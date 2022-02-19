Профессиональные секреты: ухищрения фотографов, снимающих рекламу

Не все то золото, что блестит.
Когда обыватели видят рекламу, то всё, что в ней показывают - от яблок и кофейных зёрен до прокладок и жевательной резинки кажется идеальным. И пожалуй, многие доморощенные фотографы тщетно пробовали сделать фотографии примерно такого же качества. Но на самом деле это возможно, если знать несколько профессиональных секретов. В этом обзоре некоторые их них.
1. Какое аппетитное яблоко
Рекламе ни в коем случае нельзя верить, известно всем и уже давно.
2. Ожидание и реальность
Как вам условия в которых создаются рекламные снимки, которые потом печатаются в глянцевых журналах?
3. Нюансы студийной фотосъемки
Фотографы - те ещё выдумщики.
4. Грамотная расставленные экраны и предметы
Как изворачиваются фотографы, чтобы добиться заветного кадра.
5. Создание рекламного снимка
Большое количество хитростей для красивой съемки, о которых мы часто даже не догадываемся.
6. Секрет по-настоящему атмосферной фуд-фотографии
Приемы мастера фотографического обмана.
7. Мир разоблачения
Эффектный фон из подручных материалов.
8. Шикарный рекламный снимок
Условия съемки не всегда соответствуют тому, что, в конечном счете, видно на снимках.
9. Модель для рекламы
Водяные блики не всегда предполагают съемку в бассейне.
10. Немного fashion-съемки
Эффектная и запоминающаяся рекламная фотография от настоящих профи своего дела.
11. Эпичное фото
Снимок мастера креативной фотографии.
12. Вкуснятина из McDonald's
Приемы от мастеров фотографического обмана.
13. Ароматная и свежайшая приправа
«Гора радости».
14. Иллюзорный мир
Тайные приемы рекламной фотосъемки.
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