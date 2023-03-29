5 сейсмостойких сооружений мира, которые смогут выдержать самые мощные землетрясения

1. Международный аэропорт Sabiha Gökçen в Стамбуле (Турция)

Терминал Международного аэропорта им. Сабихи Гёкчен в Стамбуле является одним из самых сейсмостойких сооружений мира (Турция). | Фото: ftproo.ucoz.com/ my-travel-diary.by.







Так выглядят сейсмические базовые изоляторы, позволяющие создавать устойчивые сооружения. | Фото: haigger.en.made-in-china.com/ japanrubberweekly.com.

2. Пирамида «Transamerica» в Сан-Франциско (США)

Пирамида Трансамерики действительно может принимать удар природных сил и выстоять во время землетрясений (Сан-Франциско, США). | Фото: lifeglobe.net/ delovoy-kvartal.ru.

The Transamerica Pyramid, США. | Фото: stroisvoigrad.blogspot.com/ interestingengineering.com.

3. Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубай (ОАЭ)

Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубай построен по всем правилам сейсмостойкости высотных зданий. | Фото: katarina.sheremet.ch/ mentamore.com.

Фундамент самого высокого здания мира (Burj Khalifa, Дубай). | Фото: putidorogi-nn.ru/ mentamore.com.

Вот уже 10 лет Бурдж-Халифа является самым высоким сооружением в мире (Дубай, ОАЭ). | Фото: putidorogi-nn.ru/ incomartour.com.ua.

4. Гигантский небоскреб Тайбэй 101 в Тайване

Тайбэй 101 – гигантский небоскреб в Тайване. | Фото: planetofhotels.com/ wiki2.info.

Для защиты здания от ураганных ветров и землетрясений установили на 92 этаже 800-тонный демпфер (Тайбэй 101, Тайвань). | Фото: alumni.mgimo.ru/ ru.dreamstime.com.

Тайбэй 101 – многофункциональное здание, имеющее 101 надземных и 5 подземных этажей (Тайвань). | Фото: ru.best-wallpaper.net/ liveinternet.ru.

5. Многофункциональный стадион Philippine Arena в Булакане (Филиппины)

Многофункциональный стадион Philippine Arena – главная арена для проведения спортивных, музыкальных и церковных мероприятий (Филиппины). | Фото: pinterest.fr/ interestingengineering.com.

Philippine Arena в Булакане возвели на конструкции, состоящей из свинцово-резиновых подшипников, играющих роль амортизаторов (Филиппины). | Фото: philippineslifestyle.com/ interestingengineering.com.