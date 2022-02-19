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Профессиональные секреты: ухищрения фотографов, снимающих рекламу


Не все то золото, что блестит.

Не все то золото, что блестит.

 

Когда обыватели видят рекламу, то всё, что в ней показывают - от яблок и кофейных зёрен до прокладок и жевательной резинки кажется идеальным. И пожалуй, многие доморощенные фотографы тщетно пробовали сделать фотографии примерно такого же качества. Но на самом деле это возможно, если знать несколько профессиональных секретов. В этом обзоре некоторые их них.

1. Какое аппетитное яблоко


Рекламе ни в коем случае нельзя верить, известно всем и уже давно.

Рекламе ни в коем случае нельзя верить, известно всем и уже давно.

 

2. Ожидание и реальность


Как вам условия в которых создаются рекламные снимки, которые потом печатаются в глянцевых журналах?

Как вам условия в которых создаются рекламные снимки, которые потом печатаются в глянцевых журналах?

 

3. Нюансы студийной фотосъемки


Фотографы - те ещё выдумщики.

Фотографы - те ещё выдумщики.

 

4. Грамотная расставленные экраны и предметы


Как изворачиваются фотографы, чтобы добиться заветного кадра.

Как изворачиваются фотографы, чтобы добиться заветного кадра.

 

5. Создание рекламного снимка


Большое количество хитростей для красивой съемки, о которых мы часто даже не догадываемся.

Большое количество хитростей для красивой съемки, о которых мы часто даже не догадываемся.

 

6. Секрет по-настоящему атмосферной фуд-фотографии


Приемы мастера фотографического обмана.

Приемы мастера фотографического обмана.

 

7. Мир разоблачения


Эффектный фон из подручных материалов.

Эффектный фон из подручных материалов.

 

8. Шикарный рекламный снимок


Условия съемки не всегда соответствуют тому, что, в конечном счете, видно на снимках.

Условия съемки не всегда соответствуют тому, что, в конечном счете, видно на снимках.

 

9. Модель для рекламы


Водяные блики не всегда предполагают съемку в бассейне.

Водяные блики не всегда предполагают съемку в бассейне.

 

10. Немного fashion-съемки


Эффектная и запоминающаяся рекламная фотография от настоящих профи своего дела.

Эффектная и запоминающаяся рекламная фотография от настоящих профи своего дела.

 

11. Эпичное фото


Снимок мастера креативной фотографии.

Снимок мастера креативной фотографии.

 

12. Вкуснятина из McDonald's


Приемы от мастеров фотографического обмана.

Приемы от мастеров фотографического обмана.

 

13. Ароматная и свежайшая приправа


Профессиональные секреты: ухищрения фотографов, снимающих рекламу

«Гора радости».

 

14. Иллюзорный мир


Тайные приемы рекламной фотосъемки.

Тайные приемы рекламной фотосъемки.

 

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Профессиональные секреты: ухищрения фотографов, снимающих рекламу

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Профессиональные секреты: ухищрения фотографов, снимающих рекламуПодписаться на мой Instagram
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