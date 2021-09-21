4 действенных способа удалить с одежды пятна, на которые хозяйки собираются махнуть рукой

Многие хозяйки небезосновательно полагают, что если пятну не уделить внимания в первые сутки после его появления, то с предметом одежды проще попрощаться, чем вкладывать усилия в выведение пятна. Часто это так и есть, но, тем не менее, рекомендуем ознакомиться с данным материалом, который расскажет, как спасти вашу любимую одежду от некоторых типов загрязнений, на которые чаще всего ставят ярлык безнадёжных.
1. Ожоги от сухого порошка удалит уксус
Уксус избавит от разводов от порошка. / Фото: missli.ru
Иногда после как ручной, так и после машинной стирки из-за недостаточного для той или иной вещи полоскания остаются светлые разводы-ожоги от сухого порошка. Не стоит спешить ставить на них клеймо безнадежных пятен. Наберите в небольшой таз теплую воду, разведите в ней полстакана обычного столового уксуса и оставьте на ночь. Такой раствор прекрасно справляется с разводами от порошка.
2. Старое пятно от крови удалят соль и лимон
Пятна от крови можно вывести! / Фото: cleanqueen.ru
Поможет справиться с несвежим пятном от крови обработка пастой, состоящей из соли и лимонного сока (достаточно 10-15 капель выжимки). Нужно сделать кашицу из двух этих средств, такую, чтобы ее густота позволяла сделать из неё на пятне небольшую шапочку. Затем нужно оставить вещь на несколько часов, после выстирывать в холодной воде. При необходимости можно повторить процедуру 2-3 раза до получения эффективного результата.
Важно! При работе с пятнами от крови ни в коем случае нельзя использовать теплую или горячую воду. Будь то свежее пятно или залежалое, нужно использовать только холодную, практически ледяную проточную воду.
3. Пятно от ржавчины удалят перекись водорода и аспирин
Пятна от ржавчины - не смертельный приговор для предмета одежды. / Фото: youtube.com
Одежда с пятнами от ржавчины чаще всего отправляется в дачную ссылку. Но и их можно вывести при помощи обычной перекиси водорода и аспирина. Три таблетки аспирина измельчаются и разводятся в растворе перекиси (примерно 50 граммах). Для усиления эффекта можно добавить в раствор ещё 2 столовые ложки соды. Раствор наносится прямо на пятна точечно, допустимо оставить на ночь. После проводится ручная или машинная стирка в горячей воде.
4. Залежалое жирное пятно выведет хозяйственное мыло
Прекрасный помощник в хозяйстве. / Фото: stozabot.com
Очень густым раствором измельченного хозяйственного мыла отлично очищаются загрязнённые жиром участки на светлой и цветной одежде. Нужно сначала замочить одежду в холодной воде с разведенным мылом, затем дополнительно натереть участок с пятном бруском мыла. Натирать пятно нужно с обеих сторон ткани. Затем производится стирка с длительным полосканием.
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