота
Ощущение таинственной красоты и царской гордости одновременно.
8. Черное пятно в конце туннеля
Прямо как на заставках к кинофильмам про Джеймса Бонда, агента 007.
9. Водные процедуры
Некоторые люди поговаривают, что семейство кошачьих боится воды. Так ли это?
10. Черно-белый портрет
Мордочка кошки с суженными в тонкую щелку зрачками.
11. Кошка, которая гуляет сама по себе
Своенравный кот прячется за решетками окна.
12.Усатый-полосатый
Глаза котенка полны слез.
13. Котята в горшочке
Маленькие черненькие озорники похожи на чертят.
14. Бесшерстное создание
Сфинкс, вытягивающий лапу вверх.
15. Таинственная жизнь
Жизнь котов и кошек коротка, но она полна сюрпризов и приключений.
По материалу сайта boredpanda.com
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии