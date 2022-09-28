Каннибализм в наши дни

Глобализация жадно пожирает уникальность стран и регионов. Все больше самобытных верований и традиций уходят в прошлое, их заменяют всякие хеллоуины, которые не имеют ничего общего с культурой большинства народов. Но, к счастью, пока еще очень далеко до превращения всего мира в однообразную американизированную массу. На планете полно мест, где сохраняются поразительные для чужаков обычаи. В том числе такие экстравагантные, как каннибализм.









Племя вари, Бразилия

Варанаси, Индия

Племя караваи, Папуа — Новая Гвинеи

Людоеды Фиджи