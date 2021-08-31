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Как сделать мини сверлильный станок, используя дрель или шуруповерт

Как сделать мини сверлильный станок, используя дрель или шуруповерт

Как сделать мини сверлильный станок, используя дрель или шуруповерт

Электродрель или шуруповерт часто используются, когда нужно просверлить отверстия. Собственно, для этого они и предназначены. 

Однако высокой точности сверления с помощью ручного инструмента добиться сложно: то рука случайно дрогнет, то заготовка, зажатая в слесарных тисках, норовит сместиться в сторону. В общем, та еще морока. 

Если надо просверлить отверстие строго под прямым углом (иными словами —  перпендикулярно поверхности детали), то в данном случае можно воспользоваться вспомогательным приспособлением для дрели или шуруповерта. 

Как вы уже догадались — речь в сегодняшней статье пойдет о самодельном мини сверлильном станке. И изготовить его можно из подручных материалов.

Необходимые материалы

  • часть рамы велосипеда (задняя вилка) с большой звездочкой;
  • листовой металл;
  • пружина от амортизатора;
  • круглая стальная труба;
  • квадратный пруток;
  • велосипедная цепь. 

Пошаговый процесс изготовления самодельного приспособления

Сначала необходимо подготовить детали для сборки сверлильного станка. Первым делом берем часть рамы от велосипеда, снимаем большую звездочку и болгаркой отрезаем от нее все лишнее. Зачищаем лепестковым кругом. 

Как сделать мини сверлильный станок, используя дрель или шуруповерт

Как сделать мини сверлильный станок, используя дрель или шуруповерт

В качестве основания будет использоваться листовой металл.

Вырезаем заготовку прямоугольной формы, и привариваем по центру стойку. 

Как сделать мини сверлильный станок, используя дрель или шуруповерт

На следующем этапе надо будет изготовить подвижную часть, которая будет перемещаться вверх-вниз по стойке.

Для этого отрезаем кусок круглой трубы, и привариваем к ней кусок квадратного прутка. К нему привариваем отрезок велосипедной цепи. 

Как сделать мини сверлильный станок, используя дрель или шуруповерт

На стойку надеваем пружину от амортизатора, а сверху — подвижную часть приспособления, которую мы собрали ранее. 

Как сделать мини сверлильный станок, используя дрель или шуруповерт

К основанию привариваем часть рамы велосипеда (предварительно устанавливаем на нее большую звездочку), дополнительно привариваем усиление из куска круглой трубы. 

Как сделать мини сверлильный станок, используя дрель или шуруповерт

Как сделать мини сверлильный станок, используя дрель или шуруповерт

Далее изготавливаем хомут для фиксации дрели или шуруповерта, и привариваем его к подвижной части, как показано на фото ниже. 

Как сделать мини сверлильный станок, используя дрель или шуруповерт

Как сделать мини сверлильный станок, используя дрель или шуруповерт

На последнем этапе останется только приварить ручку-рычаг, зачистить сварные швы и покрасить металл.

Как сделать мини сверлильный станок, используя дрель или шуруповерт

Получилась вполне себе годная вещь! А как думаете вы? Поделитесь своим мнением в комментариях. 

Как сделать мини сверлильный станок, используя дрель или шуруповерт

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