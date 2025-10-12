6 государств, где доходы от газа и нефти получают не олигархи, а обычные люди

С нами не соскучишься!







Одной из самых богатых на природные ресурсы стран мира является Россия. Только прибыль от продажи газа и нефти здесь распределяется за определенными лицами и это далеко не обычные граждане страны. Но есть страны , в которых распределение доходов этой категории происходит несколько иначе.

Прибыль от продажи газа и нефти в России распределяется за определенными лицами и это далеко не обычные граждане страны / Фото: wognews.net

Есть страны, в которых распределение доходов от нефти и газа происходит в пользу их граждан / Фото: hochyvseznat.ru







делать вклад в улучшение жизненных условий и благосостояния населения;











выплачивать их гражданам своей страны напрямую.



1. Аляска (Соединенные Штаты Америки)

На Аляске был сформирован специальный «Парламентский фонд штата Аляски» / Фото: kartinkin.com

2. Ливия

В Ливии до 2011 года у граждан существовало множество привилегий / Фото: salvophoto.com







все без исключения граждане каждый год получали 1 000 долларов;















ежемесячный доход безработных граждан составлял 730 долларов;















выплата при рождении ребенка (единоразовая) составляла 7 000 долларов;















свадьба и жилплощадь в рамках пособия вновь образовавшейся семье – 64 000 долларов;











единоразовая выплата в случае открытия бизнеса составляла 20 000 долларов.



3. Объединенные Арабские Эмираты

ОАЭ является одной из наиболее богатых в мире стран, ее граждане финансово не ущемлены ни в чем / Фото: xo.ua







ежемесячная пенсия (и это минимальная) составляет 80 процентов от дохода человека с его последнего рабочего места или 2 780 долларов;















помощь молодой семье заключается в предоставление участка земли с домом и 20 000 долларов;















разовая выплата при рождении ребенка составляет 150 тысяч долларов;











около 90 процентов оплаты за услуги ЖКХ взяло на себя государство.



4. Кувейт

Кувейт, являясь одним из крупнейших нефтяных экспортеров, тоже не оставляет свое население без дохода и привилегий / Фото: yablor.ru







студенты получают стипендию в размере 2000 долларов независимо от места обучения и не только в собственной стране;















минимальная пенсия граждан – 3 000 долларов;















домохозяйки и несовершеннолетние каждый месяц получают 300 и 170 долларов соответственно;











на каждого без исключения ребенка открывается в банке накопительный счет.



5. Саудовская Аравия

Саудовская Аравия лидирует на рынке нефтедобычи, от чего выигрывают и ее граждане / Фото: meteors.ru







размер пособия на ребенка в стране составляет 10 000-70 000 долларов;















при открытии собственного бизнеса выплата составляет 80 000 долларов;















молодой семье оказывается материальная помощь в сумме 64 000 долларов;















бесплатные медицина и некоторые лекарственные препараты;















жилищно-коммунальные услуги бесплатные;











при покупке машины до половины ее стоимости возвращается государством, бензин недорогой.



6. Норвегия

В Норвегии население тоже не оставляют без внимания, заботы и поддержки / Фото: fotostrana.ru