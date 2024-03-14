Энергонезависимый город от итальянцев, в котором деревьев будет вдвое больше, чем людей

Итальянцы спроектировали энергонезависимый город (визуализация Smart Forest City, Мексика). | Фото: stefanoboeriarchitetti.net.

В природной зоне, неподалеку города Канкун, планируют построить энергонезависимый город. | Фото: designboom.com.

Вид с высоты птичьего полета на Smart Forest City (проект Stefano Boeri Architetti). | Фото: interestingengineering.com.

К изучению проблем устойчивости архитектуры и полной энергонезависимости будут привлекаться и местные жители (визуализация Smart Forest City, Мексика). | Фото: budport.com.ua.

В городе будущего будут обустроены парки отдыха и развлекательные центры (визуализация Smart Forest City, Мексика). | Фото: stefanoboeriarchitetti.net.

Наличие огромного количества зеленых насаждений в Smart Forest City позволит улучшить экологическую ситуацию региона (проект Stefano Boeri Architetti). | Фото: youtube.com/ TomoNews US.

В Smart Forest City планируют внедрить систему «Умный город». | Фото: m.asninfo.ru.

Для обеспечения жизнедеятельности Smart Forest City будут использоваться только возобновляемые источники энергии (проект Stefano Boeri Architetti). | Фото: youtube.com/ TomoNews US.

В Smart Forest City будут выращивать и перерабатывать овощи, а так же выпускать собственные фито-препараты (проект Stefano Boeri Architetti). | Фото: youtube.com/ TomoNews US.

Ветки каналов по всему городу спасут от жары и станут местом отдыха горожан (визуализация Smart Forest City, Мексика). | Фото: stefanoboeriarchitetti.net

Для обеспечения города водой проведут канал от Карибского моря и будут опреснять, и перерабатывать воду (визуализация Smart Forest City, Мексика). | Фото: stefanoboeriarchitetti.net.

По Smart Forest City будет передвигаться только электротранспорт, а автомобили жители будут оставлять на окраинах (концепт Stefano Boeri Architetti). | Фото: youtube.com/ TomoNews US.