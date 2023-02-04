Самые крутые национальные парки Европы

Большая часть туристических маршрутов Европы пролегает через города. Здесь действительно есть, на что посмотреть, ведь практически каждая страна обладает только ей присущим средневековым шармом. Тем не менее, оставаться в пределах цивилизованной местности будет не очень дальновидно: путешественник рискует пропустить удивительные пейзажи — лучшие на всем континенте. Мы рекомендуем попробовать провести отпуск в одном из европейских национальных парков — поверьте, это путешествие запомнится вам надолго.









Йотунхеймен

Лейк-Дистрикт

Кальдера де Табуриенте

Беловежский национальный парк

Саксонская Швейцария

Гран-Парадизо

Дурмитор