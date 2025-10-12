С нами не соску...
6 государств, где доходы от газа и нефти получают не олигархи, а обычные люди




Одной из самых богатых на природные ресурсы стран мира является Россия. Только прибыль от продажи газа и нефти здесь распределяется за определенными лицами и это далеко не обычные граждане страны. Но есть страны, в которых распределение доходов этой категории происходит несколько иначе.


Прибыль от продажи газа и нефти в России распределяется за определенными лицами и это далеко не обычные граждане страны / Фото: wognews.net

Прибыль от продажи газа и нефти в России распределяется за определенными лицами и это далеко не обычные граждане страны / Фото: wognews.net
net

 
Есть страны, в которых распределение доходов от нефти и газа происходит в пользу их граждан / Фото: hochyvseznat.ru

Есть страны, в которых распределение доходов от нефти и газа происходит в пользу их граждан / Фото: hochyvseznat.ru


 

Вообще стоит понимать, что государство этими средствами может распорядиться одним из следующих способов:



    • делать вклад в улучшение жизненных условий и благосостояния населения;




 

  • выплачивать их гражданам своей страны напрямую.


 

1. Аляска (Соединенные Штаты Америки)


На Аляске был сформирован специальный «Парламентский фонд штата Аляски» / Фото: kartinkin.com

На Аляске был сформирован специальный «Парламентский фонд штата Аляски» / Фото: kartinkin.com

 

В Конституцию Аляски в 1976 г. были внесены изменения. Согласно данной поправке, население было наделено правом получать доход от реализации добытой здесь нефти. Был сформирован специальный «Парламентский фонд штата Аляски». Именно сюда и уходят 25 процентов полученной прибыли. 50 процентов от данной суммы распределяется между населением, независимо от его возраста. В среднем за последние два десятка лет годовая выплата на одного человека равна от 1500 до 1600 долларов.

2. Ливия


В Ливии до 2011 года у граждан существовало множество привилегий / Фото: salvophoto.com

В Ливии до 2011 года у граждан существовало множество привилегий / Фото: salvophoto.com


 

Имеется в виду Ливия до 2011 г., когда возглавлял государство Муаммар Каддафи. В этот период времени происходило следующее:



    • все без исключения граждане каждый год получали 1 000 долларов;




 



    • ежемесячный доход безработных граждан составлял 730 долларов;




 



    • выплата при рождении ребенка (единоразовая) составляла 7 000 долларов;




 



    • свадьба и жилплощадь в рамках пособия вновь образовавшейся семье – 64 000 долларов;




 

  • единоразовая выплата в случае открытия бизнеса составляла 20 000 долларов.


Плюс к этому здесь существовали и другие привилегии, например, хорошие условия кредитования. В рамках ипотеки процентная ставка 0%. Образование и медицинские услуги, причем и за пределами страны, оплачивались государством. В случае приобретения автомобиля, человеку возвращали половину его стоимости. Цена одного литра бензина была всего четырнадцать центов.

3. Объединенные Арабские Эмираты


ОАЭ является одной из наиболее богатых в мире стран, ее граждане финансово не ущемлены ни в чем / Фото: xo.ua

ОАЭ является одной из наиболее богатых в мире стран, ее граждане финансово не ущемлены ни в чем / Фото: xo.ua

 

ОАЭ является одной из наиболее богатых в мире стран. Граждане ее действительно финансово не ущемлены ни в чем:



    • ежемесячная пенсия (и это минимальная) составляет 80 процентов от дохода человека с его последнего рабочего места или 2 780 долларов;




 



    • помощь молодой семье заключается в предоставление участка земли с домом и 20 000 долларов;




 



    • разовая выплата при рождении ребенка составляет 150 тысяч долларов;




 

  • около 90 процентов оплаты за услуги ЖКХ взяло на себя государство.


Плюс к этому население стабильно получает выплаты от реализации природных ресурсов. Бесплатные и образование с медициной, даже тогда, когда человек учится или лечится в другой стране. Гражданин другой страны, чтобы открыть свой бизнес в ОАЭ, обязан взять кого-то из местных себе в партнеры. Именно он и будет владельцем 51 акций. Государство полностью поддерживает своих граждан. Права у мужчин и женщин на работу и получение заработной платы здесь одинаковы.

4. Кувейт


Кувейт, являясь одним из крупнейших нефтяных экспортеров, тоже не оставляет свое население без дохода и привилегий / Фото: yablor.ru

Кувейт, являясь одним из крупнейших нефтяных экспортеров, тоже не оставляет свое население без дохода и привилегий / Фото: yablor.ru

 

Это государство, являясь одним из крупнейших нефтяных экспортеров, тоже не оставляет свое население без дохода и привилегий:



    • студенты получают стипендию в размере 2000 долларов независимо от места обучения и не только в собственной стране;




 



    • минимальная пенсия граждан – 3 000 долларов;




 



    • домохозяйки и несовершеннолетние каждый месяц получают 300 и 170 долларов соответственно;




 

  • на каждого без исключения ребенка открывается в банке накопительный счет.


В придачу к этому при приобретении жилья выдается беспроцентный кредит, медицина, как и образование, бесплатная. Ну и бонус – при росте цен на нефть долги людям частично списывают.

5. Саудовская Аравия


Саудовская Аравия лидирует на рынке нефтедобычи, от чего выигрывают и ее граждане / Фото: meteors.ru

Саудовская Аравия лидирует на рынке нефтедобычи, от чего выигрывают и ее граждане / Фото: meteors.ru

 

Государство лидирует на рынке нефтедобычи, от чего выигрывают и его граждане:



    • размер пособия на ребенка в стране составляет 10 000-70 000 долларов;




 



    • при открытии собственного бизнеса выплата составляет 80 000 долларов;




 



    • молодой семье оказывается материальная помощь в сумме 64 000 долларов;




 



    • бесплатные медицина и некоторые лекарственные препараты;




 



    • жилищно-коммунальные услуги бесплатные;




 

  • при покупке машины до половины ее стоимости возвращается государством, бензин недорогой.


 

6. Норвегия


В Норвегии население тоже не оставляют без внимания, заботы и поддержки / Фото: fotostrana.ru

В Норвегии население тоже не оставляют без внимания, заботы и поддержки / Фото: fotostrana.ru

 

В этом государстве население тоже не оставляют без внимания, заботы и поддержки. У всех граждан есть отдельный счет, на который зачисляются деньги от продажи природных ресурсов. Каждый год на счет переводится в среднем 4 300 долларов.

