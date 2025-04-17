Как быстро очистить утюг

Если вы часто гладите, ваш утюг быстро может потерять блеск. Это не только вопрос эстетики – загрязнения имеют реальное влияние на срок службы оборудования.







Поэтому регулярная чистка утюга необходима. Мы подскажем простые, домашние способы!



Любое оборудование, которое вы используете регулярно, в меньшей или большей степени разрушается.

Как очистить утюг домашними методами?

Как очистить опаленные утюги?

Как не чистить поджаренные утюги?

В случае утюга – хотя и используем его на чистых тканях – часто появляются загрязнения. Это касается как металлической части, так и бака для воды,Грязный утюг не только может привести к разрушению одежды, но также подвержен порче. Поэтому очень важно регулярно чистить утюг, как только вы заметите первые признаки загрязнения. Не нужно использовать химические чистящие средства. Используйте продукты, которые есть у вас дома!Чистку утюга начинать с отключения утюга от сети. Проще всего сходит свежая грязь, поэтому не следует откладывать очистку. Утюг лучше всего слегка нагреть, отключить от электросети и сначала попробовать очистить поверхность влажной тканью из микрофибры или махровой. Грязь смыть жидкостью для мытья посуды с добавлением уксуса или спирта, промыть чистой водой.Вытирать чистой сухой тканью, не состоящую из ниток и пуха, которые плавятся после прогрева утюгом. Лучше всего подходит влажная салфетка из микрофибры или можно скомкать газету (свежая может оставить краску).Свежие загрязнения сбрызнуть спиртом и натереть после охлаждения утюг тканью из микрофибры, старым полотенцем махровым или мятой старой газетой.Свежая грязь на утюге с тонким покрытием ноги удаляется лимонным соком. Теплый утюг прижать к ткани, слегка смоченной водой или лимонным соком и гладить круговыми движениями.После длительной эксплуатации утюга поверхность ноги, уже не так гладка, как в новом утюге. Тогда поможет алюминиевая фольга или уксус.Если утюг уже не является скользким, металлическую поверхность утюга протрите алюминиевой фольгой. Пленка хорошо удаляет остатки загрязнений и разглаживает поверхность ноги.Можно положить утюг на 15 минут в ткань, пропитанную уксусом. Грязь снимите губкой, смыть водой. Отполируйте чистой тканью без пуха.Утюг недавно опаленный искусственными волокнами (например, остатки наклеек, полиэстер) вы можете удалить используя старое махровое полотенце.Даже сильно обгоревший утюг можно почистить свечой. Просто втирайте в слегка разогретую ногу утюга кусок белой свечи завернутый в холщовый мешок.Стальная нога утюга имеет хорошее скольжение, подходит для деликатных тканей, но ее легко поцарапать и довольно трудно чистить. Подойдет дополнительная чистка солью, но сначала нужно опорожнить бачок с водой!Недавно опаленные утюг из нержавеющей стали очистит мелкозернистая соль насыпанная на влажную (не мокрую!) ткань. Ткань гладить теплым утюгом круговыми движениями, прижимая утюг к поверхности.Можно на ровной деревянной доске (например, для нарезки хлеба) положить чистый лист бумаги, высыпать сухую мелкую соль и гладить в разных направлениях, прижимая опаленный утюг к бумаге. В случае необходимости повторить.Подошве утюга покрыта тефлоном , имеет хорошее скольжение, а прессованный материал не блестит и не прилипает. Правда, это легко для очистки, однако, очень легко его поцарапать.Слегка разогретую поверхность тефлонового утюга можно протиратьтампоном из ваты утопающем в уксусе.Для очистки тефлоновой поверхности не следует применять соду и соль.Никогда не чистите сильно разогретого утюга или подключенного к электросети.Чистку утюга необходимо проводить осторожно, так как легко разрушить покрытие подошвы утюга. Пригоревшие остатки ткани не нужно царапать острым ножом или тереть металлической щеткой или металлическим ершиком. Особенно, поверхности, тефлоновые, алюминиевые и некоторые керамические, они очень чувствительны к трению.Плохо подобранный препарат для чистки может привести к разрушению поверхности подошвы утюга.Для очистки поджаренных утюгов не используйте средства ухода для металла, потому что они могут его уничтожить.Для чистки утюга не подходят средства с хлоркой).Зубная паста, иногда рекомендуется для очистки алюминиевых утюгов старого типа, но оставляет некрасивые следы на глаженой одежде.