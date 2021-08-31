Как сделать мини сверлильный станок, используя дрель или шуруповерт

Электродрель или шуруповерт часто используются, когда нужно просверлить отверстия. Собственно, для этого они и предназначены.
Однако высокой точности сверления с помощью ручного инструмента добиться сложно: то рука случайно дрогнет, то заготовка, зажатая в слесарных тисках, норовит сместиться в сторону. В общем, та еще морока.
Если надо просверлить отверстие строго под прямым углом (иными словами — перпендикулярно поверхности детали), то в данном случае можно воспользоваться вспомогательным приспособлением для дрели или шуруповерта.
Как вы уже догадались — речь в сегодняшней статье пойдет о самодельном мини сверлильном станке. И изготовить его можно из подручных материалов.
Необходимые материалы
- часть рамы велосипеда (задняя вилка) с большой звездочкой;
- листовой металл;
- пружина от амортизатора;
- круглая стальная труба;
- квадратный пруток;
- велосипедная цепь.
Пошаговый процесс изготовления самодельного приспособления
Сначала необходимо подготовить детали для сборки сверлильного станка. Первым делом берем часть рамы от велосипеда, снимаем большую звездочку и болгаркой отрезаем от нее все лишнее. Зачищаем лепестковым кругом.
В качестве основания будет использоваться листовой металл. Вырезаем заготовку прямоугольной формы, и привариваем по центру стойку.
На следующем этапе надо будет изготовить подвижную часть, которая будет перемещаться вверх-вниз по стойке.
Для этого отрезаем кусок круглой трубы, и привариваем к ней кусок квадратного прутка. К нему привариваем отрезок велосипедной цепи.
На стойку надеваем пружину от амортизатора, а сверху — подвижную часть приспособления, которую мы собрали ранее.
К основанию привариваем часть рамы велосипеда (предварительно устанавливаем на нее большую звездочку), дополнительно привариваем усиление из куска круглой трубы.
Далее изготавливаем хомут для фиксации дрели или шуруповерта, и привариваем его к подвижной части, как показано на фото ниже.
На последнем этапе останется только приварить ручку-рычаг, зачистить сварные швы и покрасить металл.
Получилась вполне себе годная вещь! А как думаете вы? Поделитесь своим мнением в комментариях.
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