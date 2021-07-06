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20 известных актеров, которых не узнали в гриме даже самые ярые поклонники


Анджелина Джоли в роли мужчины в фильме «Солт» - стилистам удалось сделать настолько реалистичный грим, что перед нами оказался вполне симпатичный мужчина.

Анджелина Джоли в роли мужчины в фильме «Солт» - стилистам удалось сделать настолько реалистичный грим, что перед нами оказался вполне симпатичный мужчина.

Кажется, гримёры могут всё. Даже превратить очаровательную Анджелину Джоли в мужчину. В этом обзоре собраны фотографии известных актеров, которых загримировали так, что их, пожалуй бы, не узнала родная мать, а не только поклонники. Впрочем, и роли у них были знатными - то Хоффман превратился в женщину, то Брэд Питт в бессмертного Баттона, а Джонни Депп- в Шляпника. Смотрите сами!

1. Брэд Питт в роли Бенджамина Баттона


Жизнь Бенджамина Баттона начинается с облика маленького, отвратительного старичка, в котором поначалу трудно разглядеть красавчика Бреда Питта.

Жизнь Бенджамина Баттона начинается с облика маленького, отвратительного старичка, в котором поначалу трудно разглядеть красавчика Бреда Питта.

 

2. Хоффман в роли Дороти Майклс в фильме «Тутси»


Хоффман тщательно подбирал костюмы, грим и даже голос для этой роли, он действительно мечтал перевоплотиться в женщину и ему это удалось.

Хоффман тщательно подбирал костюмы, грим и даже голос для этой роли, он действительно мечтал перевоплотиться в женщину и ему это удалось.

 

3. Джаред Лето в роли Немо в фильме «Господин Никто»


В старом, сморщенном мужчине совершенно невозможно угадать голубоглазого красавца Джареда Лето.

В старом, сморщенном мужчине совершенно невозможно угадать голубоглазого красавца Джареда Лето.

 

4. Джонни Депп в роли Шляпника


Роль непосредственного, чистого, наивного Шляпника не была похожа ни на одну из тех, что актер играл раньше.

Роль непосредственного, чистого, наивного Шляпника не была похожа ни на одну из тех, что актер играл раньше.

 

5. Эдди Мерфи в роли Шермана Клампа в фильме «Чокнутый профессор»


Благодаря внешнему перевоплощению и искусному гриму в толстяке-профессоре тяжело рассмотреть симпатягу Эдди.

Благодаря внешнему перевоплощению и искусному гриму в толстяке-профессоре тяжело рассмотреть симпатягу Эдди.

 

6. Эдди Редмэйн в роли Лили Эльбе в фильме «Девушка из Дании»


К работе над ролью Лили, которая стала образом трансгендерного сообщества прошлого века, актер подошел со всей ответственностью.

К работе над ролью Лили, которая стала образом трансгендерного сообщества прошлого века, актер подошел со всей ответственностью.

 

7. Гари Олдман в роли Дракулы


Очередная отрицательная роль актера получилась по-настоящему пугающей и мистической.

Очередная отрицательная роль актера получилась по-настоящему пугающей и мистической.

 

8. Гвинет Пэлтроу в роли Розмари Шэнехан в фильме «Любовь зла»


В такой внушительной девушке необъятных размеров невероятно разглядеть стройную белокурую красавицу Гвинет.

В такой внушительной девушке необъятных размеров невероятно разглядеть стройную белокурую красавицу Гвинет.

 

9. Хилари Суонк в роли Брендона Тина в фильме «Парни не плачут»


Как только Суонк получила роль, ей пришлось сильно измениться -актриса обрела редкий шанс жить жизнью противоположного пола.

Как только Суонк получила роль, ей пришлось сильно измениться -актриса обрела редкий шанс жить жизнью противоположного пола.

 

10. Хит Леджер в роли Джокера


За роль Джокера Хит Леджер добился широкого признания и стал первым актером в истории, который получил премию Оскар за роль в фильме про супергероев.

За роль Джокера Хит Леджер добился широкого признания и стал первым актером в истории, который получил премию Оскар за роль в фильме про супергероев.

 

11. Дженнифер Лоуренс в роли Мистик


В образе желтоглазой девушки с алыми волосами и синей кожей совершенно невозможно угадать голубоглазую блондинку Дженнифер.

В образе желтоглазой девушки с алыми волосами и синей кожей совершенно невозможно угадать голубоглазую блондинку Дженнифер.

 

12. Джон Траволта в роли Эдны в фильме «Лак для волос»


Хорошему актеру под силу любой персонаж, пусть даже это полная и веселая женщина.

Хорошему актеру под силу любой персонаж, пусть даже это полная и веселая женщина.

 

13. Леонардо Ди Каприо в роли Эдгара в фильме «Дж. Эдгар»


Актер тщательно готовился к роли, внимательно изучал не только пластику и походку своего персонажа, но и посетил родной город Эдгара, где побеседовал с его бывшими коллегами.

Актер тщательно готовился к роли, внимательно изучал не только пластику и походку своего персонажа, но и посетил родной город Эдгара, где побеседовал с его бывшими коллегами.

 

14. Наоми Гроссман в роли Пеппер из сериала «Американская история ужасов»


Актриса настолько убедительно сыграла роль девушки, страдающей микроцефалией, что многие поклонники приписывали болезнь здоровой Наоми.

Актриса настолько убедительно сыграла роль девушки, страдающей микроцефалией, что многие поклонники приписывали болезнь здоровой Наоми.

 

15. Райан Рейнольдс в роли Дэдпула


Талантливый актер прекрасно справился с ролью болтливого наёмного убийцы с отличным чувством юмора.

Талантливый актер прекрасно справился с ролью болтливого наёмного убийцы с отличным чувством юмора.

 

16. Рэйф Файнс в роли Волан-де-Морта


Великий темный волшебник, владеющий невероятными магическими способностями и практически ставший бессмертным, стал одним из самых ярких образов в коллекции актера.

Великий темный волшебник, владеющий невероятными магическими способностями и практически ставший бессмертным, стал одним из самых ярких образов в коллекции актера.

 

17. Ричард Брэйк в роли Короля ночи


Сложный грим персонажа сделал Брэйка совершенно неузнаваемым и чтобы подготовить актера к съемкам, гримеры тратили по несколько часов.

Сложный грим персонажа сделал Брэйка совершенно неузнаваемым и чтобы подготовить актера к съемкам, гримеры тратили по несколько часов.

 

18. Рон Перлман в роли Хеллбоя


Актер проходил долгую процедуру трансформации каждый съемочный день, грим накладывали за 4 часа до выхода на площадку.

Актер проходил долгую процедуру трансформации каждый съемочный день, грим накладывали за 4 часа до выхода на площадку.

 

19. Шарлиз Терон в роли Эйлин Уорнос в фильме «Монстр»


К роли о настоящей женщине-убийце актриса готовилась по ее дневникам, которые Эйлин Уорнос написала будучи в тюрьме.

К роли о настоящей женщине-убийце актриса готовилась по ее дневникам, которые Эйлин Уорнос написала будучи в тюрьме.

 

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20 известных актеров, которых не узнали в гриме даже самые ярые поклонники

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