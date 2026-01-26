Биткоин и ещё 7 вещей, которые запрещены в Китае

Топ-8 вещей, которые запрещены в Китае. / Фото: ixbt.com
Жителям Китая приходится соблюдать множество ограничений, которые для других стран покажутся дикими. За их нарушения китайцы могут не только получить штраф, но и попасть за решетку. Вот несколько примеров вещей, которые находятся под запретом китайского правительства.
1. Звезды Голливуда
В КНР запрещены некоторые актеры Голливуда. / Фото: tonkosti.ru
В конце 90-х годах жители Китая узнали о нескольких фильмах, в сюжет которого вошла история о Тибете - это «Кундун», «Семь лет в Тибете». Главные роли сыграли голливудские актеры Брэд Питт, Ричард Гир, Мартин Скорсезе. Однако фильмы пришлись не по нраву китайскому правительству, поскольку была затронута болезненная тема независимости Тибета. Известность главных героев помогла фильмам стать популярными, но только не в Китае. В Поднебесной запретили голливудских актеров, которые в фильме выступали против оккупации религиозного и культурного региона.
2. Биткоин
Биткоин тоже попал под запрет. / Фото: otr-online.ru
А вот в 2018 году китайское правительство официально объявило, что все сайты, которые связаны с биткоином, будут заблокированы. А через пару лет была заблокирована любая информация, которая имеет отношение к криптовалюте. Также были ликвидированы все бизнесы, построенные на блокчейн-активностях. А связано это с тем, что все виртуальные валюты подвергают большой опасности любую финансовую деятельность, а значит, активы жителей Китая.
3. Герой мультфильмов Винни-Пух
И даже невинный герой мультфильмов Винни-Пух в Китае попал под запрет. Оказывается, этот милый медвежонок попал в мем, в котором высмеивается китайские представители КНР и Японии. Правительству не понравилось сравнение с героями мультфильмов, и персонаж запретили на всех китайских платформах. В Китае с изображением Винни-Пуха невозможно найти ни принта на одежде, ни книжек, ни игрушек.
4. Фильмы 18+
Фильмы для взрослых - запрещенный для просмотра материал в Китае. / Фото: globaltimes.cn
С начала 50-х годов в Китае было принято решение о запрете фильмов для взрослых. Также под запрет попали книги, журналы и прочие вещи, на которых могут быть изображены половые акты. Однако в 2005 году один из предпринимателей решил нарушить закон и создал сайт для просмотра роликов соответствующего характера. А вскоре его приговорили к тюремному заключению, причем, пожизненному!
5. Цветы жасмина
В Китае вот уже 10 лет нет жасмина. / Фото: ozon.ru
В КНР чай из жасмина уже давно не в моде. Его не найти на полках магазинов, а все потому что в 2011 году произошла революция, которую прозвали «Жасминовой». Революция началась после ухода президента Туниса — активисты КНР начали выходить в знак протеста с цветами жасмина. Они настраивали всех мирных жителей против правительства и тогда власти Китая приказали уничтожить все кусты жасмина. И вот уже лет 10 растения нет в Китае.
6. Выражение «Я против»
Китайцы обязаны соглашаться с законами правительства. / Фото: masterok.livejournal.com
Жителей Китая воспитывают так, чтобы все были согласны. Самая популярная фраза «Я за!», а такие выражения как «Я против», «Не согласен» просто запрещены к употреблению. А если в Сети появляются подобные высказывания в комментариях, то их блокирую модераторы.
Строгая цензура направлена на поддержания стабильности власти. Китайские политические компании внимательно следят за информацией и общественным мнением. И если появляется угроза, то чтобы не нарушить гармонию в обществе, протестанты могут понести наказание.
7. Реинкарнация
Реинкарнация в КНР находится под запретом. / Фото: gochina.ru
В Ките находятся под контролем правительства даже Далай-лама. И если какой-нибудь буддийский монах захочет переродиться, то он должен спросить разрешение у властей. И тогда они будут иметь в виду, где родится новый духовный лидер. В 2007 году даже был подписан указ о запрете реинкарнации без разрешения китайских властей. Примечательно, что запрет касается не самой веры, и именно физической трансформации. Таким образом, даже перерождение в КНР теперь находится под контролем государства.
8. Ксеноцентрические сооружения
Теперь сооружения в Китае не должныбыть выше 500 метров. / Фото: russian.cgtn.com
В 2016 году в Китае вышел новый закон о строительстве зданий. Политические деятели запретили возводить ксеноцентричные сооружения. Они посчитали, что их достаточно в стране. Больше никаких сложногабаритных и порочащих культуру строений. Теперь китайски архитекторы должны возводить здания с соблюдением правил конструктивизма, а также без ориентирования на чужие культуры. Такое правило было введено для того, чтобы Китаю вернуть китайских дух архитектуры и сделать строения более безопасными. Согласно новым правилам, здания вышел 500 метров больше возводить нельзя. Новая китайская архитектура должна стать экономичной и радовать жителей приятным видом.
