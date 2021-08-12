5 самых опасных бриллиантов в истории

Бриллианты поломали не одну сотню жизней. Но среди многих трагических случаев, связанных с украшениями, выделяются истории «роковых камней», которые меняли хозяев «как перчатки» и повсюду оставляли за собой кровавый след.
«Регент»
Пожалуй, самый безобидный в нашем списке, бриллиант «Регент» (140,64 карата). Доподлинно неизвестно, где и когда он был найден, но, по самой распространенной версии, его обнаружил в 1701 году индиец раб на руднике, в районе приисков Голконды (Центральная Индия), где была добыта большая часть алмазов, о которых мы сегодня будем говорить. Свою биографию камень, начал с крови – раб отказался отдавать его хозяевам рудника и обманул охрану, спрятав камень в разрезанном бедре и повязав все это повязкой из листьев. Ночью он сбежал, но был предательски убит одним матросом, который обещал в обмен на алмаз вывести его из страны. Прибыв в пункт назначения матрос продал алмаз сэру Томасу Питту, губернатору крепости Сент-Джордж. Деньги он истратил «по-матросски» – быстро, а потом повесился с горя.
Отсюда начинается подлинная история бриллианта. Томас Питт отдал камень ювелиру Джозефу Коупту, который и придал ему современную форму. Но в те времена губернатору небольшой крепости было опасно обладать таким сокровищем – охотники за драгоценностями не оставили бы его в покое. Поэтому, помучившись от мании преследования, Томас продал камень регенту Франции Филиппу II Орлеанскому. Во время французской революции «Регент» украли вместе с другими украшениями Бурбонов. Вернуть в руки монархии роковой бриллиант удалось Наполеону, который украсил им рукоятку своего меча. Что стало со знаменитым полководцем, всем и так известно. После Наполеона, сколько бы камень ни крали, он всегда, в конце концов, оказывался во Франции. Сегодня его можно увидеть в Апполоновой Галерее Лувра.
«Кохинор»
История белого бриллианта «Кохинор» («Гора света»), который сегодня украшает корону королевы Елизаветы, известна с XIV века, хотя найден он был, очевидно, раньше, согласно легендам, все в тех же копях Голконды. Несколько веков он украшал тюрбан раджей из династии государства Малва. Существовали легенды, что первым владельцем камня был легендарный герой Индии Карна из эпоса Махабхарата. Поэтому, в народе существовало поверие, что когда «Кохинор» поменяет владельца, то государство будет порабощено. Так и случилось в 1304 году, когда Малву завоевал делийский султан Ала-ад-Дином, который присвоил себе знаменитую драгоценность.
Впоследствии, камень сменил много династий – Великих Моголов, иранскую династию Афшаридов, афганских Дурранов – везде он считался символом власти, поэтому его владельцы менялись не всегда бескровно. Историки утверждают, что из восемнадцати владельцев этого бриллианта одни были предательски убиты, другие погибли в сражениях, остальные умерли в нищете. В конце концов, Кохинор оказался в 1849 году в руках у английских властей и был передан среди прочих ценностей, королеве Виктории.
«Черный бриллиант Орлов»
Также известен как «алмазное око Брахмы». В Индии черный алмаз в 195 карат, по легенде, украшал глаз статуи бога Брахмы около Пондишери (Южная Индия). Возможно подобная биография, а также редкий черный окрас и объяснили бы все слухи о проклятье, если некоторые из его владельцев не свели счеты с жизнью. Первым был Джей Пэрис, который привез бриллиант в Америку в 1923 году. Спустя некоторое время он спрыгнул с одного из небоскребов Нью-Йорка. Следующие владелицы – Надежда Орлова и княгиня Галицина-Баританская тоже, якобы, в 1947 году покончили с собой.
Сложно утверждать, насколько правдивы эти истории – архивы обходят загадочные смерти стороной. Согласно документам, княгиня Галицина-Баританская умерла в возрасте 102 года в Швейцарии в 1918 году, а Надежда Петровна Орлова в 90 лет во Франции в 1988 г.
Впоследствии камень поменял еще многих владельцев, наиболее известный из них – ювелир Денис Петимезас, купивший камень в 2004 году. Он публично заявил, что не чувствует никакого действия пресловутого проклятья, и бриллиант не принес ему ничего иного, кроме удачи. Тем не менее, уже спустя 30 месяцев он выставил его на продажу. В 2006 году у «черного Орлова» нашелся загадочный покупатель, по словам СМИ, «с другого континента», чье имя и судьба общественности неизвестно.
«Санси»
Ничего неизвестно о происхождении еще одного печально известного бриллианта «Санси». Говорят, что его добыл некий купец в пещерах с драгоценностями и вез в дар султану, но в пути его убили. После этого камень пошел «гулять» по свету, пока не попал в руки короля Карла Смелого в XV веке. Он и отдал его ювелиру для огранки, который сделал из него бледно-желтый бриллиант 55, 23 карата. Спустя два года король умер, а камень пропал без вести и был найден только в 1570-м году у Николая де Санси – французского поверенного в Константинополе. Вот к кому бриллиант отнесся благосклонно – с его помощью Николаю удалось добиться расположения короля Франции Генриха III, которому он на время его одолжил. По легенде, слуга, отправившийся доставить камень королю, погиб от руки грабителей, но перед этим успел проглотить «Санси». Как известно, Генрих III тоже не долго просидел на троне.
Когда произошла Французская революция 1789 года, «Санси» находился во французской сокровищнице вместе с другими роковыми бриллиантами «Хоуп» и «Регент». Дальнейшая его судьба туманна. Известно, что он успел побывать в руках у Демидовых. В конце концов, его купили американские промышленники Асторы, которые через некоторое время продали его Лувру, где он и находится по сей день.
«Хоуп»
Самый последний и самый кровавый – сапфирово-синий бриллиант, с абсолютно несоответствующим именем своей репутации – «Хоуп» («Надежда»). Камень, весивший до огранки сто пятнадцать каратов (карат равен 0,2 грамма), был привезён из Индии французским купцом, путешественником и ювелиром Жаном-Батистом Тавернье, который, кстати, известен своими описаниями копей Голконды. Он подарил его королю Людовику XIV. Первой, на кого обрушилось проклятье, была многолетняя любовница короля маркиза де Монтеспан. Эта пылкая черноволосая красавица, к тому же умная и образованная, успевшая родить королю восемь детей, получив алмаз в подарок, сразу же опротивела Королю-Солнце. Даму сердца изгнали из дворца, а алмаз, нашел свое место на кружевном жабо Людовика XIV. Ровно через семь месяцев, в 1715 году, король, не расстававшийся с бриллиантом, скончался. Его наследник Людовик XV упрятал «Хоуп» на долгие годы в королевскую сокровищницу. Следующей его хозяйкой стала печально известная Мария-Антуанетта, которая любила шикарные платья и красивые камушки. Ее судьба, как и судьба ее супруга всем прекрасно известна – гильотина. Следующим его известным владельцем стал Георг IV, который вскоре сошел с ума. После этого, камень продали банкиру Томасу Генри Хоупу. Человека, именем которого назвали камень, отравили.
В 1910 году бриллиант приобрёл за 550 тысяч франков ювелир Пьер Картье, который почему то сразу же перепродал его семейству мфиллионеров Маклин. Эдвард Бейл Маклин являлся наследным владельцем газеты «Вашингтон пост», а его жена Эвелин Уэлш Маклин владела алмазными копями. Вскоре семья потеряла наследника, после чего мистер Маклин запил горькую и скончался. Напуганное семейство продало в 1958 году «Хоуп» известному филантропу Гарри Уинстону, который, впоследствии передал его Смитсоновскому институту.
Сегодня знаменитая «Надежда» поджидает свою новую жертву за пуленепробиваемым стеклом экспозиции.
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