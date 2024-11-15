Плохие приметы разных народов мира

Каких только предвещающих несчастье примет не бывает в различных уголках нашей планеты! Одни боятся просыпать перец, другие никогда не похвалят младенца, а третьи не стригут ногти после заката. Давайте вместе улыбнёмся над плохими приметами разных народов мира.



В Чехии плохая примета – смешивать пиво

В Греции вторник, попадающий на 13-е число, считается плохим днём

В некоторых странах Латинской Америки считается, что жениться во вторник – к несчастью

В Южной Корее нельзя болтать ногами

В некоторых рыболовных районах Китая считается плохой приметой переворачивать приготовленную рыбу

В отдельных уголках Европы считается, что нельзя зажигать сигарету от свечи, иначе у моряков будут неприятности

Женщины в традиционных общинах Руанды не едят козьего мяса

В Италии плохая примета — перевернуть хлеб

В Швеции класть ключи на стол – к неприятностям

В Таджикистане не принято передавать деньги из рук в руки

На большей части Европы и западной части Азии считается плохой приметой вернуться домой с дороги за забытой вещью

В Азербайджане просыпанные соль или перец сулят неприятности

Среди пенсильванских немцев бытует поверье, что женщина-гостья в первый день нового года несёт несчастье

В Турции нельзя пить воду, в которой отражался лунный свет

В Новой Англии 19 века считалось плохой приметой споткнуться о какой-либо предмет

В Сербии нельзя хвалить младенца

По одной из американских примет начала 20 века, все кухонные тряпки перед переездом надо сжечь

По уэльской традиции 19 века плохой приметой считалось стричь ногти малышу до 6 месяцев

В некоторых азиатских странах стричь ногти после заката – к беде

В некоторых странах Ближнего Востока нельзя щёлкать ножницами просто так

В Новой Зеландии услышать крик бекаса не с той стороны – к беде

В Германии вы никого не должны поздравлять с днём рождения заранее

В некоторых частях Африки сова — символ беды

В Аргентине не принято запивать арбуз вином