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Как укоренить хризантему из букета

Всегда радостно получать цветы в подарок, однако совсем не так радостно то, что красота чудесного живого букета совсем не долговечна. Однако вместо того, чтобы расстраиваться, продлите жизнь полученному букету, вернее подарите ему новую!
Букетную хризантему можно без особых сложностей укоренить, а затем пересадить в горшок или даже на клумбу.
Как укоренить хризантему из букета

Вам потребуются:

ветка хризантемы;

горшок с дренажным отверстием;

грунт

Если хризантему вы покупаете самостоятельно, то попросите продавца не обрезать нижние листья, потому что вместе с ними он срежет и почки, а именно они нам и нужны. Если же букет вам подарили и нижних листьев там не оказалось, не расстраивайтесь. Хризантема укореняется практически в любой своей части, но необходимы почки, поэтому можно взять часть ветви и выше, ведь под листочками тоже находится почка.

Как укоренить хризантему из букета
Далее очень аккуратно укорачиваем листья, чтобы не повредить почки. После чего разделаем стебель на несколько частей, располагая почку в центре каждой из них.
Как укоренить хризантему из букета
Затем берем любую посуду с дренажным отверстием — изготовить ее можно и самостоятельно. Засыпаем емкость землей, оставляя небольшое место для посадки. Затем укладываем наши черенки в грунт почками кверху и засыпаем землей, немного утрамбовываем, чтобы вода не уходила быстро, поливаем.


Как укоренить хризантему из букета
Теперь ставим будущие хризантемки в теплое светлое место и ждем, пока они дадут корешки. Ни в коем случае нельзя переливать, а также допускать высыхания земли. В среднем на укоренение уходит около месяца. Примерно через 1,5 месяца вы получите вот такие кустики.
Как укоренить хризантему из букета
Корни к этому времени уже достаточно хорошие, а сами кустики пора рассаживать. Поэтому пересаживаем малышек в отдельные горшочки и продолжаем заботиться о них.

Как укоренить хризантему из букета
А ниже вы можете посмотреть подробное видео о том, как укоренить и вырастить хризантему из букетной ветки.


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Хризантемаукоренение
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