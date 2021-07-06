20 известных актеров, которых не узнали в гриме даже самые ярые поклонники

Анджелина Джоли в роли мужчины в фильме «Солт» - стилистам удалось сделать настолько реалистичный грим, что перед нами оказался вполне симпатичный мужчина .

1. Брэд Питт в роли Бенджамина Баттона

Жизнь Бенджамина Баттона начинается с облика маленького, отвратительного старичка , в котором поначалу трудно разглядеть красавчика Бреда Питта.

2. Хоффман в роли Дороти Майклс в фильме «Тутси»

Хоффман тщательно подбирал костюмы, грим и даже голос для этой роли, он действительно мечтал перевоплотиться в женщину и ему это удалось.

3. Джаред Лето в роли Немо в фильме «Господин Никто»

В старом, сморщенном мужчине совершенно невозможно угадать голубоглазого красавца Джареда Лето.

4. Джонни Депп в роли Шляпника

Роль непосредственного, чистого, наивного Шляпника не была похожа ни на одну из тех, что актер играл раньше.

5. Эдди Мерфи в роли Шермана Клампа в фильме «Чокнутый профессор»

Благодаря внешнему перевоплощению и искусному гриму в толстяке-профессоре тяжело рассмотреть симпатягу Эдди.

6. Эдди Редмэйн в роли Лили Эльбе в фильме «Девушка из Дании»

К работе над ролью Лили, которая стала образом трансгендерного сообщества прошлого века , актер подошел со всей ответственностью.

7. Гари Олдман в роли Дракулы

Очередная отрицательная роль актера получилась по-настоящему пугающей и мистической.

8. Гвинет Пэлтроу в роли Розмари Шэнехан в фильме «Любовь зла»

В такой внушительной девушке необъятных размеров невероятно разглядеть стройную белокурую красавицу Гвинет.

9. Хилари Суонк в роли Брендона Тина в фильме «Парни не плачут»

Как только Суонк получила роль, ей пришлось сильно измениться -актриса обрела редкий шанс жить жизнью противоположного пола .

10. Хит Леджер в роли Джокера

За роль Джокера Хит Леджер добился широкого признания и стал первым актером в истории, который получил премию Оскар за роль в фильме про супергероев.

11. Дженнифер Лоуренс в роли Мистик

В образе желтоглазой девушки с алыми волосами и синей кожей совершенно невозможно угадать голубоглазую блондинку Дженнифер.

12. Джон Траволта в роли Эдны в фильме «Лак для волос»

Хорошему актеру под силу любой персонаж, пусть даже это полная и веселая женщина.

13. Леонардо Ди Каприо в роли Эдгара в фильме «Дж. Эдгар»

Актер тщательно готовился к роли, внимательно изучал не только пластику и походку своего персонажа , но и посетил родной город Эдгара, где побеседовал с его бывшими коллегами.

14. Наоми Гроссман в роли Пеппер из сериала «Американская история ужасов»

Актриса настолько убедительно сыграла роль девушки, страдающей микроцефалией, что многие поклонники приписывали болезнь здоровой Наоми.

15. Райан Рейнольдс в роли Дэдпула

Талантливый актер прекрасно справился с ролью болтливого наёмного убийцы с отличным чувством юмора.

16. Рэйф Файнс в роли Волан-де-Морта

Великий темный волшебник, владеющий невероятными магическими способностями и практически ставший бессмертным, стал одним из самых ярких образов в коллекции актера.

17. Ричард Брэйк в роли Короля ночи

Сложный грим персонажа сделал Брэйка совершенно неузнаваемым и чтобы подготовить актера к съемкам, гримеры тратили по несколько часов.

18. Рон Перлман в роли Хеллбоя

Актер проходил долгую процедуру трансформации каждый съемочный день, грим накладывали за 4 часа до выхода на площадку.

19. Шарлиз Терон в роли Эйлин Уорнос в фильме «Монстр»

К роли о настоящей женщине-убийце актриса готовилась по ее дневникам , которые Эйлин Уорнос написала будучи в тюрьме.

Кажется, гримёры могут всё. Даже превратить очаровательную Анджелину Джоли в мужчину. В этом обзоре собраны фотографии известных актеров, которых загримировали так, что их, пожалуй бы, не узнала родная мать, а не только поклонники. Впрочем, и роли у них были знатными - то Хоффман превратился в женщину, то Брэд Питт в бессмертного Баттона, а Джонни Депп- в Шляпника. Смотрите сами!Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: