Драгоценные короны Великобритании: малоизвестные факты и неожиданные истории

Драгоценные короны Великобритании.
В период с 1649 по 1660 годы, когда в Англии была провозглашена республика, все королевские регалии и прочие драгоценности были либо переплавлены, либо украдены. Но республика просуществовала недолго, на смену ей опять пришла монархия, и регалии королевской власти были созданы заново. Сегодня эти великолепные сокровища хранятся в Лондоне, в знаменитом Тауэре, и поражают своим великолепием.
Башня Драгоценностей в Тауэре Лондон Великобритания
Корона Св. Эдуарда (1661 год)
Корона Св. Эдуарда
Восстановили эту корону при Карле II. Используется она для коронации, которая проходит в Вестминстерском соборе. Корона очень красивая, но тяжелая, ее вес - более двух килограмм. По этой причине королева Виктория, прабабушка нынешней королевы, для которой она оказалась очень тяжела, приказала изготовить новую корону, более легкую, которой и короновалась в 1838 году. Однако с 1911 года корону Св. Эдуарда опять стали использовать в церемонии коронации.
Вестминстерское аббатство, где проходят коронации
Король Георг VI в короне Св. Эдуарда - годы правления (1936—1952)
Корона Британской империи (1837 год)
Корона Британской империи
Эта великолепная корона была сделана в 1837 году для королевы Виктории. Но уже через семь лет один из придворных герцогов нечаянно уронил корону, сильно при этом повредив ее. В 1911 году была изготовлена практически идентичная золотая копия, при этом в нее перенесли и все драгоценные камни. Впоследствии новая корона несколько раз подвергалась изменениям, сделавшим ее более легкой и удобной. Сейчас она весит 910 грамм. Этой новой имперской короной короновались Георг VI в 1937 и Елизавета II в 1953 году. Однако, непосредственно для коронации по-прежнему используется корона Св. Эдуарда, а голову покидающего Вестминстерское аббатство после коронации монарха уже венчает роскошная корона Британской империи.
Елизавета II в короне Британской империи
Елизавета II в короне Британской империи
А вот как выглядит корона сегодня на голове своей владелицы
Елизавета II в короне Британской империи
Знаменитые камни Британской Короны.
Среди великолепных сияющих драгоценных камней, которыми усыпана корона, имеется несколько поистине уникальных.
Сапфир Св. Эдуарда
Наверху короны, в мальтийском кресте, красуется роскошный сапфир самого Св. Эдуарда голубого цвета, который был взят из принадлежащего ему ранее перстня, а в кресте пониже – знаменитый ярко-красный рубин Черного Принца в 170 карат (34 г), история которого полна убийств и кровопролитий. Да и сам он напоминает сгусток крови.
Рубин Черного Принца
Под этим рубином на фронтоне короны закреплен один из крупнейших бриллиантов мира - Куллинан II. История его такова… В 1905 году в алмазной копии британской колонии в Южной Африке был найден огромный алмаз весом более 3100 карат, стоимость которого эквивалентна стоимости 94 тонн золота. Найденному алмазу дали название Куллинан.
Макет алмаза Куллинана до раскола на части
Но, к сожалению, в алмазе обнаружились трещины. Тогда было решено по уже имеющимся трещинам его расколоть.
Мастер-гранильщик, которому поручили расколоть алмаз по его естественным трещинам, готовился к этому ответственному делу несколько месяцев, ведь надо было сделать один очень точный удар. Но все получилось, и алмаз раскололся на две половины.
Мастер Джозеф Ашер за работой
В конце концов из этого огромного алмаза после огранки появилось 105 бриллиантов - два крупных, семь - среднего размера и много мелких. У крупных и средних бриллиантов название менять не стали, лишь пронумеровали их.
Крупнейшие бриллианты, полученные из алмаза Куллинан
И сейчас бриллиант Куллинан I в 530 карат украшает скипетр короля, а Куллинан II в 317 карат - корону Британской империи.
Бриллиант Куллинан I
Бриллиант Куллинан II и Рубин Черного Принца
Сзади на короне красуется ослепительный Сапфир Стюартов, сменивший до этого несколько владельцев. Вначале он находился под алмазом Черного Принца, но позднее был перенесен на тыльную сторону короны, освободив место для алмаза Куллинан II.
Сапфир Стюартов
Но кроме этих двух главных корон, в Тауэре хранятся и другие, также заслуживающие внимания, очень красивые и знаменитые британские короны.
Корона Индии и Королевы Марии
Имперская корона Индии, 1911
Корона Королевы Марии, 1911
Поскольку по законам Британии запрещено вывозить королевские регалии за пределы страны, для королевской четы Георга V и Марии, собравшихся посетить Индию, специально изготовили эти две замечательные короны. Использовали их по назначению всего лишь один раз.
Корона Королевы-матери, Елизаветы, 1937
Корона королевы-матери королевы Елизаветы 1937 год
Это единственная платиновая британская корона весом 500 грамм была изготовлена в 1937 году для Елизаветы, супруги Георга VI, для церемонии его коронации. Украшают корону 2800 бриллиантов, среди которых самое почетное место занимает индийский алмаз «Кохинур» в 105 карат - один из самых знаменитых в мире.
Королева-мать Елизавета с дочерью
Алмаз Кохинур
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