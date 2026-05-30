6 стереотипов об органических продуктах: что из них правда, а что - миф

Последнее время органические продукты набирают все большую популярность, несмотря на то, что они довольно дорогие. Их почитатели считают, что они полезнее обычных аналогов и тем более ГМО, а также безопаснее для окружающей среды. Но так ли это на самом деле? Мы собрали подборку разрекламированных утверждений об органических продуктах, и попытались разобраться, верны ли они.
1. В органическом земледелии не применяют пестициды и удобрения
Это самый распространённый и устойчивый миф. На самом деле получить богатый урожай без использования пестицидов и фунгицидов практически невозможно, так как вредители и болезни поражают растения вне зависимости от того, каким способом они выращиваются. В органическом земледелии разрешено применение препаратов, просто они натурального происхождения, а не искусственно синтезированные. Тем не менее, об их абсолютной безопасности говорить не приходится. Любое средство может оказывать негативное влияние, например, органические фунгициды считаются естественными, но в их составе ведь есть медь. И если, пользуясь «натуральностью» препаратов, применять их часто, они накапливаются в почве, становясь более токсичными, чем синтетические аналоги.
2. Органическое земледелие полезно для окружающей среды
Действительно, если следовать всем принципам органического земледелия, почва меньше страдает от вредных веществ.органическое земледелие. Но не все так просто. При таком выращивании урожайность пока что ниже, чем при интенсивном земледелии, а это значит, что фермам понадобится больше земли. Как следствие, это приведет к сокращению мест, пригодных для обитания диких животных. По мнению Денниса Эйвери (Dennis T. Avery), директора Центра глобальных проблем с питанием в Институте Хадсона, если бы весь мир переключился на органическое земледелие, то пришлось бы сократить примерно 260 миллионов кв. км. леса. А это нанесет сильнейший удар экосистеме планеты.
3. Органическая пища вкуснее
О вкусах не спорят, но исследований, доказывающих, что органически выращенные продукты значительно вкуснее обычных, нет. Этот параметр с органическим земледелием связать сложно, здесь «первую скрипку» играет сорт, а потом уже используемая агрономическая техника. Селекционеры неустанно трудятся, выводя новые сорта и гибриды и традиционный вкус многих культур изменился. Кроме того, селекционная работа учитывает и такой фактор как снижение затрат за счет получения устойчивости к заболеваниям и хорошей транспортабельности. Но за это иногда приходится «расплачиваться» сочностью, мягкостью и ароматностью. Поэтому если помидор или огурец выращены с помощью органической агротехники, это не гарантирует, что они будут очень вкусными.
4. Органическая пища полезнее
Как считают специалисты Американской академии педиатрии, «в долгосрочной перспективе нет прямых доказательств того, что употребление органической диеты ведет к улучшению здоровья или снижению риска заболеваний». А что говорят европейские ученые? По их данным в органических продуктах содержится меньше токсичного металла кадмия и значительно выше концентрация антиоксидантов. Однако, есть и минусы. Например, органическое молоко уступает традиционному продукту по содержанию селена. А по концентрации йода проигрывает с разгромным счетом – в обычном молоке его содержание выше на 74%. Так что однозначно сказать, что все органические продукты полезнее обычных, тяжело.
Полезная информация: Если есть заинтересованность во вкусной и полезной еде, специалисты рекомендуют покупать местные продукты и сезонные овощи и фрукты. Дело в том, что транспортировка и хранение негативно влияют на вкус любого продукта, хоть «органического», хоть обычного.
5. Покупка органических продуктов поддерживает небольшие фермерские хозяйства
Большая часть продуктов, помеченных как органические в супермаркете, производятся не маленькой фермой, а крупными агропредприятиями. Органическое направление требует больших материальных вложений – оно трудоемкое, а биологические пестициды и прочие препараты обходятся дороже синтетических. Такие затраты небольшая компания не может себе позволить. Но даже в случае, когда фермер не использует «химию», его продукция не может считаться органической, если она не сертифицирована. Органическое земледелие ведется на основе утвержденных стандартов и технологий.
6. ГМО-продукты опасны для здоровья, а органические – нет
Любимый аргумент сторонников «органики», что продукты, полученные с помощью сельскохозяйственной биотехнологии, вызывают рак, аллергию и прочие болезни, а ГМО создаются исключительно в интересах корпораций. На самом деле не существует доказательств того, что генетически модифицированная еда вредна. С момента появления ГМО ученые по всему миру постоянно анализировали данные о влиянии таких продуктов на здоровье человека и пришли к выводу, что они безопасны. Достаточно сказать, что для подтверждения этого факта были проведены тысячи исследований и тестирований.
Что касается корпораций, то спорить о том, что у них есть свой интерес, глупо. Цель любого бизнеса заключается в получении прибыли. И производители ГМО-культур ориентируются на потребителя, которым важна урожайность, красивый вид, транспортабельность и длительность хранения. К примеру, если будет выбор между обычным сортом картошки, и устойчивой к колорадскому жуку, подавляющее количество фермеров выберет второй. А если первый, то для получения хорошего урожая его практически наверняка щедро удобрят пестицидами. Что точно никакой пользы не принесет. Так что пока сторонники ГМО и «органики» продолжают «ломать копья» в дискуссиях и возможно, со временем, найдется решение, устраивающее все стороны.
