7 нетривиальных блюд из рыбы, которые оценят и взрослые, и дети

1. Хрустящий судак по-тайски за 15 минут

Рыбка по-тайски. \ Фото: google.com.ua.

today. Хрустящий судак по-тайски. \ Фото: reelance.today.

2. Овощной салат с копчёной форелью

Овощной салат с копчёной форелью. \ Фото: gastronom.ru.

Салат с красной рыбой для романтического ужина и не только. \ Фото: google.com.

3. Печёный картофель с форелью и сливочным соусом

Запечёный картофель с форелью и сливочным соусом. \ Фото: pinterest.com.

Восхитительный печёный картофель с форелью. \ Фото: artegusto.ru.

4. Суп из чечевицы с кокосовым молоком и сёмгой

Крем-суп с чечевицей и сёмгой. \ Фото: pinterest.com.

Удивите своих близких. \ Фото: google.com.

5. Рулетики из сёмги с творожной начинкой

Рулетики из сёмги с творожной начинкой. \ Фото: przyslijprzepis.pl.

Отличная диетическая закуска. \ Фото: opskrifter.dk.

6. Расстегай с рисом и лососем

А как вам такой чудо-пирог? \ Фото: onlygodblog.ru.

Расстегай с рыбой и рисом. \ Фото: lamti.hardia.se.

7. Яичница с рыбой

Яичница с красной слабосолёной рыбой. \ Фото: google.com.

Яичница с лососем. \ Фото: pinterest.com.