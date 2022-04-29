Стеклянный дом в скале для настоящего супер-злодея

Дом Casa Brutale.
Этот концептуальный дом не уступит секретному логову настоящего супер-злодея. И уже очень скоро один такой дом появится на территории Ливии. Заказал строительство этого шедевра некий миллиардер.
Бетон и стекло.
Представьте на минуточку, что вы стали супер-злодеем и подумайте, что же является неотъемлемым атрибутом любого такого персонажа? Правильно, тайное убежище. Совсем недавно была представлена концепция жилого дома в отвесной скале. Проект получил название Casa Brutale и был разработан группой архитекторов из Греции и Нидерландов. Долгое время проект оставался исключительно концептуальным, однако позже стало известно о том, что миллиардер, пожелавший остаться не названным, заказал себе строительство точно такого же дома.
Бассейн вместо потолка.
Несмотря на всю анонимность, создатели все же рассказали некоторые подробности, касательно проекта. Дом Casa Brutale будет построен где-то в Ливии, вместе с подходящим для реализации концепта ландшафтом. Располагаться жилье будет на высоте около 1 800 метров над уровнем моря. Проект обойдется его будущему владельцу в 2.5 млн американских долларов, а строительство продлиться до конца 2018 года.
Прямо в скале.
Дом будет построен из бетона. Многие элементы интерьера в Casa Brutale также будут бетонными. Почти полностью задание будет находиться в скале. Спуститься в дом можно будет по лестнице или на лифте. В жилье предусмотрено несколько этажей-полок. Крыша дома – огромный стеклянный бассейн с водой. Предполагается, что при падении солнечных лучей такая крыша будет создавать множество красочных бликов. В доме также предусмотрено огромное панорамное окно. Заказчик Casa Brutale хочет, чтобы дом был построен с видом на море, как и представлено в концепции архитекторов.
С видом на море.
По словам создателей Casa Brutale, в данный момент они продолжают работу над поиском еще ряда необходимых для реализации проекта, инженерных решений. В частности речь идет о системе, которая позволила бы защитить потолок-бассейн от возможных землетрясений.
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