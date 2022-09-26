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Эти вещи нужно обновлять каждый месяц

Эти вещи нужно обновлять каждый месяц

Есть вещи, которые хранить нет смысла и вредно для здоровья. Просто выбрасывай весь этот список в мусор 1 раз в месяц, без раздумий.

1. Ароматизированные спреи для воздуха.

2. Старая зубная щетка.

Эти вещи нужно обновлять каждый месяц

3. Емкость для хранения контактных и цветных линз.

4. Грязные и засоренные фильтры.

Эти вещи нужно обновлять каждый месяц

5. Мочалки и кухонные губки.

6. Доски для резки продуктов.

Эти вещи нужно обновлять каждый месяц

7. Пластиковый гребень для волос.

8. Старые чеки и счета.

9. Простроченные специи и приправы.

Эти вещи нужно обновлять каждый месяц

10. Любая вещь, которой ты не пользовалась в течение года.

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