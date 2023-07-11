Чипсы из картофеля и без усилителей вкуса: как появились продукты быстрого питания в СССР

Кто стал основоположником

Продукты быстрого приготовления появились благодаря Папанину И.Д. / Фото: 100.iz.ru

Продукты быстрого приготовления были обогащены витаминами / Фото: www.fakeproject.com

1. Суп

Хозяйкам сухие супы пришлись по вкусу / Фото: yablor.ru

2. Сухие завтраки

Сухие завтраки оценили далеко не все советские покупатели / Фото: obratnosssr.ru

3. Чипсы

Советские чипсы изготавливались из картофеля и без глутамата / Фото: m.fishki.net

4. Кубики

Быстро и сытно поесть можно с помощью бульонных кубиков / Фото: crafta.ua