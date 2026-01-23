Женщина появилась не из ребра Адама: О чем говорится в библейском мифе и почему его объяснили неверн

Согласно мифологическим рассказам, женщина появилась из ребра Адама, однако ученые докопались до истины, и, как оказалось, суть древнего предания, в которое верили, была несколько перекручена, чтобы создать красивую картинку в литературе. Но как тогда появилась связь ребра, Адама и женщины, и почему в легенде она скорее выступает спасительницей бога-мужчины?
Месопотамия как место рая и богов: шумерская культура
Месопотамия как древняя цивилизация.
За окном XXI век, и вряд ли современного человека можно обмануть какими-то небылицами, потому что его миропонимание имеет совершенно другой уровень, чем тот, который был у предков за несколько веков до нашей эры. Но было время, когда только закладывалась культура, а люди постигали мир бытия. Они доверяли идолам и богам и верили, что те влияют на их жизнь. Люди искали ответы на вопросы, как создавался мир, откуда появился человек. Сюжеты мифологии дали образно-представленческий, символический уровень, который и стал планкой познания Вселенной.
Месопотамия просуществовала 25 веков до завоевания Вавилона персами и стала считаться местом, в котором зародилась цивилизация. Ее населяли шумеры, хурриты, хетты и другие народы, у которых сложилось общее представление о мире и месте человека в нем. Шумерские таблички с клинописью, которые нашли археологи, поведали о Рае, которым и могла быть Месопотамия – земля между двумя реками: Евфратом и Тигром. По шумерским записям, на земле был бесконечный первозданный океан, который никто не создавал. Все появилось из Вселенной, из-за взаимосвязи неба и земли.
Небо означало «ан» - пустое пространство, Земля – «ки» в виде плоского диска. Земля и Небо представлялись как два человека, которые произвели на свет Энлиля (лиль – воздух), ставшего богом воздуха и создавшего атмосферу. Все остальные объекты – солнце, планеты – были наравне с богом воздуха, но главным было небо, а значит, бог Ан. Ему все подчинялись, и впоследствии именно эту часть стали использовать в имени, чтобы показать величество, могущество, божественность – Самаан («сама» - слушать, «ан» бог) «слушать бога», Жебран («жебр» - «великий, могучий») «могучий бог», Жад'ан («жад» - «смелый») «смелый бог».
Боги земли, неба и воздуха в мифологии
Шумерские боги - Энки.
В 2500 году до нашей эры у людей произошла перестановка роли богов, и главным стал сын Ана – бог воздуха Энлиль. Ему приписывается большая сила, которая влияет на все, что происходит на Земле: появление растительности, плодов на деревьях, инструментов для обработки зерновых и власть, данная царям, чтобы они помогали разумно управлять миром.
Вторым по значимости значился бог воды, бездны и мудрости – Энки. Он выполнял волю Энлиля и упорядочивал жизнь на Земле: заботился о благе людей и богов, отвечал за природные процессы. Поэтому он находится ближе к человеку, являясь посредником между Энлилем и богом. Но была еще очень важная персона – богиня-мать, которая в любой культуре занимает высокую планку. В шумерской мифологии это Богиня-мать Земли Нинхурсаг – госпожа, дающая жизнь. Считается, что это она своим молоком вскормила всех богов и ответственна за сотворение человека.
Как появилась женщина
Шумерские боги Энки и Нинхурсаг.
В раю жили боги, и именно это описывалось в поэме «Энки и Нинхурсаг». Людей там не существовало. Один бог правил, другие находились в его подчинении и обустраивали Вселенную. Идея райского места описывается и в шумерских табличках. То есть о рае как таковом и его садах заговорили много тысяч лет назад в стране Дильмун. Им стал Эдем, откуда берут начало четыре реки, и две из них Евфрат и Тигр. В нем Господь создал человека из праха земного, вдув в него дыхание жизни, и разместил человека в Эдеме, из которого вытекала река для орошения рая. Но в Дильмуне не было пресной воды, которая бы питала деревья и растения, и Энки дал указание богу солнца Уту доставить ее, чтобы сад наполнился зеленью и цветами.
Великая богиня-мать забрала у Энки восемь семян, чтобы их вырастить в саду, но любопытство Энки подтолкнуло его найти ростки этих зерен и определить их судьбу. Ему это удается, а найдя их – съедает и определяет их судьбу. Нинхурсаг, узнав об этом, в гневе проклинает Энки, обрекая его на смерть, и уходит от богов, чтобы не изменить своего решения. Энки стал чахнуть – у него поражены восемь органов, и он находится при смерти. Его не может исцелить даже бог Энлиль, а остальные боги впадают в уныние и превращаются в прах. Жизнь всего мира висит на волоске, и все зависит от богини-матери, о которой ничего не известно. На ее поиски отправляется лиса и каким-то чудом находит ее и уговаривает вернуться.
Нинхурсаг создала восемь богинь, чтобы вылечить Энки.
Нинхурсаг садится у ложа Энки и спрашивает, какие органы у него больны, создавая для каждого божество. Среди них была создана богиня Нинти – «госпожа ребра», «та, что дает жизнь». Она была создана, чтобы вылечить и вернуть Энки к жизни. В авраамических религиях ее роль преуменьшили, и она оказалась той, которую сотворили из ребра Адама, а не той, которая излечила и вернула к жизни бога-мужчину.
Дикое яблоко и змея в раю
Эдем - рай.
Странным кажется выбор части тела, из которого была создана женщина, но предпочтение может с научной точки зрения объясняться арабским значением слов. Имя «Ева» звучит как «hawa», созвучное с понятием слова «жизнь» - «hayat». С ним связано также название райского плода и змеи-искусительницы, подтолкнувшей на грех Адама и Еву.
«Hayat» - важное слово, чтобы объяснить самые значимые элементы библейского сюжета. Змея по-арабски - «haya», и фрукт айва, которое и могло быть тем райским яблоком - «haywa». По библейскому сценарию – навел Господь на человека крепкий сон, и взял его ребро, и создал женщину.
Толковать о первостепенных элементах создания мира – дело философов, но даже такой поворот событий показывает, что ради красивой подачи и понимания создания мира могут быть использованы разные варианты. Матрицей могла быть необходимость создания одной площадки, в которой стоят в зависимости звенья одной цепи: божество – болезнь или потребность в помощи – решение проблемы. Поэтому мифопоэтическая модель является сокращенным вариантом процессов создания цивилизации, Вселенной и мира в общем.
