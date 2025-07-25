Скандальная биография основателя Рима
История основания Рима известна до мельчайших деталей, только является она настолько скандальной и дурнопахнущей, что современные историки предпочитают об этомa сильно не распространяться…
В большинстве учебников истории об основании Древнего Рима упоминается весьма кратко - сообщается про братьев Ромула и Рема, которых по легенде вскормила волчица, и которые основали город на семи холмах - и на этом всё, больше никаких подробностей.информации. Как раз наоборот, история основания Рима известна, так сказать, до мельчайших деталей, только вот является она настолько скандальной, что современные историки предпочитают об этом умалчивать. Зато историки древние, жившие в ином моральном измерении, совершенно не стеснялись, и рубили правду-матку как она есть. Наиболее внятный и подробный рассказ об основании Рима и о его основателе, базирующийся на компиляции множества древних источников, мы находим у выдающегося античного историка Плутарха, в фундаментальном труде «Сравнительные жизнеописания» (глава «Ромул»). История появления на свет младенца Ромула, ставшего основателем и первым правителем Рима, а также его брата-близнеца Рема, является довольно двусмысленной и пикантной. В мелком италийском городке Альба некая Сильвия, жрица-весталка, которой по всем канонам надлежало быть девственницей, нарушила данное правило, забеременела неизвестно от кого, и родила двоих братьев-близнецов. Царь Альбы и одновременно дядя Сильвии, некто Амулий, был этим очень сильно разгневан, и приказал своему слуге утопить младенцев.подхватила лоханку и отнесла её на тихое и ровное место, недалеко от которого и был впоследствии основан Древний Рим. Согласно красивой легенде, младенцев вскормили волчица и дятел, благодаря чему они не погибли, и выжили. В Риме даже был установлен памятник волчице, вскормившей младенцев, и во многих учебниках истории этот памятник показан в иллюстрациях. При этом памятник дятлу древние римляне поставить почему-то забыли. Хотелось пошутить, что «дятел может обидеться», однако на самом деле вовсе не смешно. Дело в том, что Плутарх развенчивает эту красивую легенду. В действительности мальчиков нашёл и подобрал свинопас Амулия по имени Фаустул, а вскормила их жена Фаустула по имени Акка Ларентия, которая по профессии была … проституткой! Как пишет Плутарх, «в сторону чистой сказки повернула предание двусмысленность имени кормилицы. «Лупа» по-латыни и самка волка, и женщина, занимающаяся ремеслом блудницы, но как раз такою женщиной и была жена Фаустула, по имени Акка Ларентия, выкормившая мальчиков». Добавим также, что «публичный дом» по-латыни - «lupanarium». Ну а про выражение «hominum homini lupus est» («человек человеку - волк») не слышал наверно только ленивый. Почему в латинском языке «волк», «волчица», «проститутка» («блудница») и «публичный дом» являются однокоренными словами - науке неизвестно, но факт есть факт. Естественно, в идеологических целях правящим кругам Римской республики и Римской империи правдивая история с кормилицей-проституткой и её мужем-свинопасом была не выгодна, и они заменили её сказочной легендой про волчицу и дятла. Итак, братья-близнецы, названные Ромулом и Ремом, выросли в семье свинопаса Фаустула и проститутки Акки Ларентии, и сначала казались вполне приличными молодыми людьми. По словам Плутарха, повзрослевшие Ромул и Рем первое время «вели жизнь, приличествующую свободным людям, считая, однако, что свобода - это не праздность, не безделье, а гимнастические упражнения, охота, состязания в беге, борьба с разбойниками, ловля воров, защита обиженных». Однако затем в головах Ромула и Рема произошло какое-то замыкание, и их самих завернуло на преступную дорогу. Сначала, подравшись с царскими пастухами, Ромул и Рем «завладели большой добычей», а затем «начали собирать вокруг себя и принимать в товарищи множество неимущих и рабов, внушая им дерзкие и мятежные мысли». Иными словами и в современной терминологии, Ромул и Рем создали организованную преступную группировку (ОПГ). Затем они подняли вооружённый мятеж, свергли и убили царя Амулия (то есть, своего двоюродного деда, который приказал утопить их после рождения). Однако «жители Альбы не желали ни смешиваться с беглыми рабами, ни предоставлять им права гражданства», поэтому Ромулу и Рему пришлось вместе со своей бандой уйти из города, и основать город собственный - тот самый Древний Рим, ставший впоследствии таким знаменитым. Ромул и Рем Город изначально позиционировался именно как убежище для беглых преступников - как пишет Плутарх, «в этом убежище они укрывали всех подряд, не выдавая ни раба его господину, ни должника заимодавцу, ни убийцу властям, и говорили, что всем обеспечивают неприкосновенность... Поэтому город быстро разросся». Специфика разбойничьей шайки такова, что между её участниками постоянно происходят конфликты и драки (как правило, из-за раздела добычи), и бандитские главари Ромул и Рем не стали исключением - уже при закладке города Ромул и Рем поссорились (из-за жульничества Ромула), и Ромул убил своего брата Рема. В ходе драки был также убит воспитатель обоих братьев Фаустул, но кто конкретно его убил - Ромул, Рем, или кто-то из их приближённых, из книги Плутарха не понятно. После убийства брата Ромул объявил себя царём, а город назвал в честь себя любимого (Рим по-латыни «Roma»). В специфическом мужском коллективе, коим являлась поселившаяся в Риме банда беглых преступников, не было женщин, а секса хотелось всем. Поэтому Ромул организовал целую спецоперацию по снабжению мужиков бабами. Невдалеке от Рима жило в нескольких деревнях племя сабинян, и Ромул пригласил их в Рим на праздник. Сабиняне, которым наверно следовало бы догадаться, что бандиты с добрыми намерениями в гости не приглашают, явились с жёнами и детьми, стали праздновать, и напраздновались до полной потери бдительности. После этого по сигналу Ромула римляне напали на сабинян и захватили в плен множество девушек, на которых насильно женились (то есть фактически их изнасиловали, а в качестве «компенсации морального вреда» или «компенсации за потерю девственности» вступили после изнасилования в законный брак). Сбежавшие с перепугу сабиняне затем пошли войной на Рим, чтобы вернуть похищенных дочерей, война продолжалась очень долго, пока наконец римляне и сабиняне, ставшие своеобразными родственниками, а точнее - свойственниками (т.к. римляне были женаты на похищенных сабинянках), не примирились, причём на таких условиях, что сабинянский царь Татий стал вторым римским царём - соправителем Ромула. Однако делиться с кем-то властью для Ромула было в тягость, и вскоре Татий был убит при не совсем ясных обстоятельствах, причём Ромул отпустил убийц на все четыре стороны, что давало основание подозревать, что заказчиком убийства был именно он. Как видим, убийство конкурента в борьбе за власть - что Рема, что Татия, для Ромула было абсолютно естественным поступком. Затем Плутарх долго и старательно описывает, как Ромул воевал с многочисленными соседями, как нападал на их города и деревни и подчинял своей власти. Римляне так увлеклись войной, что продолжали воевать и при всех последующих правителях после Ромула, и не могли остановиться более тысячи лет, постоянно нападая на другие народы, пока их самих не обломали и не покорили германские варвары. Фактически, всю свою историю Древний Рим оставался разросшейся до невероятных размеров бандой преступников, терроризировавшей своих соседей. Вся древнеримская история - это бесконечные войны, захваты чужих богатств и чужих территорий, не прекращавшиеся до последних веков существования Римской империи. А что касается самого Ромула, жизнь свою закончил он весьма загадочно. В один прекрасный день Ромул попросту … исчез! Был человек - и нету, будто бы испарился. Исчез не просто какой-то гражданин, а глава государства. Причина его загадочного исчезновения такова: Чем больше Ромул правил Римом, тем деспотичнее он становился, и если на первоначальном этапе он делил власть с группой старых соратников - патрициев, считавшихся лучшими и первыми гражданами, и образовавших Сенат, то впоследствии он просто отдавал сенаторам приказания. Как пишет Плутарх, “не справляясь с мнением и желанием сенаторов” - вот тут он, по-видимому оскорбил и унизил их до последней степени! И поэтому когда вскоре он внезапно исчез, подозрения и наветы пали на сенат... Некоторые предполагали, что сенаторы набросились на него в храме Вулкана, убили и, рассекши тело, вынесли по частям, пряча ношу за пазухой. Патриции попытались пресечь эти слухи - «первые граждане запретили углубляться в розыски и проявлять чрезмерное любопытство, но приказали всем чтить Ромула и поклоняться ему, ибо он-де вознесен к богам и отныне будет для римлян благосклонным богом, как прежде был добрым царем. Большинство поверило этому и радостно разошлось, с надеждою творя молитвы, - большинство, но не все: иные, придирчиво и пристрастно исследуя дело, не давали патрициям покоя и обвиняли их в том, что они, убив царя собственными руками, морочат народ глупыми баснями». Тогда один патриций по имени Юлий Прокул поклялся перед народом, что он лично встретил Ромула после исчезновения, и Ромул заявил ему, что он вознёсся на небеса и теперь он будет божеством по имени Квирин, милостивым к римлянам. Народ в эту сказку почему-то поверил, и перестал доставать патрициев неудобными вопросами, куда они девали Ромула. Итак, основателя и первого главу древнеримского государства убили соратники из его ближайшего окружения, труп расчленили и спрятали, а для народа придумали нечто вроде сказочки «про белого бычка» - дескать, наш любимый и мудрый вождь вознёсся на небо. И «пипл», как говорится, «схавал». Как видите, запудрить мозги простому народу не просто, а очень просто, и чем больше ложь, внушаемая населению официальной пропагандой, тем больше ей верят - именно так и происходило в Древнем Риме.
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