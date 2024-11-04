«А кто это у нас тут такой мертвенький?» или самые необычные места, в которых находили трупы

Как говорится, тот, кто ищет, тот всегда находит, правда, временами совсем не то, что ищет, а временами лучше бы и совсем не находил. К примеру, буквально меньше года тому назад Интернет взорвала забавная и одновременно печальная история о девушке, которая полезла на пустырь искать виртуального покемона, а нашла вполне себе настоящий и не виртуальный труп.
Сегодня мы расскажем вам о самых необычных и странных местах, в которых обычным ничего не подозревающим обывателям приходилось наткнуться на далеко необычные «находки» без признаков жизни.
Ложка дегтя
Вот только не в бочке меда, а в бочке щелочи, да и совсем не дегтя, а кое-чего органического и куда более пугающего. Этот неординарный способ избавляться от неугодных бизнесменов широко использовала одна бандитская группировка, которая активно орудовала в Чехии в лихие девяностые. Бандитам удавалось держать в страхе многих представителей малого и среднего бизнеса, так как те, кто отказывался платить «дань» группировке, бесследно исчезали с лица земли. Печальная судьба людей, отказавшихся платить рэкетирам свои кровно заработанные деньги, выяснилась совершенно случайно, когда к берегу реки прибило несколько металлических бочек, заполненных щелочью. Как оказалось, тела своих застреленных или забитых до смерти жертв бандиты укладывали в металлические бочки с крепким щелочным раствором и по ночам выбрасывали в воду с дамбы.
Ближе к небу
Помимо свежего воздуха и умопомрачительных пейзажей заснеженные горные склоны часто таят в себе немало опасностей. Поэтому совсем неудивительно, что время от времени невезучим альпинистам и любителям горного туризма приходится натыкаться на останки своих менее удачливых коллег. Однако та история, о которой мы сейчас расскажем, никак не вписывается в отлаженную схему «пошел в поход, поскользнулся на льду, упал, разбил голову, здравствуй, небо».
В1995 году высоко в горах штата Аризона альпинисты обнаружили нечто, из ряда вон выходящее. Труп женщины, которая очевидно скончалась от переохлаждения, лежал высоко на горном склоне, а внутри нее эксперты обнаружили хорошо сформировавшийся скелет ребенка, что однозначно указывало на то, что в момент смерти девушка находилась на позднем сроке беременности. Личность погибшей, а также причину, по которой она решила отправиться в опасный горный поход незадолго до родов, либо по которой неизвестный убийца или убийцы решили избавиться от тела, спрятав его высоко в горах, так и не удалось установить.
Внештатная ситуация
В 1987 году на одной из бумажных фабрик в штате Вашингтон произошла, цитируя отчет начальника смены, «внештатная ситуация, которая отрицательно сказалась на продуктивности трудового процесса и препятствовала своевременному завершению работ по техническому обслуживанию парового котла». Если вам кажется, что речь здесь идет об обычной мелкой поломке, то вы глубоко ошибаетесь. Сложно представить, какой шок пришлось пережить рабочему, которому пришлось спуститься в дымоход одного из паровых котлов для планового ремонта, но вместо обычной грязи и сажи его глазам предстало закопченное мертвое тело. Из-за сильных повреждений экспертам так и не удалось установить личность погибшего, но, да, рабочий процесс в тот день явно оказался непродуктивным.
Смерть в вентиляции
В-первых, грабить магазины – это нехорошо. Во-вторых, если уж вы решили посреди ночи вломиться в закрытый магазин с целью ограбления, будьте добры побеспокоиться о том, чтобы не застрять в вентиляции системы кондиционирования воздуха, и особенно о том, чтобы не умереть там. Надо полагать, работники одного небольшого хозяйственного магазина в Северной Каролине, которые одним чудесным утром 2013 года пришли на работу и обнаружили, что в вентиляции застряло мертвое разлагающееся тело незадачливого грабителя, предпочли бы скорее расстаться с несколькими сотнями долларов, которые остались в кассе на ночь, чем потом целую неделю пытаться вытравить из помещения неприятный запах гниющей плоти.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии