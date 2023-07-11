Чипсы из картофеля и без усилителей вкуса: как появились продукты быстрого питания в СССР

Пожалуй, нет ни одного человека в мире, который бы хоть раз за свою жизнь не попробовал всевозможные анакомы, дошираки, чипсы и другую ерунду – вредную, но очень вкусную. В Советском Союзе подобные продукты питания тоже были, но отличались они хорошим качеством. В их составе находились только натуральные продукты, а химические вещества не добавлялись.
Кто стал основоположником
Продукты быстрого приготовления появились благодаря Папанину И.Д. / Фото: 100.iz.ru
Многие советские люди в свое время читали книгу Папанина «Лед и пламень». Но, пожалуй, только некоторые осведомлены, что именно благодаря автору этого произведения появились первые в государстве концентраты быстрого приготовления. Происходило это в 30-х годах.
Продукты быстрого приготовления были обогащены витаминами / Фото: www.fakeproject.com
Задачей было изобрести специальные продукты питания для экспедиции, чтобы ее участники могли на протяжении всего пути употреблять это в пищу. Естественно, продукт должен был содержать в себе минимум воды, быть сытным, вкусным и полезным. Задание успешно выполнили. Появились специальные кубики, которые в течение двух-трех минут превращались в различные экстракты, шницель, сухарики с мясным вкусом и прочее.
Пища быстрого приготовления, как бы странно это ни звучало, в СССР обладала не только отличными вкусовыми качествами, но и приносила пользу организму. В состав входил комплекс витаминов, необходимых для здоровья человека.
1. Суп
Хозяйкам сухие супы пришлись по вкусу / Фото: yablor.ru
Особенно популярным в советские времена был суп с красивыми звездочками. Особенно его любили дети. Были и другие варианты супов – гороховый, харчо и даже борщ. Многие хозяйки «модернизировали» блюда быстрого приготовления, добавляя в них колбасу, картошку, зелень.
2. Сухие завтраки
Сухие завтраки оценили далеко не все советские покупатели / Фото: obratnosssr.ru
В каждом современном супермаркете отведены целые полки под всевозможные завтраки быстрого приготовления. На выбор предлагаются шоколадные шарики и подушечки, хлопья и прочие товары. Все это было и в СССР. Только у руководства государства так и не получилось приучить народ к употреблению таких завтраков. Конечно, были и такие, кто с удовольствием их ел, но основная масса людей питалась домашней пищей.
Но были и такие продукты, от которых никто не отказывался. Их очень любили дети и взрослые – очень сладкая, вкусная, воздушная кукуруза, которая просто таяла во рту.
3. Чипсы
Советские чипсы изготавливались из картофеля и без глутамата / Фото: m.fishki.net
В конце шестьдесят пятого года началось производство чипсов, срок годности которых со дня выпуска составлял тридцать дней. Эти чипсы кардинально отличались от того, что предлагают производители в настоящее время. В состав входили только картофель и соль. Не было никаких добавок в виде специй и усилителей вкуса.
4. Кубики
Быстро и сытно поесть можно с помощью бульонных кубиков / Фото: crafta.ua
Рассказывать о них можно долго и много. Только самое основное, что следует знать – это область их применения. Обычно люди употребляли этот продукт быстрого приготовления, когда находились в длительных экспедициях, плавании, перелетах. Так им удавалось в экстремальных условиях вкусно и быстро поесть.
В обыденной жизни советские хозяюшки никогда их не добавляли во время приготовления блюд. Как ни крути, а бульон на кости гораздо вкуснее и сытнее.
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