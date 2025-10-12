6 государств, где доходы от газа и нефти получают не олигархи, а обычные люди

Одной из самых богатых на природные ресурсы стран мира является Россия. Только прибыль от продажи газа и нефти здесь распределяется за определенными лицами и это далеко не обычные граждане страны. Но есть страны, в которых распределение доходов этой категории происходит несколько иначе.
Прибыль от продажи газа и нефти в России распределяется за определенными лицами и это далеко не обычные граждане страны / Фото: wognews.
Есть страны, в которых распределение доходов от нефти и газа происходит в пользу их граждан / Фото: hochyvseznat.ru
Вообще стоит понимать, что государство этими средствами может распорядиться одним из следующих способов:
-
- делать вклад в улучшение жизненных условий и благосостояния населения;
- выплачивать их гражданам своей страны напрямую.
1. Аляска (Соединенные Штаты Америки)
На Аляске был сформирован специальный «Парламентский фонд штата Аляски» / Фото: kartinkin.com
В Конституцию Аляски в 1976 г. были внесены изменения. Согласно данной поправке, население было наделено правом получать доход от реализации добытой здесь нефти. Был сформирован специальный «Парламентский фонд штата Аляски». Именно сюда и уходят 25 процентов полученной прибыли. 50 процентов от данной суммы распределяется между населением, независимо от его возраста. В среднем за последние два десятка лет годовая выплата на одного человека равна от 1500 до 1600 долларов.
2. Ливия
В Ливии до 2011 года у граждан существовало множество привилегий / Фото: salvophoto.com
Имеется в виду Ливия до 2011 г., когда возглавлял государство Муаммар Каддафи. В этот период времени происходило следующее:
-
- все без исключения граждане каждый год получали 1 000 долларов;
-
- ежемесячный доход безработных граждан составлял 730 долларов;
-
- выплата при рождении ребенка (единоразовая) составляла 7 000 долларов;
-
- свадьба и жилплощадь в рамках пособия вновь образовавшейся семье – 64 000 долларов;
- единоразовая выплата в случае открытия бизнеса составляла 20 000 долларов.
Плюс к этому здесь существовали и другие привилегии, например, хорошие условия кредитования. В рамках ипотеки процентная ставка 0%. Образование и медицинские услуги, причем и за пределами страны, оплачивались государством. В случае приобретения автомобиля, человеку возвращали половину его стоимости. Цена одного литра бензина была всего четырнадцать центов.
3. Объединенные Арабские Эмираты
ОАЭ является одной из наиболее богатых в мире стран, ее граждане финансово не ущемлены ни в чем / Фото: xo.ua
ОАЭ является одной из наиболее богатых в мире стран. Граждане ее действительно финансово не ущемлены ни в чем:
-
- ежемесячная пенсия (и это минимальная) составляет 80 процентов от дохода человека с его последнего рабочего места или 2 780 долларов;
-
- помощь молодой семье заключается в предоставление участка земли с домом и 20 000 долларов;
-
- разовая выплата при рождении ребенка составляет 150 тысяч долларов;
- около 90 процентов оплаты за услуги ЖКХ взяло на себя государство.
Плюс к этому население стабильно получает выплаты от реализации природных ресурсов. Бесплатные и образование с медициной, даже тогда, когда человек учится или лечится в другой стране. Гражданин другой страны, чтобы открыть свой бизнес в ОАЭ, обязан взять кого-то из местных себе в партнеры. Именно он и будет владельцем 51 акций. Государство полностью поддерживает своих граждан. Права у мужчин и женщин на работу и получение заработной платы здесь одинаковы.
4. Кувейт
Кувейт, являясь одним из крупнейших нефтяных экспортеров, тоже не оставляет свое население без дохода и привилегий / Фото: yablor.ru
Это государство, являясь одним из крупнейших нефтяных экспортеров, тоже не оставляет свое население без дохода и привилегий:
-
- студенты получают стипендию в размере 2000 долларов независимо от места обучения и не только в собственной стране;
-
- минимальная пенсия граждан – 3 000 долларов;
-
- домохозяйки и несовершеннолетние каждый месяц получают 300 и 170 долларов соответственно;
- на каждого без исключения ребенка открывается в банке накопительный счет.
В придачу к этому при приобретении жилья выдается беспроцентный кредит, медицина, как и образование, бесплатная. Ну и бонус – при росте цен на нефть долги людям частично списывают.
5. Саудовская Аравия
Саудовская Аравия лидирует на рынке нефтедобычи, от чего выигрывают и ее граждане / Фото: meteors.ru
Государство лидирует на рынке нефтедобычи, от чего выигрывают и его граждане:
-
- размер пособия на ребенка в стране составляет 10 000-70 000 долларов;
-
- при открытии собственного бизнеса выплата составляет 80 000 долларов;
-
- молодой семье оказывается материальная помощь в сумме 64 000 долларов;
-
- бесплатные медицина и некоторые лекарственные препараты;
-
- жилищно-коммунальные услуги бесплатные;
- при покупке машины до половины ее стоимости возвращается государством, бензин недорогой.
6. Норвегия
В Норвегии население тоже не оставляют без внимания, заботы и поддержки / Фото: fotostrana.ru
В этом государстве население тоже не оставляют без внимания, заботы и поддержки. У всех граждан есть отдельный счет, на который зачисляются деньги от продажи природных ресурсов. Каждый год на счет переводится в среднем 4 300 долларов.
