«Капля воды»: футуристическая библиотека с бассейном на крыше

В китайском городе Хуэйчжоу, на вершине живописного холма появился архитектурный объект, впечатляющий смелыми геометрическими формами и неожиданным дизайнерским решением (как для такого рода учреждений). Вряд ли найдется хоть одна библиотека в мире, которая может похвастаться расположением в живописной местности, фантастическими видами на лазурную гладь моря и бассейном на крыше.
«Библиотека капель воды»: футуристическое здание с панорамным видом на море и бассейном на крыше (Хуэйчжоу, Китай). | Фото: designboom.com.
Новый культурно-просветительский объект был построен на склоне холма в Центральном парке Шуангюэван района Пинхай (Water Drop Library, Хуэйчжоу). | Фото: baraynews.com.
В Китае в последние годы происходит бум строительства культурных учреждений, под возведение которых выделяются лучшие районы города или живописные окрестности, при этом сами архитектурные объекты легко можно назвать произведением искусства. Чего только стоит библиотека, строительство которой закончилось в провинциальном городе Хуэйчжоу, известного живописной местностью.
Сложный рельеф не стал помехой для интеграции в природный склон неординарного архитектурного объекта (Water Drop Library, Хуэйчжоу). | Фото6 gooood.cn.
Учитывая, что большая часть города раскинулась на живописных склонах гор вдоль побережья Южно-Китайского моря, точнее сказать у берегов залива Сюньляовань, неудивительно, что под реализацию проекта, получившего название «Библиотека капель воды» (Water Drop Library), был выделен холм в Центральном парке Шуангюэван района Пинхай, с которого открывается захватывающий панорамный вид.
Здание библиотеки не должно было загораживать обзор жителям нижних этажей (Water Drop Library, Китай). | Фото: designboom.com.
Задача усложнялась рельефом и расположением участка. Мало того, что имелся угол уклона, требующий особенных расчетов, так еще с восточной и юго-восточной стороны холма уже построено несколько жилых домов, поэтому высота библиотеки строго контролировалась, чтобы не загораживать вид на море жителям нижних этажей комплекса.
Гармоничная интеграция нового объекта в природный холм (Water Drop Library, Хуэйчжоу). | Фото: baraynews.com.
Реализация проекта «Капля воды», такое название было больше в ходу, подчинялась главной идее – соединение архитектуры, людей и окружающей среды. Вот поэтому отправной точкой стал холм, в который требовалось гармонично интегрировать архитектурный объект. Чтобы здание имело более органичные формы были выбраны круглые очертания, которые позволяли создать панорамное остекление, открывающее максимальный обзор на водную гладь (270 градусов), парковую зону и городской пейзаж.
Извилистые дорожки и лестницы приведут на вершину холма к храму книги (Water Drop Library, Китай). | Фото6 gooood.cn.
По задумке специалистов 3andwich Design, прежде чем посетитель попадет в царство книг, он должен преодолеть немалое расстояние по извилистой тропинке, петляющей между валунами и деревьями Центрального парка, скульптурной лестнице и строгой бетонной дорожке. Ожидается, что столь сложный и захватывающий путь позволит посетителям заново открыть для себя природу. Это путешествие должно пробудить в каждом человеке любопытство и стремление к познанию, ведь когда люди в быстром темпе передвигаются по шумным улицам города, у них нет ни времени, ни возможности наслаждаться окружающим миром и вникать в те или иные явления /события. А вот по пути в библиотеку перед ними открывается совсем другой мир, впрочем, как и в самом здании, читателей ждет немало удивительных приключений.
Главный вход в библиотеку организован с чашеобразной крыши, превращенной в бассейн (Water Drop Library, Хуэйчжоу).
Конструкционные особенности: Здание библиотеки очерчивает окружность, к которой ведет дорожка с вершины холма, плавно преходящая в открытый коридор, огражденный с двух сторон невысоким стенами. Первая неожиданность для посетителей состоит в том, что этот «путь к горе книг» приведет на чашеобразную крышу библиотеки, превращенную в панорамный бассейн, поверхность которого зрительно сливается с водной гладью залива Сюньляовань. Попасть внутрь здания можно через узкую боковую дверь, уходящую под. Благодаря такой организации у гостей создается впечатление, что они находятся внутри подводного сооружения, а не традиционного здания.
Кстати сказать, желающие максимально соединиться с природой могут попасть на крышу и побродить по скрытым дорожкам или просто пройтись по небольшой террасе вокруг здания, вокруг которого высажена трава и цветущие кустарники, а также оставлены причудливые валуны внушительных размеров.
Узкий длинный коридор приведет в круглый зал (Water Drop Library, Китай). | Фото: baraynews.com.
Световые люки, пронизывающие дно бассейна, создают динамичную атмосферу в круглом зале (Water Drop Library, Хуэйчжоу). | Фото6 gooood.cn.
Если говорить о планировке необычной библиотеки, то дизайнеры предусмотрели серию помещений и зон, в которых благодаря контрастам, игре света и тени создается динамичный интерьер. Интригующую атмосферу создают впечатляющие иллюзии между открытыми и закрытыми пространствами, начинающимися прямо у выхода из узкого длинного коридора в круглый зал, расположенный в центре здания. Главной изюминкой оформления этого зала является освещение. В потолке предусмотрены не только точечные встроенные светильники, имеются еще и световые люки, сквозь которые пробиваются преломленные слоем прозрачной воды лучи, создающие особенную, постоянно меняющуюся обстановку. Динамичность является идеальным фоном для проведения массовых мероприятий или для организации различных выставок.
Вдоль внешнего стеклянного фасада организован уютный читальный зал (Water Drop Library, Китай). | Фото: designboom.com.
Вокруг центрального пространства организован просторный читальный зал, благодаря панорамному остеклению которого удалось создать благоприятные условия для чтения. Сидя в удобных креслах у окна можно почитать, помечтать или просто наслаждаться, открывающимися видами на море.
Масштабное остекление обеспечивает естественным освещением и фантастическими видами на морскую гладь (Water Drop Library, Хуэйчжоу). | Фото: designboom.com.
Авторы Novate.ru, хотели бы обратить внимание на грамотное оформление интерьера зон для чтения и распределение фонда библиотеки. В основном зале преобладают пастельные тона, белые и светло-серые оттенки, которые в тандеме с масштабным остеклением зрительно увеличивают пространство, при этом не отвлекают ни от чтения, ни от окружающей красоты. Поскольку в геометрии пространства и предметах мебели преобладают обтекаемые изогнутые формы, они усиливают чувство спокойствия и расслабления.
Облачное расширение нижних полок позволяет создавать дополнительные места для чтения и отдыха в любой удобной позе (Water Drop Library, Китай). | Фото: baraynews.com.
Вдоль внешнего стеклянного фасада находятся кресла, небольшие столики и диванчики, в вот книжные стеллажи расположены кольцом вдоль внутренней стены, при этом предусмотрено облачное расширение нижних полок. Вот они то образуют широкие ступени, которые не только облегчают доступ к верхним полкам, но и служат дополнительным местом для чтения. Стоит отметить, что на этих ступенях можно не только сидеть, разрешается принять любую удобную позу и даже полежать.
Интерьер VIP-чайной в «Библиотеке капель воды» (Water Drop Library, Хуэйчжоу).
В библиотеке имеется водный бар, из которого есть выход на крышу (Water Drop Library, Китай).
По обеим сторонам читального зала предусмотрено два независимых пространства: VIP Tea Room (VIP-чайная) и Водный бар. Первое пространство больше подходит для уединения, самоанализа или общения небольшого круга собеседников. Несмотря на громкое название интерьер продолжает скромный лаконичный стиль оформления всей библиотеки. Здесь имеются лишь особые чайные столики и стулья-подушки, рядом с которыми установлены настоящие валуны, имитирующие пейзаж за окном, поскольку обзор из этой части здания выходит на горный массив.
Бассейн на крыше стал не только украшением здания, но и дополнительной зоной отдыха на свежем воздухе (Water Drop Library, Хуэйчжоу).
Особенно впечатляюще новое здание выглядит в лучах заходящего солнца (Water Drop Library, Китай).
А вот Водный бар, который является переходным помещением, соединяющим внутреннее пространство с выходом к бассейну на крыше. Гости могут пройти по скрытой дорожке, чтобы добраться до небольшого островка в бассейне или прогуляться до иллюминатора и платформы, также расположенных на поверхности водного комплекса.
Как ни странно, авторы проекта решили не огораживать периметр бассейна, чтобы обеспечить целостность и воздушность здания. Но они все же приняли все меры безопасности, чтобы кто-то из особо отчаянных гостей, не решился прогуляться по бортику бассейна. Архитекторы использовали глубину вдоль ступеней и вокруг платформ, чтобы пресечь все попытки войти в воду.
