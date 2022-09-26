Эти вещи нужно обновлять каждый месяц
Есть вещи, которые хранить нет смысла и вредно для здоровья. Просто выбрасывай весь этот список в мусор 1 раз в месяц, без раздумий.
1. Ароматизированные спреи для воздуха.
2. Старая зубная щетка.
3. Емкость для хранения контактных и цветных линз.
4. Грязные и засоренные фильтры.
5. Мочалки и кухонные губки.
6. Доски для резки продуктов.
7. Пластиковый гребень для волос.
8. Старые чеки и счета.
9. Простроченные специи и приправы.
10. Любая вещь, которой ты не пользовалась в течение года.
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