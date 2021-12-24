7 водительских поступков, которые заставят расплакаться любого автослесаря

Что не любят автомеханики.
Хорошо, когда есть знакомый автослесарь, который не откажет в ремонте автомобиля даже ночью, в середине зимы, в свою первую брачную ночь. Вот только каким бы хорошим, «пряморуким» и безотказным не был мастер, все его усилия ничего не стоят, если автомобиль гробит сам автомобилист. Есть, по меньшей мере, семь важных вещей, которые вызовут у любого мастера неоднозначные чувства.
1. Сигналы на приборной панели для слабых
Не стоит игнорировать всякие там сигналы.
В абсолютном большинстве автомобилей с 1996 года используется OBD II, достаточно тонкая система компьютерной диагностики, которая хотя и не дает развёрнутого ответа, тем не менее выявляет широкий перечень проблем с двигателем авто (и не только). К чему это было сказано? Да к тому, что видеть на приборной панели сигналы систем и игнорировать их точно не стоит. Если автомобиль стал «жаловаться на здоровье», стоит обратить на это внимание. Если не разобраться с проблемой вовремя, машине может быть нанесен огромный урон.
2. Я сам знаю, когда обслуживать свою машину
Нужно соблюдать установленный порядок.
Неправильный ответ. Сроки технического обслуживания придуманы людьми «А» - не глупыми, «Б» - не просто так. Плановое ТО следует выполнять либо по истечении определенного срока времени, либо по прохождению определенного километража. Следует также соблюдать рекомендации производителя относительно обслуживания двигателя, замены масла, охлаждающей жидкости и т.п. Несвоевременное ТО может вылиться в очень дорогой ремонт.
3. Что-то шумит
Исправный автомобиль не шумит.
В полностью исправном автомобиле не должно быть никаких шумов. Если автомобиль начал шуметь, дребезжать, стучать и издавать любые другие непонятные звуки во время езды и просто работы двигателя, стоит обратиться к мастеру как можно скорее. Количество проблем, которые могут свидетельствовать о себе при помощи шумов, не пересчитать и по пальцам четырех рук. Точный диагноз поставит только квалифицированный специалист, так что самодеятельностью лучше точно не заниматься.
4. Что это воняет
Запах сам по себе не появится в салоне.
Жженный запах масла красноречиво свидетельствует о том, что «кровь авто» начала капать на раскаленный двигатель во время езды. Очень часто водитель путают этот запах с утечкой выхлопных газов. Вонять в салоне может и из-за других поломок. Все это может стать причиной пожара в автомобиле. Так, что если еще дорого свое имущество и жизнь, следует обратиться к любимому автослесарю за помощью.
5. Что-то капает
Приглядывайте за пятнами под машиной.
Раз уж не стоит игнорировать появление непонятных шумов и запахов, то совершенно очевидно, что не стоит игнорировать и появление на земле странных пятен, после простоя автомобиля. Чаще всего речь идет о масляных пятнах. Низкий уровень жидкости в двигателе или коробке передач способен очень быстро перерасти в дорогостоящий ремонт. Также время от времени следует поглядывать за тем, что остаётся на парковке.
6. Дешево и сердито
Не стоит экономить.
Машина – это вообще не так вещь, на которой стоит экономить. Не следует приобретать дешевые и старые запчасти. И самое главное – не нужно приобретать не типовые запчасти. И дело даже не в том, что подобный «ремонт» и замена могут обернуться еще более дорогостоящим ремонтом. Все это банально небезопасно для водителя автомобиля и участников дорожного движения вокруг.
7. Само пройдет и так сойдет
В машине сама пройдет только ее работоспособность.
Наконец (совершенно очевидно) не стоит целенаправленно игнорировать те проблемы и поломки, которые уже были выявлены в автомобиле. Стерлись шины, перегревается двигатель, износились колодки, не хватает масла – вот это лишь несколько вещей из огромного списка, зная о которых водителю следует, как можно быстрее обратиться за помощью к своему механику.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии