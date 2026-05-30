6 стереотипов об органических продуктах: что из них правда, а что - миф




Последнее время органические продукты набирают все большую популярность, несмотря на то, что они довольно дорогие. Их почитатели считают, что они полезнее обычных аналогов и тем более ГМО, а также безопаснее для окружающей среды. Но так ли это на самом деле? Мы собрали подборку разрекламированных утверждений об органических продуктах, и попытались разобраться, верны ли они.


1. В органическом земледелии не применяют пестициды и удобрения


Органическое земледелие также использует препараты, хотя и несинтетического происхождения. /Фото: en.euractiv.eu

Органическое земледелие также использует препараты, хотя и несинтетического происхождения. /Фото: en.euractiv.eu

 

Это самый распространённый и устойчивый миф. На самом деле получить богатый урожай без использования пестицидов и фунгицидов практически невозможно, так как вредители и болезни поражают растения вне зависимости от того, каким способом они выращиваются. В органическом земледелии разрешено применение препаратов, просто они натурального происхождения, а не искусственно синтезированные. Тем не менее, об их абсолютной безопасности говорить не приходится. Любое средство может оказывать негативное влияние, например, органические фунгициды считаются естественными, но в их составе ведь есть медь. И если, пользуясь «натуральностью» препаратов, применять их часто, они накапливаются в почве, становясь более токсичными, чем синтетические аналоги.

2. Органическое земледелие полезно для окружающей среды


В глобальном масштабе органическое земледелие на экологию вряд ли повлияет. /Фото: farmtek.files.wordpress.com

В глобальном масштабе органическое земледелие на экологию вряд ли повлияет. /Фото: farmtek.files.wordpress.com

 

Действительно, если следовать всем принципам органического земледелия, почва меньше страдает от вредных веществ.
Вот оно, простейшее решение проблемы загрязнения окружающей среды. Всего-то и нужно – в масштабе планеты перейти на органическое земледелие. Но не все так просто. При таком выращивании урожайность пока что ниже, чем при интенсивном земледелии, а это значит, что фермам понадобится больше земли. Как следствие, это приведет к сокращению мест, пригодных для обитания диких животных. По мнению Денниса Эйвери (Dennis T. Avery), директора Центра глобальных проблем с питанием в Институте Хадсона, если бы весь мир переключился на органическое земледелие, то пришлось бы сократить примерно 260 миллионов кв. км. леса. А это нанесет сильнейший удар экосистеме планеты.

3. Органическая пища вкуснее


Вкус овощей зависит в первую очередь от сорта и только потом – от агротехники. /Фото: innovationnewsnetwork.com

Вкус овощей зависит в первую очередь от сорта и только потом – от агротехники. /Фото: innovationnewsnetwork.com

 

О вкусах не спорят, но исследований, доказывающих, что органически выращенные продукты значительно вкуснее обычных, нет. Этот параметр с органическим земледелием связать сложно, здесь «первую скрипку» играет сорт, а потом уже используемая агрономическая техника. Селекционеры неустанно трудятся, выводя новые сорта и гибриды и традиционный вкус многих культур изменился. Кроме того, селекционная работа учитывает и такой фактор как снижение затрат за счет получения устойчивости к заболеваниям и хорошей транспортабельности. Но за это иногда приходится «расплачиваться» сочностью, мягкостью и ароматностью. Поэтому если помидор или огурец выращены с помощью органической агротехники, это не гарантирует, что они будут очень вкусными.

4. Органическая пища полезнее


Органические продукты в чем-то полезнее, в чем-то не очень. /Фото: static.albertafarmexpress.ca

Органические продукты в чем-то полезнее, в чем-то не очень. /Фото: static.albertafarmexpress.ca

 

Как считают специалисты Американской академии педиатрии, «в долгосрочной перспективе нет прямых доказательств того, что употребление органической диеты ведет к улучшению здоровья или снижению риска заболеваний». А что говорят европейские ученые? По их данным в органических продуктах содержится меньше токсичного металла кадмия и значительно выше концентрация антиоксидантов. Однако, есть и минусы. Например, органическое молоко уступает традиционному продукту по содержанию селена. А по концентрации йода проигрывает с разгромным счетом – в обычном молоке его содержание выше на 74%. Так что однозначно сказать, что все органические продукты полезнее обычных, тяжело.

Полезная информация: Если есть заинтересованность во вкусной и полезной еде, специалисты рекомендуют покупать местные продукты и сезонные овощи и фрукты. Дело в том, что транспортировка и хранение негативно влияют на вкус любого продукта, хоть «органического», хоть обычного.

5. Покупка органических продуктов поддерживает небольшие фермерские хозяйства


Органические продукты производят в основном агрохолдинги, а не мелкие фермеры. /Фото: supermarketnews.com

Органические продукты производят в основном агрохолдинги, а не мелкие фермеры. /Фото: supermarketnews.com

 

Большая часть продуктов, помеченных как органические в супермаркете, производятся не маленькой фермой, а крупными агропредприятиями. Органическое направление требует больших материальных вложений – оно трудоемкое, а биологические пестициды и прочие препараты обходятся дороже синтетических. Такие затраты небольшая компания не может себе позволить. Но даже в случае, когда фермер не использует «химию», его продукция не может считаться органической, если она не сертифицирована. Органическое земледелие ведется на основе утвержденных стандартов и технологий.

6. ГМО-продукты опасны для здоровья, а органические – нет


ГМО не так страшны, как их «малюют». /Фото: imagesvc.meredithcorp.io

ГМО не так страшны, как их «малюют». /Фото: imagesvc.meredithcorp.io

 

Любимый аргумент сторонников «органики», что продукты, полученные с помощью сельскохозяйственной биотехнологии, вызывают рак, аллергию и прочие болезни, а ГМО создаются исключительно в интересах корпораций. На самом деле не существует доказательств того, что генетически модифицированная еда вредна. С момента появления ГМО ученые по всему миру постоянно анализировали данные о влиянии таких продуктов на здоровье человека и пришли к выводу, что они безопасны. Достаточно сказать, что для подтверждения этого факта были проведены тысячи исследований и тестирований.

Что касается корпораций, то спорить о том, что у них есть свой интерес, глупо. Цель любого бизнеса заключается в получении прибыли. И производители ГМО-культур ориентируются на потребителя, которым важна урожайность, красивый вид, транспортабельность и длительность хранения. К примеру, если будет выбор между обычным сортом картошки, и устойчивой к колорадскому жуку, подавляющее количество фермеров выберет второй. А если первый, то для получения хорошего урожая его практически наверняка щедро удобрят пестицидами. Что точно никакой пользы не принесет. Так что пока сторонники ГМО и «органики» продолжают «ломать копья» в дискуссиях и возможно, со временем, найдется решение, устраивающее все стороны.

