7 простых, но вкусных блюд из кабачков, которые станут прекрасной альтернативой картошке

Жареные, запечённые в духовке, фаршированные, маринованные – кабачки, из которых можно приготовить практически всё что угодно: от лёгкого летнего супа до сытного мясного блюда. Так что, вам выбирать, чем удивлять родных и близких в разгар жаркого лета.
1. Тушёные кабачки с перцем и помидорами
Тушёные кабачки с перцем и помидорами. \ Фото: botanichka.ru.
Преимущество тушёных кабачков с помидорами заключается в том, что они одинаково вкусные не только в горячем, а и в холодном виде. А ещё их можно есть как самостоятельное блюдо и подавать с гарниром.
Ингредиенты:
• Кабачки среднего размера - 2 шт;
• Морковь - 1 шт;
• Помидоры - 2 шт;
• Болгарский перец - 1 шт;
• Луковица - 1 шт;
• Чеснок - 2 зубчика;
• Подсолнечное масло - 2 ст.л;
• Томатная паста - 2 ст.л;
• Соль и чёрный молотый перец по вкусу;
• Пучок укропа и петрушки.
Кабачки с помидорами и перцем. \ Фото: fb.ru.
Способ приготовления:
• Овощи вымыть;
• Обсушить;
• Из перца извлечь семена;
• Лук и чеснок измельчить;
• Помидоры, перец, морковь и кабачки нарезать соломкой или кубиками;
• На разогретую сковороду с маслом отправить лук и чеснок;
• Обжарить в течение двух минут;
• К обжаренному луку и чесноку добавить помидоры и томатную пасту;
• Перемешать и жарить ещё 2-3 минуты;
• После добавить морковь и перец;
• Снова перемешать;
• Жарить около пяти минут;
• К поджаренным овощам и подливе добавить кабачки;
• Посолить, поперчить;
• Перемешать;
• Накрыть крышкой;
• Тушить 5-7 минут;
• За пару минут до готовности добавить рубленную зелень.
2. Фаршированные кабачки
Фаршированные кабачки. \ Фото: pipsik.club.
Фаршированные кабачки – простое в приготовлении, но при этом сытное блюдо, которое понравится взрослым и детям. Не бойтесь экспериментировать, выбирайте самую смелую начинку, сочетая классический вариант мяса с овощами. А для тех, кто любит что-то попроще – подойдёт творог, сыр, помидоры и как бы банально это не звучало – сухофрукты, или же свежие фрукты (абрикосы, персики) и ягоды (смородина).
Ингредиенты:
• Небольшие кабачки - 3 шт;
• Фарш - 500 г;
• Твёрдый сыр - 50 г;
• Подсолнечное масло для жарки;
• Луковица - 1 шт;
• Морковь - 1 шт;
• Пучок петрушки;
• Пучок укропа;
• Соль и чёрный молотый перец по вкусу.
Очень вкусные кабачки с начинкой. \ Фото: segodnya.ua.
Способ приготовления:
• Кабачки вымыть;
• Нарезать равномерными кусками 3-4 сантиметра высотой;
• Аккуратно извлечь мякоть оставляя при этом дно;
• Мякоть не выбрасывать;
• Лук мелко нарезать;
• Морковь натереть на тёрку;
• Лук, морковку и мякоть из кабачков обжарить на разогретой сковороде;
• Фарш посолить и поперчить;
• Хорошо перемешать и добавить к овощам;
• Жарить до лёгкой золотистой корочки;
• После добавить рубленную зелень и жарить ещё 1-2 минуты;
• Получившейся массой нафаршировать кабачки;
• Выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой;
• Сверху каждый бочонок посыпать тёртым сыром;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут.
3. Запеканка из кабачков и брынзы
Запеканка из кабачков. \ Фото: plushkina.ru.
Запеканка из кабачков с брынзой – блюдо, которое придётся по вкусу даже тем, кто далёк от овощей.
Ингредиенты:
• Небольшие кабачки - 3 шт;
• Брынза - 200 г;
• Твёрдый сыр - 100 г;
• Сливочное масло - 50 г;
• Мука - 2 ст.л;
• Молоко - 1 стакан;
• Яйца - 2 шт;
• Пучок петрушки;
• Пучок базилика;
• Соль и чёрный молотый перец по вкусу;
• Подсолнечное масло для смазывания.
Кабачковая запеканка с брынзой и зеленью. \ Фото: gastronom.ru.
Способ приготовления:
• Кабачки вымыть;
• Очистить от кожуры;
• Нарезать тонкими кружочками;
• Отварить в подсоленной воде 3-5 минут;
• Муку обжарить на сливочном масле;
• Яйца взбить с молоком и добавить к муке;
• Посолить, поперчить и тщательно перемешать;
• Убрать муку с огня;
• Форму для запекания смазать маслом;
• Выложить в неё кабачки внахлёст;
• Зелень измельчить и растереть с брынзой;
• Получившуюся смесь выложить на кабачки;
• Залить соусом из муки;
• Посыпать тёртым сыром;
• Запекать в разогретой до 200 градусов духовке 20-25 минут.
4. Пицца из кабачков
Кабачковая пицца. \ Фото: sovkusom.ru.
Как оказалось, пицца может быть и из кабачков. Столь простым на первый взгляд блюдом можно не только удивить и порадовать близких, а и накормить гостей.
Ингредиенты:
• Средние кабачки - 2 шт;
• Сливочное масло - 50 г;
• Куриное филе - 1 шт;
• Твёрдый сыр - 100 г;
• Помидоры - 1 шт;
• Яйца - 1 шт;
• Пучок укропа;
• Пучок петрушки;
• Пучок зелёного лука;
• Мука - 5 ст.л;
• ½ чайной ложки соли;
• Чёрный молотый перец по вкусу;
• Панировочные сухари - 2 ст.л.
Пицца из кабачков. \ Фото: google.ru.
Способ приготовления:
• Кабачки помыть;
• Натереть на крупной тёрке;
• Мякоть отжать и смешать с яйцом;
• Добавить мелко рубленную зелень и просеянную муку;
• Посолить, поперчить и тщательно перемешать;
• Форму для запекания смазать сливочным маслом;
• Посыпать панировочными сухарями;
• Выложить тесто (толщина не больше 1 см);
• Сверху выложить нарезанное отварное куриное филе (можно заменить колбасой, сосисками);
• После равномерно распределить ломтики помидора;
• Посыпать тёртым сыром;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут.
5. Кабачки, жареные в соевом соусе
Пикантные кабачки. \ Фото: povar.ru.
Пикантное блюдо может выступить в качестве оригинальной закуски, а также стать приятным дополнением к гарниру (рис, картошка).
Ингредиенты:
• Средние кабачки - 2 шт;
• Крахмал - 1 ст.л;
• Соевый соус - 4 ст.л;
• Лук - 1 шт;
• ½ чайной ложки соли;
• ½ чайной ложки молотого имбиря;
• Подсолнечное масло - 2 ст.л;
• Чеснок - 5 зубчиков.
Жареные кабачки по-корейски. \ Фото: heaclub.ru.
Способ приготовления:
• Крахмал развести в небольшом количестве воды;
• Добавить в него соевый соус;
• После мелко рубленный лук;
• Посолить и добавить имбирь;
• Кабачки помыть;
• Просушить;
• Нарезать кубиками толщиной не больше сантиметра;
• Обжарить на разогретой сковороде в небольшом количестве масла;
• В наполовину готовые кабачки влить соевую заправку;
• Томить под крышкой 5-7 минут;
• После добавить мелок рубленный чеснок;
• Готовить ещё 1-2 минуты;
• Перемешать и снять с огня;
• Дать постоять 5-7 минут;
• Подавать к столу с гарниром из риса, картофеля или как самостоятельное блюдо.
6. Суп из кабачков
Крем-суп из кабачков. \ Фото: gastronom.ru.
Простой и лёгкий в приготовлении суп придётся по вкусу всем тем, кто устал от тяжёлой пищи и просто хочет чего-то диетического.
Ингредиенты:
• Средние кабачки - 2 шт;
• Сливки - 200 мл;
• Сухарики - 1 пачка;
• Соль - 1 ч.л;
• ½ чайной ложки карри;
• Укроп - 2 пучка.
Суп-пюре из кабачка. \ Фото: google.ru.
Способ приготовления:
• Кабачки натереть на мелкой тёрке;
• Мякоть поместить в сотейник;
• Залить водой так, чтобы она едва покрывала кабачки;
• Варить на среднем огне до пюреобразного состояния;
• Готовую массу посолить;
• Взбить блендером;
• Добавить карри, рубленный укроп и слегка тёплые сливки;
• Хорошо перемешать;
• Подавать с сухариками.
7. Хрустящие кабачковые палочки
Палочки из кабачков в хрустящей панировке. \ Фото: gastronom.ru.
Хрустящие палочки из кабачков – то, что надо для шумной компании друзей или для подростков, которые грешат чипсами и вредоносными сухариками.
Ингредиенты:
• Кабачки - 1 шт;
• Оливковое масло - 3 ст.л;
• Соль - 1 ч.л;
• Чесночный порошок - 1 ч.л;
• ½ чайной ложки паприки;
• Панировочные сухари - 3 ст.л.
Отличная закуска. \ Фото: stopkilo.net.
Способ приготовления:
• Кабачки очистить от кожуры;
• Нарезать соломкой толщиной около 1 сантиметра;
• Оливковое масло смешать с солью и специями;
• Замариновать в нём кабачки (20-30 минут);
• Обвалять кабачки в панировочных сухарях;
• Выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 15-20 минут.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии