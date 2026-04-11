Бразильский пистолет с сюрпризом и случайным выстрелом

В 2005 году бразильская компания Taurus, уже известная своими доступными револьверами, представила новый пистолет PT24/7. Он сразу получил солидную награду и должен был иметь большой успех у профессиональных и не очень стрелков. Правда, менее чем через десять лет этот пистолет оказался в центре крупного скандала и судебного разбирательства.
1. Восходящая звезда Taurus PT24/7
В середине 2000-х компания Taurus решила серьезно побороться со своими конкурентами за место под солнцем. Мир тогда постепенно переходил на новую, уже отработанную технологию – использование полимеров, и бразильцы не хотели оставаться в стороне. Для самой компании это была новая ниша, и она постаралась разработать нечто совершенно новое. Идея была простой: сделать пистолет, который будет удобно лежать в руке, вместит много патронов, будет относительно лёгким и при этом не ударит по карману. С эргономикой у Taurus получилось хорошо. Рамку PT24/7 снабдили крупными, агрессивными насечками и особыми выступами, которые задавали руке строго определенное, очень удобное положение. Многие модели дополнительно получили толстое резиновое покрытие на рукояти. В итоге пистолет буквально влипал в ладонь, и это было его первым и главным козырем.
По части оснащения он тоже не отставал от времени. Снизу ствола сразу установили планку Пикатинни для фонаря или ЛЦУ, что было весьма полезным для домашней самообороны или ночного дежурства.
Успех пришел почти мгновенно. Уже в 2005 году Национальная стрелковая ассоциация США признала PT24/7 «Пистолетом года», и со стороны казалось, что Taurus удалось невозможное: создать современный, удобный и доступный пистолет. Стрелки и обозреватели хвалили его за хват, мягкую отдачу и казавшуюся продуманной конструкцию.
2. Недостатки и скандал
Впервые о проблемах заговорили не в профессиональных обзорах, а на форумах обычных владельцев: люди жаловались на странное поведение пистолета. Одни говорили о непредсказуемых задержках при стрельбе — патрон мог не дойти до патронника или гильза застревала при выбросе. Другие рассказывали о странном поведении пистолета, которое никак не вязалось с образом современного служебного оружия. Главная же проблема была в другом. Со временем в глобальной сети появились сообщения, которые сами по себе были кошмаром любого стрелка: пистолет мог выстрелить сам по себе. Речь при этом шла о ситуациях, когда оружие роняли на пол или даже просто встряхивали со включенным, казалось бы, предохранителем. И реакция на это была очень острой.
Как показали расследования независимых экспертов и журналистов, проблема была в конструкции ударно-спускового механизма и его работе с предохранителем. При определенном ударе или встряске детали механизма могли сместиться таким образом, что предохранитель попросту не срабатывал, а боек приходил в движение. Этот инженерный просчет ставил под угрозу жизнь самого владельца. И в 2015 году целая группа владельцев подала коллективный иск против Taurus, обвинив производителя в сокрытии дефектов и выпуске заведомо опасного продукта. Поначалу компания хотела отбиться, но ничего не могла поделать с предоставленными доказательствами, и ей пришлось договариваться.
Процесс был очень громким и продуктивным. По его итогам был создан фонд в $30 миллионов для компенсаций владельцам. Им предлагалось добровольно вернуть свои пистолеты в обмен на соответствующую компенсацию или выбрать ремонт по расширенной гарантии. При этом компания официально не признала вины, что многие восприняли как попытку сохранить лицо в безвыходной ситуации. При этом общая сумма, выплаченная производителем, составила около 39 миллионов долларов. И здесь уже было совершенно неважно, в каких формулировках всё это было подано.
3. Последствия
Скандал с PT24/7 имел грандиозные последствия для компании Taurus, причём финансовые потери были далеко не самым худшим: новый пистолет нанёс сокрушительный удар по репутации производителя в Соединённых Штатах, то есть по главному рынку. Пистолеты на долгие годы стали синонимом серьёзных проблем с безопасностью, и компании пришлось заново работать над собственным имиджем. К тому же с отозванными пистолетами тоже было не всё просто. Даже после ремонта или получения компенсации Taurus PT24/7 всё равно воспринимался как источник потенциального риска. Спрос на него резко упал, у коллекционеров интерес тоже поубавился: пистолет должен был стать символом прогресса, а превратился в печальный казус. Сам пистолет PT24/7 сняли с производства примерно в 2016-2017 годах, и компания потом отказалась от попыток его возродить.
