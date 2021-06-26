Отличные места для хранения дров на дачном участке

Если у вас на даче или в своем доме есть печь, например, в бане, то для вас будет актуальна информация в нашей статье. Мы предлагаем узнать, как лучше всего расположить дрова, чтобы они не мешали и также создавали особую атмосферу уюта.
1. На подставке
Специальная кованая подставка позволит придать вашему дому чуточку больше изыска. Ее конструкция предполагает, что дрова будут раскладываться полукругом, тем самым это дает возможность подставке занимать чуть меньше места.
2. В полноценном дровнике
Если в доме или бане нет места для дров, тогда придется для них соорудить специальное место. Чтобы дрова хранить зимой и летом, не боясь осадков, стоит придумать дворник с крышей и отдельным входом, который позволит без проблем сложить дрова.
3. В специальной дровнице
Креативное строение, по типу предоставленного, позволит создать очень интересный ландшафт. Выполнена дровница из кованого металла, тем самым это позволит не бояться, что она не выдержит вес дров.
4. Под навесом
Более простой и менее затратный вариант – это сделать навес. Для этого к любому зданию делают пристрой и дополняют его крышей. Такой способ позволит дровам всегда оставаться сухими.
5. Вокруг арки или калитки
Если ваша фантазия работает в правильном русле, можно из дров создать очень интересный ландшафт. К примеру, это не совсем простая калитка, вокруг нее аккуратно разложены бревна. Создается впечатление, что это вход в какую-то сказочную страну.
6. Под окнами
Совсем простой способ – это расположить бревна прямо на стене дома возле окон. Обычно все дома идут с крышей, которая позволяет хранить дрова всегда в сухом виде.
7. Под открытым небом
Некоторые люди не беспокоятся, что дрова промокнут. Поэтому располагают их прямо во дворе своего участка. Но все равно их нужно раскладывать в определенном порядке, чтобы они не мешались под ногами и всегда были под рукой.
8. В настенной конструкции
Великолепный способ – это сделать креативные полки для дров. Их можно прикрепить прямо к стене дома или другому строению во дворе. Можно придумать свою конструкцию, которая докажет, что хозяин очень смышленый человек.
9. Под лестницей
Тем собственникам дома, у которых есть уличная лестница, подойдет вариант хранения прямо под ней. Там как раз достаточно места, чтобы расположить дрова на год вперед.
10. Под скамейкой
Дрова можно хранить прямо пол лавочкой. Это может быть вариант зоны отдыха или обычной лавочки для двоих. Конечно, много дров там не поместится, но для летнего периода как раз хватит.
Дрова можно хранить в любом месте, главное – придумать полки или навесы, которые сохранят их в сухом виде. Все же намного приятнее разводить костер из сухого материала, чем мучиться с промокшим.
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