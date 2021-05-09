7 предметов из магазинов прошлых времен, которые не поймут наши дети

Каждая эпоха имеет свои отличительные характеристики, которые отображались практически во всем. В продаже были товары, которые в определенный промежуток времени считались практически продукцией первой необходимости, а сегодня они не только утратили актуальность, но и перестали быть понятными для молодого поколения. На некоторые из них стоит обратить особое внимание.
1. Молочный бидон
Разливное молоко было удобно носить в специальных бидонах / Фото: rkrp-rpk.ru
В наши дни этот предмет кухонной утвари найти крайне сложно, но раньше он был в каждом доме. Так как часто и молоко и даже кефир продавались на разлив, покупать их приходилось в свою тару. Такой тарой и выступал бидончик на три литра, как правило, эмалированный с ручкой и крышкой.
2. Владимир Довгань
Под брендом «Владимир Довгань» выпускалась различная продукция, качество которой подтверждалось наклейками / Фото: obozrevatel.com
Человек, который в течение некоторого промежутка времени являлся одним из наиболее популярных и известных в стране. В. Довгань в 1996 г. стал для ряда людей настоящим примером раскрутки бренда. На всей продукции его марки, а это свыше двух сотен наименований, располагались наклейки с изображением лица бизнесмена. Их отрывали и клеили на различные поверхности, тумбочки, холодильники и так далее. На них были номера, по которым выигрывались призы. Розыгрыш проводился в «Довгань-шоу», была когда-то такая передача.
Розыгрыш номеров на наклейках проводился в передаче «Довгань-шоу» / Фото: best90.ru
История хоть и была яркой, но очень быстро закончилась. Довгань заинтересовался политикой, что привело к критике его персоны со стороны средств массовой информации, а это в свою очередь, негативно сказалось на продажах. В итоге партнеры попросили его покинуть бизнес.
3. «Гашение» чеков
Многие кассиры до сих пор по старой привычке надрывают чеки, что может удивить молодое поколение / Фото: b-picture.livejournal.com
Даже сейчас некоторые продавцы надрывают чеки, хотя необходимость в этом пропала уже довольно давно. Естественно, большая часть населения, особенно молодое поколение, не понимают, зачем это делается. Эта история берет начало в 1993 г. Тогда Совет Министров издал постановление № 745, согласно которому при произведении финансового расчета через кассу покупателю обязаны предоставить чек. Для погашения чека необходимо было использовать штамп или надрывать его. Уже в 2016 г. появилось новое постановление под номером 1173, отменяющее предыдущие требования.
4. Торговые точки с одним товаром
Раньше в магазинах можно было повсеместно встретить полки с одинаковым товаром / Фото: news.myseldon.com
В данном случае речь идет не о временах тотального дефицита в СССР, когда витрина заставлялась, например, трехлитровыми банками с соком или же банками со сгущенкой. Нечто подобное можно было встретить и в самом начале двухтысячных. Появилась жесткая конкуренция, в результате которой под удар попали в основном небольшие торговые точки. На полках таких магазинов можно было встретить только один продукт, к примеру, минеральную воду.
5. Карманы монет
Не так давно наши карманы отвисали под тяжестью мелочи, сейчас копейки остались только на ценниках / Фото: 7info.ru
В последние годы копейки остались на ценниках, но рассчитываться ими практически никто уже не станет. Более того, наличные деньги постепенно отходят на второй план. Если еще в 2019 г. наличный и безналичный расчет стояли приблизительно на одном уровне, то в этом большинство людей рассчитывается при помощи банковских карт или смартфонов. А несколько лет назад мелочь была практически по всем карманам. Иногда люди носили с собой два кошелька – для купюр и монет.
6. Правильные ценники
Отсутствие специальных программ для контроля кассовых операций не мешало кассирам в прошлом пробивать честную цену / Фото: yaplakal.com
Продавцы на кассе выбивали ту цену, которая стоит на ценнике. На первый взгляд никакого мошенничества, но это далеко не так. В настоящее время контроль над продажами принадлежит компьютерной программе, которая и следит за актуальностью цены. Раньше такого жесткого контроля не было. Продавец мог поменять или вбить цену прямо при расчете. Да и другие варианты с обманом покупателей наблюдались гораздо чаще (на весах, схемы с кассой).
7. Трубочки с повидлом
Всеми любимое лакомство - жаренные в масле пирожки-трубочки с повидлом уже не встретишь на полках магазинов / Фото: yandex.ua
Это лакомство производилось автоматом и было очень вкусным и популярным. Одно время СМИ стали рассказывать, что при их изготовлении используется машинное масло вместо растительного. Но как ни странно, на это почти никто не обратил внимания. Продукт остался востребованным и любимым. Сейчас таких трубочек в продаже уже не найдешь.
Были и другие предметы, вещи, продукты, столкнувшись с которыми, современная молодежь просто не поймет, зачем это нужно и что в этом хорошего. Но в свое время, все они были незаменимы и востребованы или же просто являлись частью той эпохи, ее визитной карточкой.
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