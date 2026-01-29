Тренды в посуде и сервировке 2026

Если раньше для красивой сервировки стола нужен был исключительный повод, то сейчас это превращается в ежедневный маленький ритуал. Люди хотят жить красивую жизнь здесь и сейчас, наслаждаться каждым моментом.







Чашки, тарелки, салфетницы стали не просто функциональными предметами, это настоящие помощники в создании атмосферы и настроения за столом.

Винтаж и исория

Посуда ручной работы

Гармония и контрасты

И, конечно, способ выразить свой вкус и индивидуальность. Что актуально сейчас в мире посуды и сервировки, нам рассказала дизайнер интерьеров, сооснователь Бюро дизайна и комплектации Елена Безрученко.Время, когда сервизы стояли в сервантах, прошло, но тренд на те самые сервизы и винтаж в целом в самом разгаре. Ведь это уникальные предметы — они помнят историю. «Зачастую именно посуда показывает характер дома и хозяина. Иногда коллекции собираются годами по крупицам или переходят по наследству», — рассказывает наш эксперт.Когда слышим словосочетание «винтажная посуда», сразу вспоминаются различные исторические европейские фабрики с вековой историей, но и советскую посуду тоже можно отнести к этому понятию.«Для сервировки определяемся с тематикой, временем, цветом или орнаментом, а можно накрыть стол по настроению или предложить гостям выбрать свою чайную пару. Сервировка может быть классической, но на сегодняшний день это еще один способ проявить себя в качестве декоратора и сделать авторский стол», — подчеркивает Елена.Совсем не обязательно полностью выставлять бабушкин фарфоровый сервиз и такой трендовый сейчас хрусталь. Гораздо интересней будет сделать микс в стиле Mix&Match с современной минималистичной посудой.Можно добавить декор, соответствующий нашему времени, и при этом дополнить старинной кружевной скатертью.Ирина: «Советский винтаж можно сервировать в ретро-стиле или а-ля рус, если посуда с соответствующим рисунком. В дополнение подойдут раннеры и салфетки с традиционными узорами или вышивкой и декор в национальном стиле. Такая сервировка, возможно, не на каждый день, но на тематический праздник — весьма эффектно!».Блюда, вазы, бокалы из хрусталя работают как база, на их фоне будут интересно смотреться различные сочетания цветов посуды, комбинации фактур: матового и глянца.Все настолько устали от идеального, ровного и сдержанного, что пришел бум на все, что сделано живыми руками — неидеальное, ассиметричное, с погрешностями, милое и такое теплое по восприятию.«Если посуда не хендмейд, то визуально должна быть похожа, как будто только вышла из гончарной мастерской: неровные края, разная толщина стенок, не профессиональный рисунок и забавные надписи. Посуда может быть и без глазури, сохраняя шероховатую фактуру грубой керамики», — подчеркивает Елена.Такую посуду можно сочетать с льняными мятыми тканями, кружевными салфетками — это про уют и некую наивность. Идеальна для сервировки завтраков и ежедневного применения, с использованием природных материалов и эко-декораций, зелени, цветов, что нас уже переносит к сканди-стилю.Главный тренд 2026 года — спокойствие, гармония и умиротворение. Даже в сервировке и посуде дизайнеры уходят от навязчивых ярких цветов в пользу глубоких, природных, сложных. «Такие оттенки идеально сочетаются между собой. Даже если на столе будет несколько цветов в посуде, текстиле и декоре, то не возникнет ощущения хауса и беспорядка, а наоборот, сервировка приобретет выдержанность и достоинство», — рассказывает специалист.Такая посуда может быть как матовая, так и в сочетании с глянцем. В сервировке можно комбинировать разные поверхности тарелок: столовая — в одном цвете и матовая, закусочная — в другом цвете и в глянце. Ирина: «Идеально будет смотреться в минималистичных и фьюжн сервировках, в зависимости от выбранного дополнительного убранства и декора».Помним, что красивой сервировке необходима основа в виде скатерти, салфеток, подсвечников. Выбирайте те, которые будут вас радовать.