7 водительских поступков, которые заставят расплакаться любого автослесаря

Что не любят автомеханики.

1. Сигналы на приборной панели для слабых

Не стоит игнорировать всякие там сигналы.

2. Я сам знаю, когда обслуживать свою машину

Нужно соблюдать установленный порядок.

3. Что-то шумит

Исправный автомобиль не шумит.

4. Что это воняет

Запах сам по себе не появится в салоне.

5. Что-то капает

Приглядывайте за пятнами под машиной.

6. Дешево и сердито

Не стоит экономить.

7. Само пройдет и так сойдет

В машине сама пройдет только ее работоспособность.