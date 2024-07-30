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10 археологических открытий, которые подтверждают библейские истории


Сара приводит Агарь к Аврааму. / Фото: vechnost7.blogspot.ru

Сара приводит Агарь к Аврааму. / Фото: vechnost7.blogspot.ru

Археологи, конечно, не могут доказать, что Библия является полностью правдивой, но они зачастую делают открытия, которые помогают лучше понять или интерпретировать некоторые библейские события. Многие артефакты, найденные учёными, действительно подтверждают события, описанные в Книге книг.


1. Великий потоп


Потоп. Леон Франсуа Comerre. 1911

Потоп. Леон Франсуа Comerre. 1911

 

В учёной среде есть мнение, что источником истории о библейском Потопе, скорее всего, было разрушительное наводнение в Месопотамии. Если это действительно так, то масштабы такого наводнения были попросту преувеличены в воображении авторов этой истории. Во время раскопок в 1928-1929 годах на юге Месопотамии (современный Ирак) британский археолог Леонард Вулли обнаружил 3 метровый слой ила, датируемый 4000 до 3500 годами до н.э. в древнем городе Ур.

Вулли трактовал это, как свидетельство библейского потопа. Аналогичные доказательства были найдены во многих других местах в данном регионе, но они датируются другими годами. Наводнения в Месопотамии были частым явлением. Хотя нет никаких археологических свидетельств в пользу наводнения планетарных масштабов, существуют доказательства катастрофического наводнения (или нескольких) в Месопотамии.

2. Генеалогия Авраама


Переселение Авраама. Картина венгерского художника Йожефа Молнара, 1850 год.

Переселение Авраама. Картина венгерского художника Йожефа Молнара, 1850 год.

 

История Авраама начинается с того, как он со своей семьей жил в месопотамском городе Ур, откуда перебрался в Ханаан. Во второй половине «Бытия» довольно подробно рассказано о генеалогическом древе Авраама и упомянуты десятки имен.
Современные историки считают, что Авраам должен был жить где-то между 2000 и 1500 годами до нашей эры. Во время раскопок в Мари, древнем городе на Евфрате (территория современной Сирии) были обнаружены руины внушительного царского дворца и тысячи табличек, которые когда-то были частью царского архива.

После изучения табличек из архива Мари, который датируется 2300 - 1760 годами до н.э., было обнаружено, что в этой области использовались имена, найдены в генеалогии Авраама. Эта находка не подтверждает обоснованность генеалогического древа Авраама, но она говорит о том, что история не может быть полностью вымышленной.

3. Служанка Авраама


Сара приводит Агарь к Аврааму. Жюль Ришом.

Сара приводит Агарь к Аврааму. Жюль Ришом.

 

В «Бытие» рассказано, что жена Авраама Сара не могла иметь детей. Она согласилась, чтобы Авраам взял себе вторую жену, которая могла бы родить ему сына - служанку-египтянку по имени Агарь. Подобная практика подтверждается многими текстами, найденными археологами. В «Текстах Алалаха» (18 век до н.э.) и даже «Кодексе Хаммурапи» рассказывается о том, что подобное было общепринятым обычаем.

Таблички Нузи, которые были найдены в древних хурритских раскопках в современном Ираке, датируются второй половиной XV века до н.э. Эти тексты упоминают о том, что бесплодная жена могла предоставить мужу рабыню, чтобы та родила ему сына.

4. Город Содом


Библейский факт: город Содом. / Фото: listverse.com

Библейский факт: город Содом. / Фото: listverse.com

 

В «Бытие» описано разрушение городов Содома и Гоморры из-за грехов их жителей. Группа археологов считает, что обнаружила руины древнего города Содом, расположенного в Телль-эль-Хаммам, к востоку от реки Иордан. Возраст раскопанных руин согласуется с ранним историческим периодом Библии (3500 - 1540 г.г. до н.э.). Его расположение - не единственная причина, почему руины сочли древним городом Содом. Археологи считают, что город был внезапно заброшен к концу среднего бронзового века, что соответствует библейскому картину разрушения Содома.

5. Серебряные свитки Кетеф Хинном


Библейский факт: свитки Кетеф Хинном. / Фото: listverse.com

Библейский факт: свитки Кетеф Хинном. / Фото: listverse.com

 

Место археологических раскопок Кетеф Хинном представляет собой комплекс из ряда скальных погребальных камер, расположенных к юго-западу от Старого города Иерусалима, по дороге в Вифлеем. В 1979 году археологи сделали важное открытие в этом месте: они нашли две серебряные пластины, скрученные как свитки. На них были сделаны надписи на старом иврите. Эти свитки, как полагают, использовались в качестве амулетов и датируются 7 веком до н.э. Тексты на этих амулетах содержат древнейшие сохранившиеся цитаты из Торы.

6. Надписи Дейр Алла


Библейский факт: надписи Дейр Алла. / Фото: listverse.com

Библейский факт: надписи Дейр Алла. / Фото: listverse.com

 

Во время Исхода израильтяне прошли через Синайский полуостров и добрались до царств Едома и Моава. В «Числах» есть глава, в которой рассказывается, что царь Моава, обеспокоенный присутствием израильтян, попросил пророка по имени Валаам проклясть народ Израиля. Примерно в 8 км от реки Иордан было раскопано святилище бронзового века, названное Дейр Алла. В святилище нашли древнюю арамейскую надпись, которая действительно содержала пророческое проклятие Валаама. Надпись описывает божественное видение, предвосхищала разрушения и наказание за него «недоброжелательных богов».

7. Плен самаритян


Библейский факт: плен самаритян. / Фото: listverse.com

Библейский факт: плен самаритян. / Фото: listverse.com

 

Самария пала под натиском ассирийцев в 722 г. до н.э. Ассирийские записи утверждают, что король Саргон II захватил 27 290 пленных и отправил их в ссылку в разные местах, находящихся под контролем ассирийцев, в том числе в Халах и Хавор. Это событие подтверждается текстами «Книги Царей», а также некоторыми вещественными доказательствами. В месопотамских раскопках археологи нашли фрагменты керамики, на поверхности которой были написаны имена израильтян.

8. Ассирийское вторжение


Библейский факт: ассирийское вторжение. / Фото: listverse.com

Библейский факт: ассирийское вторжение. / Фото: listverse.com

 

В 701 году до нашей эры ассирийский царь Сеннахирим вторгся в Иудею. Под натиском его армии пали многие города, в том числе Лахиш, который упоминается в «Книге Царей». После осады город был захвачен ассирийцами, и с этим событием полностью согласуются несколько археологических находок. На месте Лахиша археологи обнаружили наконечники стрел, осадные сооружения, шлемы, и цепь, которую защитники использовали против осадного тарана. А на месте древнего ассирийского города Ниневии (Северный Ирак) были найдены рельефы и скульптуры, изображающие захват Лахиша.

9. Конец вавилонского изгнания


Цилиндр Кира  глиняный цилиндр, на котором Кир Великий повелел выбить клинописью список своих побед и милостивых поступков, а также перечисление предков. / Фото: listverse.com

Цилиндр Кира &#151; глиняный цилиндр, на котором Кир Великий повелел выбить клинописью список своих побед и милостивых поступков, а также перечисление предков. / Фото: listverse.com

 

Когда персидский правитель Кир Великий захватил Вавилон в 539 г. до н.э., он приказал освободить евреев и представителей других народностей, которые пребывали в неволе. Этот исторический эпизод описан в «Книге Ездры». Также есть и другие исторические документы, которые описывают политику Кира Великого относительно того, чтобы позволить многим жителям Вавилона вернуться на свою родину. Одним из самых известных подобных документов является Цилиндр Кира - маленький глиняный цилиндр, на котором Кир приказал выбить клинописью список своих побед и милостивых поступков.

10. Дворец Ирода


Библейский факт: дворец Ирода. / Фото: listverse.com

Библейский факт: дворец Ирода. / Фото: listverse.com

 

Следы амбициозных строительных проектов Ирода Великого находят по всей Палестине. То, что сочли остатками дворца царя Ирода, было обнаружено во время раскопок в заброшенном здании в Старом городе Иерусалима, недалеко от башни Давида. Основное значение этой находки заключается в том, что именно в этом месте римский прокуратор Понтий Пилат приговорил Иисуса к смерти.

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