Отличные места для хранения дров на дачном участке

Если у вас на даче или в своем доме есть печь, например, в бане, то для вас будет актуальна информация в нашей статье. Мы предлагаем узнать, как лучше всего расположить дрова, чтобы они не мешали и также создавали особую атмосферу уюта.



1. На подставке

2. В полноценном дровнике

3. В специальной дровнице

4. Под навесом

5. Вокруг арки или калитки

6. Под окнами

7. Под открытым небом

8. В настенной конструкции

9. Под лестницей

10. Под скамейкой

Специальная кованая подставка позволит придать вашему дому чуточку больше изыска. Ее конструкция предполагает, что дрова будут раскладываться полукругом, тем самым это дает возможность подставке занимать чуть меньше места.Если в доме или бане нет места для дров, тогда придется для них соорудить специальное место. Чтобы дрова хранить зимой и летом, не боясь осадков, стоит придумать дворник с крышей и отдельным входом, который позволит без проблем сложить дрова.Креативное строение, по типу предоставленного, позволит создать очень интересный ландшафт. Выполнена дровница из кованого металла, тем самым это позволит не бояться, что она не выдержит вес дров.Более простой и менее затратный вариант – это сделать навес. Для этого к любому зданию делают пристрой и дополняют его крышей. Такой способ позволит дровам всегда оставаться сухими.Если ваша фантазия работает в правильном русле, можно из дров создать очень интересный ландшафт.К примеру, это не совсем простая калитка, вокруг нее аккуратно разложены бревна. Создается впечатление, что это вход в какую-то сказочную страну.Совсем простой способ – это расположить бревна прямо на стене дома возле окон. Обычно все дома идут с крышей, которая позволяет хранить дрова всегда в сухом виде.Некоторые люди не беспокоятся, что дрова промокнут. Поэтому располагают их прямо во дворе своего участка. Но все равно их нужно раскладывать в определенном порядке, чтобы они не мешались под ногами и всегда были под рукой.Великолепный способ – это сделать креативные полки для дров. Их можно прикрепить прямо к стене дома или другому строению во дворе. Можно придумать свою конструкцию, которая докажет, что хозяин очень смышленый человек.Тем собственникам дома, у которых есть уличная лестница, подойдет вариант хранения прямо под ней. Там как раз достаточно места, чтобы расположить дрова на год вперед.Дрова можно хранить прямо пол лавочкой. Это может быть вариант зоны отдыха или обычной лавочки для двоих. Конечно, много дров там не поместится, но для летнего периода как раз хватит.Дрова можно хранить в любом месте, главное – придумать полки или навесы, которые сохранят их в сухом виде. Все же намного приятнее разводить костер из сухого материала, чем мучиться с промокшим.