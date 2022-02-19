Профессиональные секреты: ухищрения фотографов, снимающих рекламу

Не все то золото, что блестит.

1. Какое аппетитное яблоко

Рекламе ни в коем случае нельзя верить, известно всем и уже давно .

2. Ожидание и реальность

Как вам условия в которых создаются рекламные снимки, которые потом печатаются в глянцевых журналах?

3. Нюансы студийной фотосъемки

Фотографы - те ещё выдумщики.

4. Грамотная расставленные экраны и предметы

Как изворачиваются фотографы, чтобы добиться заветного кадра

5. Создание рекламного снимка

Большое количество хитростей для красивой съемки, о которых мы часто даже не догадываемся.

6. Секрет по-настоящему атмосферной фуд-фотографии

Приемы мастера фотографического обмана.

7. Мир разоблачения

Эффектный фон из подручных материалов.

8. Шикарный рекламный снимок

Условия съемки не всегда соответствуют тому, что, в конечном счете, видно на снимках.

9. Модель для рекламы

Водяные блики не всегда предполагают съемку в бассейне.

10. Немного fashion-съемки

Эффектная и запоминающаяся рекламная фотография от настоящих профи своего дела.

11. Эпичное фото

Снимок мастера креативной фотографии.

12. Вкуснятина из McDonald's

Приемы от мастеров фотографического обмана.

13. Ароматная и свежайшая приправа

«Гора радости».

14. Иллюзорный мир

Тайные приемы рекламной фотосъемки .