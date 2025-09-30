Что вы не знали о картофеле

Картофель, заражённый нематодами и грибковыми заболеваниями ОПАСЕН для человека!!!!! Почти весь картофель заражён — вот и делайте свои выводы… А ведь многим очень тяжело отказаться от картошки…
Картофель практически не даёт человеку энергии. Крахмал, которым богат картофель, не поддаётся кислотно-щелочной обработке в организме.
От употребления картофеля резко снижается мыслительный процесс. Картофель — очень слизеобразующий продукт, а слизь из организма на 99% не выводится, а откладывается на стенках кишечника. Медицина об этом молчит, ведь иначе она потеряет 10-ки миллионов клиентов (пациентов).
Как картофель, так и всевозможная лапша и мучные изделия содержат большое количество легкоусвояемых углеводов и крахмала. Их чрезмерное употребление мешает течению основного обмена веществ в организме. Простые углеводы лучше заменять сложными, которые находятся в крупах.
КРАХМАЛ-УБИЙЦА ОРГАНИЗМА № 1
Просто так усваивать крахмалы организм не умеет, для этого должно произойти огромное количество химических реакции по преобразованию сложнейшего крахмала в простые сахара (глюкозу), только их знает и умеет усваивать организм. Превращение крахмала в организме в основном направлено на удовлетворение потребности в сахаре. Причем технология превращения крахмала в усвояемые простые сахара не только сложна, трудоемка, и значительно растянута по времени (от 2 до 4 часов). Она требует колоссального расхода энергии и биологически активных веществ (витаминов В, В2, В3, РР, С и т. д.). Без достаточного количества витаминов и микроэлементов (а кто из нас их имеет достаточно?
Крахмал — практически нерастворимое вещество ни в одном из известных растворителей. Он обладает только свойством коллоидной растворимости. Изучение коллоидных растворов крахмала показало, что раствор его состоит не из отдельных молекул крахмала, а из первичных частиц — мицелл, включающих большое количество молекул.
В крахмале содержатся две фракции полисахаридов: амилаза и амилопектин, резко отличающиеся по свойствам.
— Амилазы в крахмале 15–25% .
Она растворяется в горячей воде (80° С), образуя прозрачный коллоидный раствор.
— Амилопектин составляет 75–85% крахмального зерна.
Таким образом, при воздействии на крахмал горячей водой образуется раствор амилазы, который сильно сгущен набухшим амилопектином. Получившаяся густая вязкая-масса носит название клейстера. Этот же клейстер образуется и в желудочно-кишечном тракте.
И чем тоньше смолота мука, из которой выпечен наш хлеб, макароны и т. д., тем лучше этот клейстер клеит!
Он склеивает, забивает всасывающие микроворсинки двенадцатиперстной кишки и ниже лежащие отделы тонкой кишки, выключая их из пищеварения сначала частично, затем почти полностью.
Вот где кроется причина плохого усвоения витаминов, микроэлементов.
Недостаточное усвоение йода (крахмал делает его почти неусвояемым) приводит ко многим заболеваниям (вплоть до онкологических), но самым специфичным заболеванием является гипотиреоз, то есть недостаточная функция щитовидной железы. А причина все та же — «заболачивание» крахмалами (и другими шлаками) соединительной ткани, разрастание самой щитовидки.
В толстом кишечнике эта масса крахмала, обезвоживаясь, прикипает к стенкам толстой кишки, образуя каловые камни. Эти многолетние отложения выключают, в буквальном смысле, работу (в первую очередь кровоснабжение) тех органов, которые обеспечивает питательными веществами определенный участок всасывания в толстой кишке.
Камни блокируют всасывание, из-за этого в орган не поступают питательные вещества. Он сперва хиреет, затем атрофируется и заболевает. Нарушается микрофлора толстого кишечника, он закисляется (кислая среда благоприятна для развития патогенной микрофлоры, грибков, паразитов, вирусов). Теряется способность организма вырабатывать незаменимые аминокислоты.
Не следует забывать, что картофель не очень полезен людям, страдающим нарушениями функции поджелудочной железы и низкой толерантностью к углеводам. Все они находятся в группе риска развития сахарного диабета.
Картофель может быть коварен. При длительном хранении и при хранении на свету в нем накапливается сильный яд соланин. Все, наверное, видели позеленевшие клубни. Такой картофель употреблять в пищу категорически запрещено. Соланин способен вызвать сильное отравление. А для беременных женщин он опасен вдвойне, так как способствует развитию у плода пороков сердца.
ПЕЧЁНЫЙ КАРТОФЕЛЬ. Самый коварный способ нанести организму вред.
Гликемический индекс у печеного картофеля равен 95. Это выше, чем у сахара и меда вместе взятых.
То есть почти мгновенно печеный картофель повышает содержание сахара до максимально возможного.
Избыток сахара запускает процесс «отложения жира». Так организм регулирует количество глюкозы.
Испытав полноту насыщения, из-за низкой калорийности через час, а может быть, и раньше, человек вновь испытает чувство голода. Потом еще и еще. Цикл поедания картофеля становится беЗконечным. При этом человек начнет изрядно набирать вес. На этой почве фаст-фуд никогда не откажется от картофеля, так как это будет означать снижение прибыли.
Жареная картошка и картофель фри.
Самый жестокий удар по организму. В процессе жарки из картофеля испаряется влага. Ее замещает жир. Калорийность картофеля начинает повышаться и часто зашкаливает за отметку 400 (углеводы). На фоне быстрой усвояемости, очевидно, весь этот жир окажется под вашей кожей.
Клубни, полежавшие на свету, зеленеют, в них накапливается сильнейший яд — соланин. Особенно много его в проросшем. В больших дозах соланин разрушает эритроциты крови и угнетающе действует на центральную нервную систему. Попадание соланина в организм вызывает обезвоживание, лихорадку, судороги. Для ослабленного организма все это может обернуться и смертельным исходом. Обезвредить яд не поможет никакая тепловая обработка.
По данным австрийских ученых, неблагоприятное действие соланин оказывает, когда его содержание повышается до 40 миллиграммов на 100 граммов картофеля. Осенью в 100 граммах только что выкопанного картофеля соланина бывает не более 10 миллиграммов. Весной может оказаться втрое больше, причем концентрируется он преимущественно в позеленевших местах клубня и ближе к кожуре.
Картошку можно есть только МОЛОДОЙ не старше 2-ух месяцев и только в варёном виде.
В Духовке запекать с кожурой (только молодой картофель!), там содержится калий и вещества перерабатывающие картошку.
