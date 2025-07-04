5 рецептов легких блюд из кабачка, которые можно даже тем, кто на строгой диете

Кабачок является универсальным овощем. У него легкий, нейтральный вкус, а после тепловой обработки он приобретает нежную и мягкую консистенцию. Блюда из кабачков вкусные, полезные, простые в приготовление и чаще всего низкокалорийные. Novate.ru делится с вами несколькими проверенными рецептами, чтобы вы смогли сделать свой рацион более сбалансированным.
Рецепт 1: Омлет
Омлет получается очень пышным. / Фото: receptisalatov.com
Для приготовления блюда вам понадобится: один кабачок небольшого размера, два яйца, 100 миллилитров молока, соль, перец, зелень по вкусу.
Очистите кабачок от кожуры (если он молодой, можно пропустить этот шаг), натрите на крупной терке, отожмите и слейте жидкость. Это нужно сделать обязательно, чтобы «тесто» не получилось слишком водянистым и в будущем не прилипало к сковороде. С помощью ложки выложите натертый кабачок на заранее разогретую и смазанную растительным маслом сковороду, и обжаривайте около 4-5 минут до полуготовности.
Яйца взбейте в миске вместе с солью и перцем, вылейте в сковороду, накройте крышкой, убавьте огонь и готовьте примерно 15 минут – яйца должны схватиться, а омлет – стать упругим. При желании украсьте блюдо перед подачей рубленой зеленью.
Рецепт 2: «Бочонки» из кабачков с фаршем
Не забудьте про «шапочку» из сыра. / Фото: galeratut.ru
Для приготовления блюда вам понадобится: три кабачка небольшого размера, одна морковь, одна луковица, 500 граммов фарша, по одному пучку укропа и петрушки, 50 граммов любого твердого сыра, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки.
Для начала нужно хорошо промыть кабачки под проточной водой, так как кожуру снимать с них не нужно, и нарезать на куски высотой четыре сантиметра.
Очистите лук и морковь от шелухи, лук нарежьте кубиком, а морковь натрите на терке, после чего обжарьте овощи на заранее разогретой сковороде, смазанной растительный маслом. Когда зажарка будет практически готова, добавьте соль, перец, положите фарш и мякоть из кабачков. Перемешайте и обжаривайте на среднем огне около 10 минут. Когда фарш хорошо подрумянится, добавьте измельченную зелень.
Начинка готова, теперь можно наполнять «бочонки» и выкладывать их на противень, застеленный пергаментной бумагой (для гарантии, что кабачки не прилипнут, смажьте ее растительным маслом). Посыпьте каждый «бочонок» тертым сыром и выпекайте при 180 градусах около 30 минут.
Рецепт 3: Кабачковые вафли с сыром
Если есть вафельница, обязательно приготовьте это блюдо. / Фото: vseopecheni.ru
Для приготовления блюда вам понадобится: два небольших кабачка, одно яйцо, три зубчика чеснока, три-четыре столовых ложки муки, 50 граммов любого твердого сыра, соль, перец и специи по вкусу, растительное масло для смазывания, укроп, петрушка и зеленый лук по вкусу.
Если у вас дома есть вафельница, грех не приготовить это блюдо. Оно получается сытным, но в то же время низкокалорийным, поэтому можете наслаждаться им даже вечером.
Кабачки очистите от кожуры, натрите на терке, отожмите и слейте сок, чтобы тесто не получилось слишком жидким. С чеснока снимите шелуху и пропустите зубчики через пресс. Добавьте яйцо, соль, перец и муку, хорошо перемешайте. Кстати, муку можно брать любую. Если хотите, чтобы блюдо получилось более полезным и диетическим, отдавайте предпочтение рисовой – она не содержит глютен. В конце добавьте сыр, натертый на крупной терке, еще раз хорошо перемешайте и приступайте к выпеканию.
Нагрейте вафельницу, смажьте пластины растительным маслом, чтобы вафли не приставали, и выкладывайте тесто с помощью ложки. Каждая партия готовится в среднем 8-10 минут, все зависит от мощности и размера вафельницы, а также количества теста, которое вы кладете.
Готовые вафли из кабачка получаются ароматными, хрустящими, с красивой золотистой корочкой. Сыр добавляет особенную изюминку. Советуем подавать блюдо со сметанно-чесночным соусом – в тандеме они звучат просто потрясающе.
Рецепт 4: Кабачковый рулет
Нарежьте кабачковый рулет порционными кусочками. / Фото: mykaleidoscope.ru
Для приготовления теста вам понадобится: три средних кабачка (700 граммов), два яйца, 200 граммов муки, половинка репчатого лука, одна чайная ложка разрыхлителя, укроп, петрушка или зеленый лук по вкусу, соль и черный молотый перец по вкусу.
Для приготовления начинки вам понадобится: одна морковь, половинка репчатого лука, один болгарский перец, один помидор, 120-140 граммов творожного сыра, половина чайной ложки сахара, соль, черный молотый перец и сушеный базилик по вкусу, две столовых ложки растительного масла.
Для начала необходимо приготовить основу для рулета. Очистите кабачки от кожуры, натрите на крупной терке, отожмите и слейте жидкость. Посолите и поперчите. Натрите в миску с кабачком половинку лука, добавьте яйца и заранее измельченную зелень, хорошо перемешайте. Всыпьте просеянную муку вместе с разрыхлителем и еще раз хорошо перемешайте. Тесто должно получиться, как на оладьи. Если хотите добавить ему пышности, желтки и белки взбивайте отдельно.
Возьмите противень, застелите его пергаментной бумагой, смажьте растительным маслом и равномерно распределите тесто, чтобы оно заняло всю площадь. Отправьте выпекаться в духовку, разогретую до 200 градусов, на полчаса.
Равномерно распределите тесто на противне. / Фото: sovkusom.ru
Пока основа будет выпекаться в духовке, приготовьте начинку. Очищенную морковь натрите на крупной терке, болгарский перец и помидор нарежьте кубиками, половинку луковицы измельчите. Разогрейте на плите сковороду, смажьте дно растительным маслом и обжарьте овощи: сначала морковь и лук, а затем добавьте перец и помидоры. Посолите, поперчите, добавьте немного сушеного базилика и чуть-чуть сахара. Тушите пять-десять минут, пока овощи не будут полностью готовы. В остывшую начинку положите творожный сыр и перемешайте.
Достаньте основу для рулета из духовки, отделите ее от пергамента, сверху равномерно распределите начинку и сверните в рулет. Положите его в полиэтиленовый пакет или оберните пищевой пленкой и положите в холодильник на два часа, а лучше на ночь. На следующий день разрежьте рулет на порционные кусочки и подавайте к столу. Он получится очень нежным и невероятно вкусным.
Рецепт 5: Кабачки по-корейски
Овощи должны напоминать лапшу. / Фото: attuale.ru
Для приготовления блюда вам понадобится: два небольших молодых кабачка, одна морковь, три зубчика чеснока, одна чайная ложка сахара, одна чайная ложка соли, две столовых ложки яблочного уксуса, 50 миллилитров растительного масла, одна столовая ложка приправы для моркови по-корейски.
Кабачки нужно хорошо промыть под проточной водой и натереть на терке для корейской моркови. Обратите внимание, что мягкую середину с семенами натирать не следует. Кожуру очищать нет необходимости – кабачки молодые, поэтому она не будет горькой или грубой. На этой же терке натрите морковь. В результате у вас должны получиться длинные полоски овощей, визуально напоминающие лапшу.
Добавьте к овощам очищенный и пропущенный через пресс чеснок, уксус, масло, соль, сахар и специи. Тщательно перемешайте ингредиенты (удобнее делать это руками). Салат должен мариноваться в холодильнике около трех часов. Не забудьте накрыть емкость крышкой или полиэтиленовой пленкой.
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