7 нетривиальных блюд из рыбы, которые оценят и взрослые, и дети

Рыба – это не только суп, уха, заливное и котлеты, а и множество разнообразных блюд, которые можно подавать как самостоятельные, так и с гарниром. А ещё из неё можно приготовить различные салаты и закуски, пироги и диетические изыски, нисколько не уступающие по вкусу мясным блюдам, к которым мы так привыкли.
1. Хрустящий судак по-тайски за 15 минут
Рыбка по-тайски. \ Фото: google.com.ua.
Чтобы приготовить это блюдо, вам понадобится немного терпения и всего лишь 15 минут вашего драгоценного времени. Только представьте себе, как хрустящий судак по-тайски станет отличной закуской на дружеском столе шумной компании. Преимущество этого блюда заключается в том, что оно одинаково вкусное как в горячем, так и в холодном виде. Поэтому, если вы желаете привнести разнообразие в маленькое застолье, смело берите на вооружение данный рецепт.
Ингредиенты:
• Судак филе - 480 г;
• Перец чили мини - 2 г;
• Лук зелёный - 15 г;
• Мята свежая - 5 г;
• Соус рыбный - 12,5 г;
• Чеснок сушёный - 8 г. или свежий - 1 зубчик;
• Имбирь корень - 10 г;
• Крупа кукурузная - 70 г;
• Сахар тростниковый - 5 г;
• Масло арахисовое - 30 г;
• Масло кунжутное - 10 г;
• Соус соевый - 30 г;
• Лайм - 1 шт.
Хрустящий судак по-тайски. \ Фото: reelance.today.
Способ приготовления:
• Рыбу нарезать равномерными кусочками (примерно 2 на 2);
• Обвалять в кукурузной муке;
• Чеснок очистить и очень тонко нарезать;
• Имбирь натереть на крупной тёрке (но можно и тонко нарезать);
• Перья зелёного лука нарезать наискосок;
• Перец чили избавить от семян;
• Мякоть мелко измельчить;
• Из половины лайма отжать сок;
• А цедру натереть на мелкой тёрке;
• Смешать арахисовое и кунжутное масло;
• 2/3 масла влить в раскалённую сковороду;
• И, постоянно помешивая, обжарить рыбу со всех сторон на сильном огне не более 3-4 минут;
• Жареную рыбу переложить на тарелку;
• По желанию можно простелить бумажное полотенце для поглощения лишнего жира;
• После в сковороду влить остатки масла;
• И обжарить чеснок с имбирём около 30 секунд;
• Затем добавить перец чили, натёртую цедру лайма, сок лайма, соевый и рыбный соусы, измельчённые листья мяты;
• Постоянно помешивая, жарить 1-1,5 минуты;
• Готовую рыбу подавать под пикантно-пряным соусом.
2. Овощной салат с копчёной форелью
Овощной салат с копчёной форелью. \ Фото: gastronom.ru.
Устали от однотипного овощного салата? Тогда добавьте в него немного копчёной форели, которая одним лишь своим вкусом разбит давно приевшиеся овощи, заставив повседневное блюдо звучать абсолютно по-новому. К тому же, такой салат запросто может занять одно из самых прочных мест на праздничном столе как дома, так и на работе в офисе. А ещё, это отличная идея для лёгкого романтического ужина или же девичьих посиделок под хороший бокал вина.
Ингредиенты:
• Форель горячего копчения (или другая красная рыба) - 300 г;
• Цукини среднего размера - 2 шт;
• Помидоры черри - 400 г;
• Зелёный лук - 5 перьев;
• Деревенский хлеб - 6 ломтиков;
• Оливковое масло;
• Укроп - 1 небольшой пучок;
• Уксус - 1 ст.л;
• Сметана - 150-200 мл;
• Соль и перец по вкусу.
Салат с красной рыбой для романтического ужина и не только. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
Для соуса:
• В миске смешать мелко нарезанный укроп, сметану и уксус;
• Добавить оливковое масло;
• И хорошо взбить;
Далее:
• Хлеб нарезать крупными кубиками;
• Сбрызнуть оливковым маслом;
• Выложить на противень;
• И отправить в разогретую до 160 градусов духовку на 15-20 минут;
• При необходимости перемешать один раз;
• Готовые сухарики вынуть из духовки и отставить в сторону;
• Цукини нарезать кубиком или соломкой;
• Выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой;
• Смазать их сверху оливковым маслом;
• Сдобрить солью и перцем;
• Рядом выложить помидоры черри (можно разрезать на пополам);
• Смазать их оливковым маслом и приправить солью и перцем;
• Отправить на верхний уровень разогретой до 220 градусов духовки на 10-18 минут;
• Как только кожица на помидорах лопнет, их стоит достать из духовки и отложить в сторону;
• А цукини продолжить запекать до готовности (ориентир - лёгкая румяность);
• После готовые овощи остудить примерно 10-12 минут;
• Копчёную рыбу нарезать равномерными кусочками;
• Переложить в миску;
• Добавить запечённые овощи;
• Хлеб и крупно нарезанный зелёный лук;
• Заправить соусом;
• И хорошо перемешать;
• Салат готов.
3. Печёный картофель с форелью и сливочным соусом
Запечёный картофель с форелью и сливочным соусом. \ Фото: pinterest.com.
А вот это блюдо отлично подойдёт для выходного дня в кругу семьи. Ароматный запечённый картофель с сочными кусочками рыбы и нежным сливочным соусом – то, что нужно в ненастную погоду для поднятия настроения и сытости.
Ингредиенты:
• Картофель крупный - 4 шт;
• Форель копчёная - 4 ломтика;
• Сливки 33% жирности - 3 ст. л;
• Укроп - несколько веточек;
• Горчица - 1 ст. л;
• Каперсы - 1 ст. л;
• Соль, перец по вкусу.
Восхитительный печёный картофель с форелью. \ Фото: artegusto.ru.
Способ приготовления:
• Картофель хорошо вымыть;
• Высушить;
• Выложить на противень;
• И отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут.
Готовим соус:
• В миске смешать сливки, горчицу и измельчённый укроп;
• Посолить и поперчить;
• Тщательно перемешать;
• И убрать в холодильник.
Далее:
• Форель нарезать небольшими равномерными кусочками;
• Печёный картофель достать из духовки;
• В каждом из них сделать надрез;
• И выложить кусочки форели;
• За несколько минут перед подачей полить соусом и посыпать каперсами.
4. Суп из чечевицы с кокосовым молоком и сёмгой
Крем-суп с чечевицей и сёмгой. \ Фото: pinterest.com.
Захотелось чего-то вкусного и необычного? Тогда поспешите приготовить невероятно нежный крем-суп из чечевицы на кокосовом молоке с добавлением ломтиков сёмги. Уж поверьте, это блюдо мало кого оставит равнодушным.
Ингредиенты:
• Сёмга - 200 г;
• Чечевица - 250 г;
• Овощной бульон - 900 мл;
• Кокосовое молоко - 4 ст. л;
• Картофель крупный - 1 шт;
• Кориандр сушёный - 1 ч. л;
• Тмин сушёный - 1 ч. л;
• Соль, перец по вкусу;
• Кориандр свежий - несколько веточек.
Удивите своих близких. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Сёмгу нарезать равномерными кусочками;
• Чечевицу промыть под проточной водой;
• И переложить в кастрюлю;
• Залить бульоном;
• Варить на среднем огне около 20 минут;
• Готовую чечевицу откинуть на дуршлаг;
• А бульон оставить в кастрюле;
• Картофель вымыть и очистить;
• Нарезать мелким кубиком;
• Переложить в другую кастрюлю;
• Залить холодной водой;
• Варить примерно 10-15 минут после закипания;
• Чечевицу выложить в блендер;
• Посолить, поперчить, добавить специи;
• Следом выложить отварной картофель;
• Слегка перемешать;
• И перебить до однородной массы (добавляя бульон);
• Перед подачей в суп добавить кокосовое молоко;
• Разогреть;
• Сверху украсить ломтиками сёмги и свежим кориандром.
5. Рулетики из сёмги с творожной начинкой
Рулетики из сёмги с творожной начинкой. \ Фото: przyslijprzepis.pl.
Восхитительная закуска, которая понравится даже тем, кто сидит на диете. А сочетание нежнейшего сыра с рыбным филе и вовсе вскружат голову кому угодно.
Ингредиенты:
• Сёмга слабосоленая - 120 г;
• Творог - 50 г;
• Огурец - 100 г;
• Чеснок - 1 зубчик;
• Горчица французская - 10 г;
• Соль, перец по вкусу.
Отличная диетическая закуска. \ Фото: opskrifter.dk.
Способ приготовления:
• Творог выложить в миску;
• Смешать с горчицей;
• Огурец мелко порезать;
• Чеснок пропустить через пресс;
• И вместе с огурцом добавить в творог;
• Посолить и поперчить;
• Тщательно перемешать;
• Получившуюся массу выложить на ломтики сёмги;
• Свернуть рулетиком;
• Зафиксировать шпажкой или зубочисткой;
• Подавать со свежей зеленью.
6. Расстегай с рисом и лососем
А как вам такой чудо-пирог? \ Фото: onlygodblog.ru.
Расстегай с рыбно-рисовой начинкой станет прекрасным дополнением для любого торжественного стола или ужина в семейном кругу.
Ингредиенты:
• Слоёное бездрожжевое тесто - 500 г;
• Лосось - 600 г;
• Яйца - 3 шт;
• Рис - 70 г;
• Яичный желток - 1 шт;
• Лимон - 1/2 шт;
• Сливки нежирные - 90 мл;
• Петрушка - 1 небольшой пучок;
• Тархун - 1 небольшой пучок;
• Масло растительное - 2 ст. л;
• Масло оливковое - 1 ст. л;
• Соль, перец по вкусу.
Расстегай с рыбой и рисом. \ Фото: lamti.hardia.se.
Способ приготовления:
• Рыбу нарезать небольшим кубиком - 1-2 см;
• Выложить в глубокую миску;
• Добавить лимонный сок, оливковое масло, соль и перец;
• Добавить половину веточек тархуна;
• Тщательно перемешать;
• И отправить в холодильник на полчаса;
• Рис отварить в слегка подсоленной воде до готовности;
• Яйца отварить вкрутую;
• Остудить и очистить;
• Рабочую поверхность присыпать мукой;
• Раскатать тесто как можно тоньше;
• Из бумаги сделать шаблон в виде рыбы;
• Положить на тесто и вырезать, отступая от шаблона по 1-1,5 сантиметра;
• Желток слегка взбить;
• Смазать им тесто;
• По краю рыбной заготовки выложить бортики из теста;
• Переложить на противень, застеленный пергаментной бумагой;
• И отправить в разогретую до 190 градусов духовку на 8-10 минут;
• Раскатать второй пласт теста;
• Вырезать из него верхнюю часть пирога;
• Яйца измельчить;
• Добавить сливки, 4 столовые ложки отваренного риса, измельчённый тархун и петрушку;
• Посолить и поперчить;
• Тщательно перемешать;
• И добавить кусочки замаринованной рыбы;
• Вновь всё хорошо перемешать;
• Начинку выложить на пропеченное тесто;
• Сверху накрыть верхней частью теста в форме рыбы;
• И смазать желтком;
• Отправить в разогретую до 190 градусов духовку на 5 минут;
• После убавив температуру до 150 градусов запекать ещё 15 минут;
• Подавать горячим, тёплым или же холодным.
7. Яичница с рыбой
Яичница с красной слабосолёной рыбой. \ Фото: google.com.
В это трудно поверить, но такое блюдо существует не первый год, радуя окружающих своим оригинальным вкусом и необычным сочетанием продуктов. Приготовив его однажды, вы вряд ли захотите променять его на что-то другое. Поэтому, поторопитесь на кухню, дабы успеть приготовить к приходу мужа и детей.
Ингредиенты:
• Филе рыбы - 300 г;
• Яйца - 6 шт;
• Грибы сушёные - 5 шт;
• Сухари панировочные - 3 ст.л;
• Масло сливочное - 2 ст.л;
• Зелень по вкусу;
• Соль по вкусу;
• Перец чёрный молотый по вкусу.
Яичница с лососем. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Рыбное филе порезать на равномерные кусочки (кубиком, соломкой);
• Посолить и поперчить;
• Обвалять в сухарях;
• Обжарить на масле до золотистой корочки;
• Грибы заранее замочить;
• После просушить;
• Нарубить и обжарить на масле;
• Обжаренные грибы смешать с кусочками поджаренной рыбы;
• И, вбив сверху яйца, обжарить до готовности;
• Подавать со свежей зеленью и помидорами.
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