10 самых разрушительных землетрясений, произошедших на Земле за последние 100 лет





Землетрясение в Непале.



25 апреля 2015 в Непале произошло одно из самых разрушительных на планете землетрясений, которое унесло жизни более 3000 человек и превратило в руины множество зданий и исторических памятников. По прогнозам специалистов, в ближайшую неделю жители Непала могут пережить новые афтершоки. В нашем обзоре 10-ка самых разрушительных землетрясений, которые произошли на Земле за последнее столетие.