«Капля воды»: футуристическая библиотека с бассейном на крыше

«Библиотека капель воды»: футуристическое здание с панорамным видом на море и бассейном на крыше (Хуэйчжоу, Китай). | Фото: designboom.com.

Новый культурно-просветительский объект был построен на склоне холма в Центральном парке Шуангюэван района Пинхай (Water Drop Library, Хуэйчжоу). | Фото: baraynews.com.

Сложный рельеф не стал помехой для интеграции в природный склон неординарного архитектурного объекта (Water Drop Library, Хуэйчжоу). | Фото6 gooood.cn.

Здание библиотеки не должно было загораживать обзор жителям нижних этажей (Water Drop Library, Китай). | Фото: designboom.com.

Гармоничная интеграция нового объекта в природный холм (Water Drop Library, Хуэйчжоу). | Фото: baraynews.com.

Извилистые дорожки и лестницы приведут на вершину холма к храму книги (Water Drop Library, Китай). | Фото6 gooood.cn.

Главный вход в библиотеку организован с чашеобразной крыши, превращенной в бассейн (Water Drop Library, Хуэйчжоу).

Узкий длинный коридор приведет в круглый зал (Water Drop Library, Китай). | Фото: baraynews.com.

Световые люки, пронизывающие дно бассейна, создают динамичную атмосферу в круглом зале (Water Drop Library, Хуэйчжоу). | Фото6 gooood.cn.

Вдоль внешнего стеклянного фасада организован уютный читальный зал (Water Drop Library, Китай). | Фото: designboom.com.

Масштабное остекление обеспечивает естественным освещением и фантастическими видами на морскую гладь (Water Drop Library, Хуэйчжоу). | Фото: designboom.com.

Облачное расширение нижних полок позволяет создавать дополнительные места для чтения и отдыха в любой удобной позе (Water Drop Library, Китай). | Фото: baraynews.com.

Интерьер VIP-чайной в «Библиотеке капель воды» (Water Drop Library, Хуэйчжоу).

В библиотеке имеется водный бар, из которого есть выход на крышу (Water Drop Library, Китай).

Бассейн на крыше стал не только украшением здания, но и дополнительной зоной отдыха на свежем воздухе (Water Drop Library, Хуэйчжоу).

Особенно впечатляюще новое здание выглядит в лучах заходящего солнца (Water Drop Library, Китай).