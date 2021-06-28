Какую угрозу представляют патроны с солью, и есть ли от них вообще толк

Вспоминаем старый-добрый советский фильм «Кавказская пленница». В одном из его эпизодов, главные герои наказывали антагониста выстрелив в него из ружья солью. После чего на суде звучала ироничная фраза: «Спасибо, я постою». Отсюда возникает закономерный вопрос: а можно ли вообще сделать соляные патроны для ружья и насколько они могут оказаться грозными при стрельбе по человеку.
Снарядить патрон можно хоть водой. |Фото: yandex.lv.
Важно: если не хочется иметь проблем с законом, ни в коем случае не стоит пытаться делать соляные патроны и уж тем более стрелять ими в кого-нибудь или что-нибудь.
Предуведомить ответ хотелось бы старой пионерской задачкой. У Сережи – 10 яблок, у Пети – 5 яблок и 2 груши, а у Коли половина пачки соли пониже спины. Вопрос: кто последним перелез через забор колхозного сада? Шутки-шутками, но соляные патроны для ружья действительно можно сделать и более того – они будут исправно работать. Конечно, соль очень мало весит и обладает отвратительной пробивной способностью, однако на небольших дистанциях она будет достаточно грозным травматическим средством.
Солью можно жахнуть и на 20 метров. |Фото: heaclub.ru.
Чтобы сделать соляные патроны для ружья, достаточно разобрать патрон и вместо дроби засыпать соль. Характеристики такого боеприпаса могут сильно меняться в зависимости от размеров кристаллов соли. Чем мельче соль, то менее дальнобойным будет кустарный патрон. Например, сорт «экстра» (самая мелкая соль) потеряет почти всю свою эффективность уже после 5-7 метров. Однако, если засыпать соль третьего помола с кристаллами диаметром около 4 мм, то дальность полета соляного облака составит 10-15 метров. Для сравнения, мелкая дробь на утку имеет почти такой же диаметр – 4.5 мм.
Соль пробивает джинсы, что говорить о коже. |Фото: youtube.com.
Стоит также отметить, что соль способна нанести достаточно тяжелые увечья. На небольшой дистанции даже мелкие соляные кристаллы прекрасно рвут мягкие ткани человеческого тела. Кроме того, оказавшись в ране соль будет очень сильно жечь. Без своевременной медицинской помощи закончиться подобная шалость может очень плохо. Увидеть наглядно потенциал соли, как травматического боеприпаса, можно в видеоматериале ниже. Ни в коем случае не пытайтесь повторить что-то подобное самостоятельно.
Не лазьте в чужие огороды! ¦Фото: yaplakal.com.
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