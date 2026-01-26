Биткоин и ещё 7 вещей, которые запрещены в Китае

Топ-8 вещей, которые запрещены в Китае. / Фото: ixbt.com

1. Звезды Голливуда

В КНР запрещены некоторые актеры Голливуда. / Фото: tonkosti.ru

2. Биткоин

Биткоин тоже попал под запрет. / Фото: otr-online.ru

3. Герой мультфильмов Винни-Пух

Винни-Пух - запрещенный герой в Китае./ Фото: media.2x2tv.ru

4. Фильмы 18+

Фильмы для взрослых - запрещенный для просмотра материал в Китае. / Фото: globaltimes.cn

5. Цветы жасмина

В Китае вот уже 10 лет нет жасмина. / Фото: ozon.ru

6. Выражение «Я против»

Китайцы обязаны соглашаться с законами правительства. / Фото: masterok.livejournal.com

7. Реинкарнация

Реинкарнация в КНР находится под запретом. / Фото: gochina.ru

8. Ксеноцентрические сооружения

Теперь сооружения в Китае не должныбыть выше 500 метров. / Фото: russian.cgtn.com